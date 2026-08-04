Ferran Torres Barselona rahbariyatiga shartnoma shartini qoʻydi

·0·Sport
Ferran Torres Barselona rahbariyatiga shartnoma shartini qoʻydi

Ispaniyaning Barselona klubi hujumchisi Ferran Torres Kataloniya jamoasidagi kelajagi borasida keskin bayonot berib, klub rahbarlariga oʻzining shaxsiy shartnomasi yuzasidan aniq talab qoʻydi. Jamoaning AQSHdagi mavsumoldi turniri doirasida bergan intervyusida futbolchi oʻz taqdirini hal qilish tashabbusini rahbariyatga yukladi va klub uning jamoa uchun qanchalik muhimligini amalda koʻrsatishi kerakligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sportico nashriga tayanib Mundo Deportivo xabar berishicha, 26 yoshli ispaniyalik futbolchiga uning kataloniyaliklar safida yangi shartnoma imzolash ehtimoli haqida toʻgʻridan-toʻgʻri savol berilgan. Torres bu borada oʻzining ochiq pozitsiyasini bildirib, klub direktorlari uning kelajakdagi sport loyihasida asosiy oʻrin tutishini tasdiqlovchi aniq signal berishlarini kutayotganini yashirmadi.

PSJ qiziqishi va futbolchining munosabati

Soʻnggi paytlarda Fransiyaning PSJ klubi oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida universal hujumchi xizmatiga jiddiy qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar koʻpaydi. Liga 1 chempionlari vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotgani aytilmoqda va futbolchining oʻzi ham Yevropaning top-klublari eʼtiboridan mamnun ekanini yashirmadi.

Parij klubining qiziqishi haqidagi mish-mishlarga izoh berar ekan, Torres bunday nufuzli daʼvogarlarning eʼtibori har qanday oʻyinchi uchun ishonch bagʻishlashini, biroq uning asosiy ustuvor vazifasi oʻzgarishsiz qolayotganini taʼkidladi. Shunga qaramay, hujumchining soʻzlariga koʻra, bunday takliflar futbolchining oʻz qadr-qimmatini his qilishi uchun muhimdir.

Shartnoma va kelajakdagi imkoniyatlar

Tashqi bosimlar va Barselona rahbariyatiga qoʻyilgan shartlarga qaramay, Ferran Torres amaldagi shartnomasining muddati tufayli ancha qulay pozitsiyada turibdi. Shartnomasi tez orada tugaydigan boshqa ayrim futbolchilardan farqli oʻlaroq, valensiyalik oʻyinchi oʻz imkoniyatlarini xotirjam baholash vaqtiga ega ekanini aytdi.

U oʻzining joriy bitimi tufayli har qanday transfer mish-mishlaridan qatʼi nazar, oʻz taqdirini oʻzi nazorat qilish imkoniyatini saqlab qolishini urgʻuladi. Futbolchi vaziyat qanday tus olishidan qatʼiy nazar, oxirgi soʻz va qaror uning oʻziga tegishli boʻlishini qayd etdi.

Ferran TorresBarselonaPSJLa LigaFutbol transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul transferda muammoga duch keldi va zaxira rejani tuzmoqdaLiverpul transferda muammoga duch keldi va zaxira rejani tuzmoqdaBugun, 11:32Javohir Sindarov Sent-Luisda mag‘lubiyatsiz yurish qilmoqda: peshqadamga yaqinJavohir Sindarov Sent-Luisda mag‘lubiyatsiz yurish qilmoqda: peshqadamga yaqinBugun, 11:17Eldor Shomurodov «Spartak»ka tavsiya qilindi: transfer bo‘ladimi?Eldor Shomurodov «Spartak»ka tavsiya qilindi: transfer bo‘ladimi?Bugun, 10:41Gonsalo Garsiya «Real» bilan xayrlashdi: 12 yillik yo‘l yakunlandi...Gonsalo Garsiya «Real» bilan xayrlashdi: 12 yillik yo‘l yakunlandi...Bugun, 10:30Islombek Ismoilov “Dinamo” yoshlarini yuqori baholadiIslombek Ismoilov “Dinamo” yoshlarini yuqori baholadiBugun, 10:21Fulxem Real Madriddan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldiFulxem Real Madriddan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 10:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda