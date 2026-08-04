Zamonaviy oʻyinlarda 4 GB xotiraga ega videokartalar imkoniyatlari sinovdan oʻtdi

·0·Texno
Zamonaviy oʻyinlarda 4 GB xotiraga ega videokartalar imkoniyatlari sinovdan oʻtdi

Soʻnggi yillarda kompyuter oʻyinlari talablari keskin oshib borayotgan bir vaqtda, videokartaning tezkor xotira hajmi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tom’s Hardware nashri mutaxassislari 4 GB video xotiraga ega boʻlgan qurilmalar bugungi kunda qanday natija koʻrsatishini aniqlash maqsadida maxsus amaliy sinovlarni amalga oshirishdi. Ushbu tadqiqot cheklangan imkoniyatlarga ega GPU'lar zamonaviy loyihalarni qanday bajara olishini tushunish uchun muhim qadam boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, yaqinda 4 GB xotiraga ega Radeon RX 9050 4GB videokartasi eʼlon qilingan edi. Biroq ushbu model erkin chakana savdoga moʻljallanmagan boʻlib, test uchun uning oʻrniga oʻz davrining taniqli modellari — GeForce GTX 1650 Super hamda Radeon RX 6500 XT tanlab olindi. Mualliflar keng qamrovli tahlil oʻtkazmagan boʻlsada, bir nechta mashhur kibersport oʻyinlari va talabchan Cyberpunk 2077 loyihasini sinovdan oʻtkazishdi.

Sinxron testlar va oʻyinlar natijalari

Oʻtkazilgan sinovlarga koʻra, Fortnite, Apex Legends va Counter-Strike 2 kabi ommaviy onlayn oʻyinlarda AMD videokartasi raqibi GeForce GTX 1650 Superʼdan sezilarli darajada tezroq ekanligini koʻrsatdi. Biroq grafika borasida oʻta talabchan hisoblangan Cyberpunk 2077 loyihasida vaziyat keskin oʻzgarib, natijalar teskari koʻrinish oldi.

Ekspertlar shunchaki oʻyinlarni ishga tushirib qolmasdan, balki har bir model uchun optimal grafik sozlamalarini tanlab, HWiNFO64 dasturi yordamida xotira isteʼmoli darajasini ham aniq oʻlchab borishdi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, kichik hajmli xotiraga ega kartalar ham toʻgʻri yondashuvda qoniqarli natija bera oladi.

Grafik sozlamalar va xotira isteʼmoli

Xususan, Fortnite oʻyinida Full HD formatida XeSS Quality kiritish texnologiyasi va oʻrtacha grafik sozlamalari yoqilganda, unumdorlik yaxshi darajada saqlangan va xotira isteʼmoli 4 GB dan birozgina oshgan xolos. Apex Legends loyihasida ham shunga oʻxshash holat kuzatilib, bunda hech qanday upskeylerlarsiz ham yuqori sozlamalardan foydalanish imkoniyati mavjud boʻlgan va xotira sarfi 4 GB dan biroz kamroqni tashkil etgan.

Biroq Cyberpunk 2077 oʻyinida mutaxassislar past grafik sozlamalari hamda XeSS 2.0 Balanced rejimidan foydalanishga majbur boʻlishdi. Shuning oʻzida ham ikkala videokartada xotira isteʼmoli 5 GB dan oshib ketdi. Shunga qaramay, sinov mualliflari oʻyin jarayoni umumiy olganda qulay kechganini alohida taʼkidlashdi.

Mutaxassislarning fikricha, oʻtkazilgan ushbu testlar yangi Radeon RX 6500 XT yoki boshqa shunga oʻxshash modellarning imkoniyatlarini toʻliq koʻrsatib berolmaydi, chunki yangi avlod GPU'lari ancha kuchliroq arxitekturaga ega. Shunga qaramay, 4 GB hajmga ega xotira kelgusida zamonaviy oʻyinlar uchun asosiy cheklovchi omil boʻlib qolaverishi aniq.

VideokartaTexnologiyaOyinlarKompyuterHardware
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Xalqaro kosmik stansiyasining 2030-yildan keyin ham ishlashi mumkinligini bildirdiNASA Xalqaro kosmik stansiyasining 2030-yildan keyin ham ishlashi mumkinligini bildirdiBugun, 10:52«Samarqand-2028» orbitaga yo‘l oladi: o‘zbek AI moduli bor...«Samarqand-2028» orbitaga yo‘l oladi: o‘zbek AI moduli bor...Bugun, 08:17Afsonaviy GeForce GTX 1080 Ti videokartasi bugungi oʻyinlarda qanday natija koʻrsatmoqdaAfsonaviy GeForce GTX 1080 Ti videokartasi bugungi oʻyinlarda qanday natija koʻrsatmoqdaBugun, 05:24Palantir rahbari sunʼiy intellekt bozorini tanqid qildiPalantir rahbari sunʼiy intellekt bozorini tanqid qildiBugun, 04:26Honor Band 11 Pro taqdim etildi: 26 kunlik avtonomiya va GPSHonor Band 11 Pro taqdim etildi: 26 kunlik avtonomiya va GPSBugun, 04:21Lexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdiLexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdiBugun, 03:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi