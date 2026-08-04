Toshkentda mast yo‘lovchi avtobus haydovchisiga hujum qildi

·46·Jamiyat
Toshkentda mast yo‘lovchi avtobus haydovchisiga hujum qildi
Qisqacha

Toshkentning Chilonzor tumanida 1 avgust kuni 98-yo‘nalishli avtobusda mast 43 yoshli yo‘lovchi haydovchiga hujum qildi. Muqaddam sudlangan erkak haydovchi uni avtobusdan tushirmoqchi bo‘lganida, old oynani mushtlab sindirgan va haydovchining yuz hamda bo‘yin qismiga bir necha bor zarba bergan. Holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda, yakunlari asosida qonuniy qaror qabul qilinadi.

Toshkent shahrining Chilonzor tumanida mast yo‘lovchi avtobus haydovchisi bilan janjallashib, unga hujum qilgan. Shuningdek, erkak avtobusning old oynasini ham sindirgan.

Toshkent shahar IIBB ma’lumotiga ko‘ra, voqea 1 avgust kuni 98-yo‘nalishli avtobusda sodir bo‘lgan. Muqaddam sudlangan 43 yoshli erkak mast holda jamoat tartibini buzib, haydovchi bilan tortishgan.

Haydovchi uni avtobusdan tushirmoqchi bo‘lganida, yo‘lovchi old oynaga musht urib, oynani sindirgan. Shundan so‘ng u haydovchining yuz va bo‘yin qismiga bir necha bor zarba bergan.

Holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Tekshiruv yakunlari asosida voqeaga huquqiy baho berilib, qonuniy qaror qabul qilinadi.

TashkentChilanzar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirzo Ulug‘bek tumanida yer savdosi bilan bog‘liq yirik firibgarlik ishi qo‘zg‘atildiMirzo Ulug‘bek tumanida yer savdosi bilan bog‘liq yirik firibgarlik ishi qo‘zg‘atildiBugun, 10:10Surxondaryoda o‘rmon yerlaridan noqonuniy foydalanish aniqlandiSurxondaryoda o‘rmon yerlaridan noqonuniy foydalanish aniqlandiBugun, 09:57O‘zbekiston yo‘llarida afsonaviy Mercedes-Benz 300 SL ko‘rindi (video)O‘zbekiston yo‘llarida afsonaviy Mercedes-Benz 300 SL ko‘rindi (video)Bugun, 09:31Buxoroda bola boshini beton teshigiga tiqib, chiqara olmay qoldi (video)Buxoroda bola boshini beton teshigiga tiqib, chiqara olmay qoldi (video)Bugun, 09:01Salafandan tayyorlangan liboslar internetda muhokamalarga sabab bo‘ldiSalafandan tayyorlangan liboslar internetda muhokamalarga sabab bo‘ldiBugun, 08:5221 tonna antibiotikda shubha o‘yg‘ondi: 7,3 mlrd so‘mlik yuk ushlandi21 tonna antibiotikda shubha o‘yg‘ondi: 7,3 mlrd so‘mlik yuk ushlandiBugun, 08:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda