Liverpul transferda muammoga duch keldi va zaxira rejani tuzmoqda

·0·Sport
Liverpul transferda muammoga duch keldi va zaxira rejani tuzmoqda

Angliya Premyer-ligasining grand klublaridan biri boʻlgan Liverpul yozgi transfer oynasi vaqtida oʻz tarkibini kuchaytirish hamda hujum chizigʻiga munosib nomzod topish borasida jiddiy qadamlar tashlamoqda. CaughtOffside nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mersisaydliklar Parij Sen-Jermen klubining hujumchisi Bredli Barkolani oʻz safiga qoʻshib olish uchun muzokaralarni davom ettirmoqda, biroq tomonlar talab qilinayotgan summa boʻyicha kelishuvga erishgani yoʻq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Parijliklar fransiyalik iqtidorli futbolchi uchun naq 140 milliondan 145 million funt sterlinggacha boʻlgan ulkan mablagʻ talab qilmoqda. Oʻz navbatida, Liverpul rahbariyati ushbu transfer uchun taxminan 100 million yevro miqdorida mablagʻ sarflashga tayyorligini bildirgan. Shunga qaramay, klublar oʻrtasidagi moliyaviy talablarning keskin farqi muzokaralarni qiyinlashtirib, transferning soʻroq ostida qolishiga sabab boʻlmoqda.

Bredli Barkolaga boʻlgan qiziqish va asosiy muammo

23 yoshli Bredli Barkola oʻzining yuqori tezligi, qanotlarda toʻp bilan tezkor harakat qilishi va har ikki qanotda ham birdek oʻynay olishi bilan Liverpul murabbiylar shtabining taktik rejalariga juda mos keladi. Futbolchining oʻzi ham Mersisayd klubidagi loyihaga qoʻshilishga qarshi emasligi aytilmoqda.

Biroq Parij Sen-Jermen klubining bunchalik yuqori narx belgilagani Liverpul rahbariyatini boshqa muqobil variantlarni ham zudlik bilan koʻrib chiqishga majbur qilmoqda. Transfer oynasining soʻnggi kunlarigacha faqat bitta kelishuv ortidan quvib vaqt yoʻqotish jamoaning yangi mavsumdagi hujum salohiyatiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Borsmut vakili Rayan — asosiy muqobil variant

Agar Parij Sen-Jermen bilan muzokaralar batamom berk koʻchaga kirib qolsa, Liverpul zaxira reja sifatida Borsmut jamoasi sharafini himoya qilayotgan braziliyalik hujumchi Rayanga eʼtibor qaratadi. 20 yoshli qanot futbolchisi allaqachon mersisaydliklar tomonidan asosiy muqobil nomzod sifatida belgilab qoʻyilgan.

Manbaga koʻra, Liverpul ushbu yosh futbolchi bilan shartnoma shartlari boʻyicha dastlabki kelishuvga erishib ulgurgan. Rayan qisqa fursat ichida Angliya chempionatiga moslashib, oʻzining kuchli jismoniy holati va tezligi bilan eʼtiborni tortgan edi.

Yangi mavsum oldidan jamoa safini kuchaytirish maqsadida Liverpul allaqachon himoyachi Jeremi Jakke va qanot vingeri Viktor Munozni oʻz safiga qoʻshib oldi. Biroq ushbu transferlar jamoani tark etgan Muhammad Salah qoldirgan boʻshliqni toʻlaqonli yopishga yetarli emasligi sababli, rahbariyat hujum chizigʻiga yana bir yulduz futbolchi izlashni davom ettirmoqda.

LiverpulBredli BarkolaParij Sen-JermenRayanTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferran Torres Barselona rahbariyatiga shartnoma shartini qoʻydiFerran Torres Barselona rahbariyatiga shartnoma shartini qoʻydiBugun, 11:40Javohir Sindarov Sent-Luisda mag‘lubiyatsiz yurish qilmoqda: peshqadamga yaqinJavohir Sindarov Sent-Luisda mag‘lubiyatsiz yurish qilmoqda: peshqadamga yaqinBugun, 11:17Eldor Shomurodov «Spartak»ka tavsiya qilindi: transfer bo‘ladimi?Eldor Shomurodov «Spartak»ka tavsiya qilindi: transfer bo‘ladimi?Bugun, 10:41Gonsalo Garsiya «Real» bilan xayrlashdi: 12 yillik yo‘l yakunlandi...Gonsalo Garsiya «Real» bilan xayrlashdi: 12 yillik yo‘l yakunlandi...Bugun, 10:30Islombek Ismoilov “Dinamo” yoshlarini yuqori baholadiIslombek Ismoilov “Dinamo” yoshlarini yuqori baholadiBugun, 10:21Fulxem Real Madriddan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldiFulxem Real Madriddan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 10:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda