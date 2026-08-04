AvtoVAZ yangi dvigatellarining kafolatlangan resursi eʼlon qilindi

·20·Avto
AvtoVAZ yangi dvigatellarining kafolatlangan resursi eʼlon qilindi
Qisqacha

AvtoVAZ yangi avlod benzinli dvigatellarining kafolatlangan hisobiy resursi kamida 220 ming kilometr ekanini ma'lum qildi. Kompaniya vakili Grigoriy Lychevning ta'kidlashicha, barcha uchta motor o'z vaqtida texnik xizmat ko'rsatilsa, belgilangan masofani bosib o'tadi, amaliyotda esa ayrimlari 400 ming va hatto 450 ming kilometrgacha xizmat qilgan.

Rossiyaning yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi AvtoVAZ kompaniyasi oʻzining yangi avlod benzinli dvigatellari uchun minimal xizmat muddatini rasman maʼlum qildi. «Avtonovosti dnya» nashrining xabar berishicha, kompaniyaning kuch agregatlarini loyihalash boshqarmasi rahbari Grigoriy Lychev yangi motorlarning hisobiy resursi kamida 220 ming kilometr masofani tashkil etishini taʼkidlagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, mazkur koʻrsatkich barcha uchta yangi avlod dvigateliga taalluqli boʻlib, belgilangan resursga erishish uchun haydovchilar faqatgina oʻz vaqtida texnik xizmat koʻrsatish qoidalariga va ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga amal qilishlari kerak boʻladi. Amaliyotda esa bu agregatlar ancha uzoqroq xizmat qilishi mumkinligi qayd etilgan.

Yangi motorlarning konstruktiv oʻzgarishlari

Eslatib oʻtamiz, benzinli dvigatellarning yangi liniyasi joriy yilning iyul oyida keng jamoatchilikka tanishtirilgan edi. Ular Lada Azimut yangi krossover loyihasi doirasida ishlab chiqilgan boʻlib, 1,6 va 1,8 litr hajmli variantlarni oʻz ichiga oladi. AvtoVAZ muhandislari agregat konstruksiyasini tubdan qayta ishlab chiqib, jami 37 ta yangi yoki modernizatsiya qilingan detallarni joriy etishgan.

Jumladan, eng muhim yaxshilanishlardan biri sifatida gaz taqsimlash mexanizmi (GRM) tasmaning uzilishi holatida pistonlarning klapanlar bilan urilib ketmasligi taʼminlanganini koʻrsatish mumkin. Bu esa kelgusida avtomobil egasini juda qimmatga tushadigan kapital taʼmirlash xarajatlaridan sezilarli darajada himoya qiladi va xavfsizlikni oshiradi.

Texnik yangilanishlar va kelgusidagi rejalar

Kompaniya mutaxassislari amalga oshirgan asosiy yaxshilanishlar qatoriga yangi moy purkagichlari oʻrnatilgan modernizatsiya qilingan blok, yangi bosh qismi, qayta ishlangan kirish moduli kiradi. Shuningdek, ishqalanishi kamaytirilgan halqalarga ega yangi shatun-porshen guruhi hamda yangi profildagi taqsimot vallari qoʻllanilgani motorlarning quvvati va aylanish momentini oshirish imkonini berdi.

Grigoriy Lychevning soʻzlariga koʻra, real sharoitlarda sinovdan oʻtkazilganda baʼzi motorlar hech qanday jiddiy muammosiz 400 ming va hatto 450 ming kilometr masofani bosib oʻtgani kuzatilgan. Ushbu yangi dvigatellar bosqichma-bosqich AvtoVAZ modellar qatoriga joriy etilmoqda.

Jumladan, yil oxirigacha quvvati 120 ot kuchiga ega boʻlgan yangi 1,6 litrli dvigatel Iskra modellariga oʻrnatila boshlanadi. Shuningdek, 135 ot kuchi ishlab chiqaradigan 1,8 litrli motor Vesta avtomashinalarida paydo boʻladi. Bundan tashqari, oiladan 90 ot kuchiga ega 1,8 litrli yangi atmosferali dvigatel ham joy olib, u yangilangan Niva Travel hamda iyul oyida seriyali ishlab chiqarilishi boshlangan Niva Legend modellariga oʻrnatilmoqda.

AvtoVAZLada AzimutDvigatel resursiAvtomobil yangiliklariLada
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytmoqdaAfsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytmoqdaBugun, 10:52Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytdiAfsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytdiBugun, 03:58Ferrari o‘zining yangi sintez qilingan uzatmalar qutisini taqdim etdiFerrari o‘zining yangi sintez qilingan uzatmalar qutisini taqdim etdiKecha, 22:58Hennessey Blackbird: 850 ot kuchiga ega yangi superkar taqdim etildiHennessey Blackbird: 850 ot kuchiga ega yangi superkar taqdim etildiKecha, 22:57Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldiAmazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldiKecha, 16:55Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallarXitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallarKecha, 16:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi