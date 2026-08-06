FIFA rejadan qaytdi: Infantino yuzaga kelgan vaziyat uchun uzr so‘radi

·65·Sport
FIFA rejadan qaytdi: Infantino yuzaga kelgan vaziyat uchun uzr so‘radi
Qisqacha

FIFA Forward Enterprise loyihasi rasman muhokamadan olib tashlandi, FIFA prezidenti Janni Infantino va bosh kotib Mattias Grafstryom esa jarayonda yo‘l qo‘yilgan xatolar uchun uzr so‘radi. Rejaga ko‘ra, FIFA turnirlar va tijoriy faoliyatni boshqaruvchi yangi kompaniyaning 20 foizgacha ulushini xususiy investorlarga sotib, 4,2 milliard dollar jalb qilmoqchi bo‘lgan.

Xalqaro futbolda katta mojaroga sabab bo‘lgan FIFA Forward Enterprise loyihasi rasman muhokamadan olib tashlandi. FIFA prezidenti Janni Infantino va bosh kotib Mattias Grafstryom tashkilot Kengashi hamda 211 ta milliy assotsiatsiyaga maktub yo‘llab, jarayonda yo‘l qo‘yilgan xatolar uchun uzr so‘radi.

Gap jahon chempionatining o‘zini yoki unga oid barcha huquqlarni sotish haqida emas edi. FIFA turnirlar va tijoriy faoliyatni boshqaruvchi yangi kompaniya tuzib, uning 20 foizgacha bo‘lgan ulushini xususiy investorlarga berish orqali 4,2 milliard dollar jalb qilishni rejalashtirgandi. Biroq tanqidlar kuchaygach, loyiha bir haftaga yetmay yopildi.

«Jarayon boshqacha tashkil qilinishi kerak edi»

FIFA rahbariyati xatda loyiha bilan bog‘liq jarayon to‘g‘ri boshqarilmaganini tan oldi. Infantino va Grafstryomning bildirishicha, taklif milliy assotsiatsiyalar hamda FIFA Kengashi tomonidan tasdiqlanishi kerak edi, ammo endi u kun tartibida yo‘q.

Tashkilot yo‘l qo‘yilgan xatolar qayta takrorlanmasligi uchun ichki jarayonlar qayta ko‘rib chiqilishini ma’lum qildi. Shu bilan birga, FIFA barcha harakatlar amaldagi ichki qoidalarga muvofiq bajarilganini ta’kidlab, o‘zining halolligi va boshqaruv tizimiga qaratilgan ayblovlarga qarshi obro‘sini himoya qilishini bildirdi.

Bu bayonotda ikki xil pozitsiya bir vaqtda aks etdi: FIFA jarayonda xatolar bo‘lganini tan olmoqda, ammo loyihaning o‘zi qoidalarni buzganini rad etmoqda.

20 foizlik ulush evaziga 4,2 milliard dollar

Dastlabki rejaga ko‘ra, FIFA Forward Enterprise — FFE nomli yangi sho‘ba kompaniyasi FIFAning musobaqalar va tijoriy operatsiyalar bilan bog‘liq aktivlarini birlashtirishi kerak edi.

Kompaniya 20 milliard dollarga baholanib, uning nazorat huquqini bermaydigan ozchilik ulushi investorlarga sotilishi rejalashtirilgan. FIFA shu yo‘l bilan 4,2 milliard dollar jalb qilib, a’zo federatsiyalarga futbol infratuzilmasi, milliy jamoalar, ayollar futboli va ommaviy futbolni rivojlantirish uchun qo‘shimcha mablag‘ ajratmoqchi bo‘lgan.

Loyihada har bir milliy assotsiatsiyaga tezkor rivojlanish dasturi doirasida 20 million dollargacha mablag‘ berish nazarda tutilgandi. Ammo tashkilotlar loyihaning moliyaviy manfaatlaridan ko‘ra, uning qanday tayyorlangani va qaror qabul qilish jarayonidan kimlar chetda qolganiga ko‘proq e’tiroz bildirdi.

UYEFAning qarshiligi rejani to‘xtatdi

Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi loyihani ochiqlik va korporativ boshqaruv tamoyillariga zid, deb baholadi. UYEFAning 55 ta a’zo federatsiyasi taklif amaldan olinmasa, FIFA tadbirlari va musobaqalarini boykot qilish imkoniyatini ham muhokama qildi.

Reja bekor qilinganidan keyin ham Yevropa tomonining e’tirozlari to‘xtamadi. UYEFA yuristlari FIFAga loyiha bilan bog‘liq hujjatlar, elektron yozishmalar va boshqa materiallarni saqlab qolish talabi bilan murojaat qilib, sud, arbitraj yoki tartibga soluvchi organlarga shikoyat qilish imkoniyatini ko‘rib chiqayotganini bildirdi.

Osiyo futbol konfederatsiyasi va KONKAKAF ham taklifga qarshi chiqqan. FIFA ichida esa ayrim yuqori lavozimli rahbarlar loyiha tayyorlanishidan xabardor bo‘lmaganini aytgan, Infantinoning katta maslahatchisi Karlos Kordeyro esa iste’foga chiqqan.

FIFA rahbariyati Infantinoni qo‘llab-quvvatladi

Mojaro ortidan FIFA rahbariyati Marokashda favqulodda yig‘ilish o‘tkazdi. Unda Infantino, Mattias Grafstryom va tashkilot boshqaruv kengashining boshqa a’zolari ishtirok etdi.

Yig‘ilishdan keyin FIFA rahbariyati prezidentni to‘liq qo‘llab-quvvatlashi ma’lum qilindi. Infantino ham bosh kotib Grafstryomga ishonchini tasdiqlagan. Bu bayonot tashkilot ichida birlik saqlanganini ko‘rsatishga urinish sifatida baholanmoqda.

Biroq tashqi bosim saqlanib qolmoqda. Ayrim Yevropa federatsiyalari Infantinoning navbatdagi saylovdagi nomzodini qo‘llab-quvvatlash haqida avval berilgan maktublarni qaytarib ola boshlagan. Sobiq futbolchi Luish Figu ham FIFA prezidenti iste’foga chiqishi kerakligini aytdi.

Ma’lumotlar sizib chiqishi ham tekshiriladi

FIFA loyiha haqidagi ichki ma’lumotlarning ommaviy axborot vositalariga qanday chiqib ketganini aniqlash maqsadida surishtiruv boshlagani aytilmoqda.

Biroq mojaroning asosiy savoli ma’lumotni kim tarqatganida emas. Futbol tashkilotlari FIFAning eng qimmat tijoriy aktivlariga oid qaror nega keng muhokamasiz va yuqori lavozimli rahbarlarning bir qismi xabardor qilinmasdan tayyorlanganiga javob kutmoqda.

FIFA endi 211 ta milliy assotsiatsiya bilan birgalikda futbolni rivojlantirish uchun yangi moliyaviy imkoniyatlarni izlashda davom etishini bildirdi. Lekin keyingi har qanday loyiha avvalgidek faqat katta raqamlar bilan emas, uning kim tomonidan, qanday tartibda va kimning manfaati uchun tayyorlangani bilan baholanadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

FIFAGianni InfantinoMattias GrafströmFIFA Forward Enterprise
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)