AvtoVAZ yangi dvigatellarining kafolatlangan resursi eʼlon qilindi
AvtoVAZ yangi avlod benzinli dvigatellarining kafolatlangan hisobiy resursi kamida 220 ming kilometr ekanini ma'lum qildi. Kompaniya vakili Grigoriy Lychevning ta'kidlashicha, barcha uchta motor o'z vaqtida texnik xizmat ko'rsatilsa, belgilangan masofani bosib o'tadi, amaliyotda esa ayrimlari 400 ming va hatto 450 ming kilometrgacha xizmat qilgan.
Rossiyaning yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi AvtoVAZ kompaniyasi oʻzining yangi avlod benzinli dvigatellari uchun minimal xizmat muddatini rasman maʼlum qildi. «Avtonovosti dnya» nashrining xabar berishicha, kompaniyaning kuch agregatlarini loyihalash boshqarmasi rahbari Grigoriy Lychev yangi motorlarning hisobiy resursi kamida 220 ming kilometr masofani tashkil etishini taʼkidlagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, mazkur koʻrsatkich barcha uchta yangi avlod dvigateliga taalluqli boʻlib, belgilangan resursga erishish uchun haydovchilar faqatgina oʻz vaqtida texnik xizmat koʻrsatish qoidalariga va ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga amal qilishlari kerak boʻladi. Amaliyotda esa bu agregatlar ancha uzoqroq xizmat qilishi mumkinligi qayd etilgan.
Yangi motorlarning konstruktiv oʻzgarishlariEslatib oʻtamiz, benzinli dvigatellarning yangi liniyasi joriy yilning iyul oyida keng jamoatchilikka tanishtirilgan edi. Ular Lada Azimut yangi krossover loyihasi doirasida ishlab chiqilgan boʻlib, 1,6 va 1,8 litr hajmli variantlarni oʻz ichiga oladi. AvtoVAZ muhandislari agregat konstruksiyasini tubdan qayta ishlab chiqib, jami 37 ta yangi yoki modernizatsiya qilingan detallarni joriy etishgan.
Jumladan, eng muhim yaxshilanishlardan biri sifatida gaz taqsimlash mexanizmi (GRM) tasmaning uzilishi holatida pistonlarning klapanlar bilan urilib ketmasligi taʼminlanganini koʻrsatish mumkin. Bu esa kelgusida avtomobil egasini juda qimmatga tushadigan kapital taʼmirlash xarajatlaridan sezilarli darajada himoya qiladi va xavfsizlikni oshiradi.
Texnik yangilanishlar va kelgusidagi rejalarKompaniya mutaxassislari amalga oshirgan asosiy yaxshilanishlar qatoriga yangi moy purkagichlari oʻrnatilgan modernizatsiya qilingan blok, yangi bosh qismi, qayta ishlangan kirish moduli kiradi. Shuningdek, ishqalanishi kamaytirilgan halqalarga ega yangi shatun-porshen guruhi hamda yangi profildagi taqsimot vallari qoʻllanilgani motorlarning quvvati va aylanish momentini oshirish imkonini berdi.
Grigoriy Lychevning soʻzlariga koʻra, real sharoitlarda sinovdan oʻtkazilganda baʼzi motorlar hech qanday jiddiy muammosiz 400 ming va hatto 450 ming kilometr masofani bosib oʻtgani kuzatilgan. Ushbu yangi dvigatellar bosqichma-bosqich AvtoVAZ modellar qatoriga joriy etilmoqda.
Jumladan, yil oxirigacha quvvati 120 ot kuchiga ega boʻlgan yangi 1,6 litrli dvigatel Iskra modellariga oʻrnatila boshlanadi. Shuningdek, 135 ot kuchi ishlab chiqaradigan 1,8 litrli motor Vesta avtomashinalarida paydo boʻladi. Bundan tashqari, oiladan 90 ot kuchiga ega 1,8 litrli yangi atmosferali dvigatel ham joy olib, u yangilangan Niva Travel hamda iyul oyida seriyali ishlab chiqarilishi boshlangan Niva Legend modellariga oʻrnatilmoqda.
…