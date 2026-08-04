Ferran Torres Barselona rahbariyatiga shartnoma shartini qoʻydi
Ispaniyaning Barselona klubi hujumchisi Ferran Torres Kataloniya jamoasidagi kelajagi borasida keskin bayonot berib, klub rahbarlariga oʻzining shaxsiy shartnomasi yuzasidan aniq talab qoʻydi. Jamoaning AQSHdagi mavsumoldi turniri doirasida bergan intervyusida futbolchi oʻz taqdirini hal qilish tashabbusini rahbariyatga yukladi va klub uning jamoa uchun qanchalik muhimligini amalda koʻrsatishi kerakligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sportico nashriga tayanib Mundo Deportivo xabar berishicha, 26 yoshli ispaniyalik futbolchiga uning kataloniyaliklar safida yangi shartnoma imzolash ehtimoli haqida toʻgʻridan-toʻgʻri savol berilgan. Torres bu borada oʻzining ochiq pozitsiyasini bildirib, klub direktorlari uning kelajakdagi sport loyihasida asosiy oʻrin tutishini tasdiqlovchi aniq signal berishlarini kutayotganini yashirmadi.
PSJ qiziqishi va futbolchining munosabatiSoʻnggi paytlarda Fransiyaning PSJ klubi oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida universal hujumchi xizmatiga jiddiy qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar koʻpaydi. Liga 1 chempionlari vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotgani aytilmoqda va futbolchining oʻzi ham Yevropaning top-klublari eʼtiboridan mamnun ekanini yashirmadi.
Parij klubining qiziqishi haqidagi mish-mishlarga izoh berar ekan, Torres bunday nufuzli daʼvogarlarning eʼtibori har qanday oʻyinchi uchun ishonch bagʻishlashini, biroq uning asosiy ustuvor vazifasi oʻzgarishsiz qolayotganini taʼkidladi. Shunga qaramay, hujumchining soʻzlariga koʻra, bunday takliflar futbolchining oʻz qadr-qimmatini his qilishi uchun muhimdir.
Shartnoma va kelajakdagi imkoniyatlarTashqi bosimlar va Barselona rahbariyatiga qoʻyilgan shartlarga qaramay, Ferran Torres amaldagi shartnomasining muddati tufayli ancha qulay pozitsiyada turibdi. Shartnomasi tez orada tugaydigan boshqa ayrim futbolchilardan farqli oʻlaroq, valensiyalik oʻyinchi oʻz imkoniyatlarini xotirjam baholash vaqtiga ega ekanini aytdi.
U oʻzining joriy bitimi tufayli har qanday transfer mish-mishlaridan qatʼi nazar, oʻz taqdirini oʻzi nazorat qilish imkoniyatini saqlab qolishini urgʻuladi. Futbolchi vaziyat qanday tus olishidan qatʼiy nazar, oxirgi soʻz va qaror uning oʻziga tegishli boʻlishini qayd etdi.
…