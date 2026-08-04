Liverpul transferda muammoga duch keldi va zaxira rejani tuzmoqda
Angliya Premyer-ligasining grand klublaridan biri boʻlgan Liverpul yozgi transfer oynasi vaqtida oʻz tarkibini kuchaytirish hamda hujum chizigʻiga munosib nomzod topish borasida jiddiy qadamlar tashlamoqda. CaughtOffside nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mersisaydliklar Parij Sen-Jermen klubining hujumchisi Bredli Barkolani oʻz safiga qoʻshib olish uchun muzokaralarni davom ettirmoqda, biroq tomonlar talab qilinayotgan summa boʻyicha kelishuvga erishgani yoʻq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Parijliklar fransiyalik iqtidorli futbolchi uchun naq 140 milliondan 145 million funt sterlinggacha boʻlgan ulkan mablagʻ talab qilmoqda. Oʻz navbatida, Liverpul rahbariyati ushbu transfer uchun taxminan 100 million yevro miqdorida mablagʻ sarflashga tayyorligini bildirgan. Shunga qaramay, klublar oʻrtasidagi moliyaviy talablarning keskin farqi muzokaralarni qiyinlashtirib, transferning soʻroq ostida qolishiga sabab boʻlmoqda.
Bredli Barkolaga boʻlgan qiziqish va asosiy muammo23 yoshli Bredli Barkola oʻzining yuqori tezligi, qanotlarda toʻp bilan tezkor harakat qilishi va har ikki qanotda ham birdek oʻynay olishi bilan Liverpul murabbiylar shtabining taktik rejalariga juda mos keladi. Futbolchining oʻzi ham Mersisayd klubidagi loyihaga qoʻshilishga qarshi emasligi aytilmoqda.
Biroq Parij Sen-Jermen klubining bunchalik yuqori narx belgilagani Liverpul rahbariyatini boshqa muqobil variantlarni ham zudlik bilan koʻrib chiqishga majbur qilmoqda. Transfer oynasining soʻnggi kunlarigacha faqat bitta kelishuv ortidan quvib vaqt yoʻqotish jamoaning yangi mavsumdagi hujum salohiyatiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.
Borsmut vakili Rayan — asosiy muqobil variantAgar Parij Sen-Jermen bilan muzokaralar batamom berk koʻchaga kirib qolsa, Liverpul zaxira reja sifatida Borsmut jamoasi sharafini himoya qilayotgan braziliyalik hujumchi Rayanga eʼtibor qaratadi. 20 yoshli qanot futbolchisi allaqachon mersisaydliklar tomonidan asosiy muqobil nomzod sifatida belgilab qoʻyilgan.
Manbaga koʻra, Liverpul ushbu yosh futbolchi bilan shartnoma shartlari boʻyicha dastlabki kelishuvga erishib ulgurgan. Rayan qisqa fursat ichida Angliya chempionatiga moslashib, oʻzining kuchli jismoniy holati va tezligi bilan eʼtiborni tortgan edi.
Yangi mavsum oldidan jamoa safini kuchaytirish maqsadida Liverpul allaqachon himoyachi Jeremi Jakke va qanot vingeri Viktor Munozni oʻz safiga qoʻshib oldi. Biroq ushbu transferlar jamoani tark etgan Muhammad Salah qoldirgan boʻshliqni toʻlaqonli yopishga yetarli emasligi sababli, rahbariyat hujum chizigʻiga yana bir yulduz futbolchi izlashni davom ettirmoqda.
…