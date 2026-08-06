FIFA rejadan qaytdi: Infantino yuzaga kelgan vaziyat uchun uzr so‘radi
FIFA Forward Enterprise loyihasi rasman muhokamadan olib tashlandi, FIFA prezidenti Janni Infantino va bosh kotib Mattias Grafstryom esa jarayonda yo‘l qo‘yilgan xatolar uchun uzr so‘radi. Rejaga ko‘ra, FIFA turnirlar va tijoriy faoliyatni boshqaruvchi yangi kompaniyaning 20 foizgacha ulushini xususiy investorlarga sotib, 4,2 milliard dollar jalb qilmoqchi bo‘lgan.
Xalqaro futbolda katta mojaroga sabab bo‘lgan FIFA Forward Enterprise loyihasi rasman muhokamadan olib tashlandi. FIFA prezidenti Janni Infantino va bosh kotib Mattias Grafstryom tashkilot Kengashi hamda 211 ta milliy assotsiatsiyaga maktub yo‘llab, jarayonda yo‘l qo‘yilgan xatolar uchun uzr so‘radi.
Gap jahon chempionatining o‘zini yoki unga oid barcha huquqlarni sotish haqida emas edi. FIFA turnirlar va tijoriy faoliyatni boshqaruvchi yangi kompaniya tuzib, uning 20 foizgacha bo‘lgan ulushini xususiy investorlarga berish orqali 4,2 milliard dollar jalb qilishni rejalashtirgandi. Biroq tanqidlar kuchaygach, loyiha bir haftaga yetmay yopildi.
«Jarayon boshqacha tashkil qilinishi kerak edi»
FIFA rahbariyati xatda loyiha bilan bog‘liq jarayon to‘g‘ri boshqarilmaganini tan oldi. Infantino va Grafstryomning bildirishicha, taklif milliy assotsiatsiyalar hamda FIFA Kengashi tomonidan tasdiqlanishi kerak edi, ammo endi u kun tartibida yo‘q.
Tashkilot yo‘l qo‘yilgan xatolar qayta takrorlanmasligi uchun ichki jarayonlar qayta ko‘rib chiqilishini ma’lum qildi. Shu bilan birga, FIFA barcha harakatlar amaldagi ichki qoidalarga muvofiq bajarilganini ta’kidlab, o‘zining halolligi va boshqaruv tizimiga qaratilgan ayblovlarga qarshi obro‘sini himoya qilishini bildirdi.
Bu bayonotda ikki xil pozitsiya bir vaqtda aks etdi: FIFA jarayonda xatolar bo‘lganini tan olmoqda, ammo loyihaning o‘zi qoidalarni buzganini rad etmoqda.
20 foizlik ulush evaziga 4,2 milliard dollar
Dastlabki rejaga ko‘ra, FIFA Forward Enterprise — FFE nomli yangi sho‘ba kompaniyasi FIFAning musobaqalar va tijoriy operatsiyalar bilan bog‘liq aktivlarini birlashtirishi kerak edi.
Kompaniya 20 milliard dollarga baholanib, uning nazorat huquqini bermaydigan ozchilik ulushi investorlarga sotilishi rejalashtirilgan. FIFA shu yo‘l bilan 4,2 milliard dollar jalb qilib, a’zo federatsiyalarga futbol infratuzilmasi, milliy jamoalar, ayollar futboli va ommaviy futbolni rivojlantirish uchun qo‘shimcha mablag‘ ajratmoqchi bo‘lgan.
Loyihada har bir milliy assotsiatsiyaga tezkor rivojlanish dasturi doirasida 20 million dollargacha mablag‘ berish nazarda tutilgandi. Ammo tashkilotlar loyihaning moliyaviy manfaatlaridan ko‘ra, uning qanday tayyorlangani va qaror qabul qilish jarayonidan kimlar chetda qolganiga ko‘proq e’tiroz bildirdi.
UYEFAning qarshiligi rejani to‘xtatdi
Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi loyihani ochiqlik va korporativ boshqaruv tamoyillariga zid, deb baholadi. UYEFAning 55 ta a’zo federatsiyasi taklif amaldan olinmasa, FIFA tadbirlari va musobaqalarini boykot qilish imkoniyatini ham muhokama qildi.
Reja bekor qilinganidan keyin ham Yevropa tomonining e’tirozlari to‘xtamadi. UYEFA yuristlari FIFAga loyiha bilan bog‘liq hujjatlar, elektron yozishmalar va boshqa materiallarni saqlab qolish talabi bilan murojaat qilib, sud, arbitraj yoki tartibga soluvchi organlarga shikoyat qilish imkoniyatini ko‘rib chiqayotganini bildirdi.
Osiyo futbol konfederatsiyasi va KONKAKAF ham taklifga qarshi chiqqan. FIFA ichida esa ayrim yuqori lavozimli rahbarlar loyiha tayyorlanishidan xabardor bo‘lmaganini aytgan, Infantinoning katta maslahatchisi Karlos Kordeyro esa iste’foga chiqqan.
FIFA rahbariyati Infantinoni qo‘llab-quvvatladi
Mojaro ortidan FIFA rahbariyati Marokashda favqulodda yig‘ilish o‘tkazdi. Unda Infantino, Mattias Grafstryom va tashkilot boshqaruv kengashining boshqa a’zolari ishtirok etdi.
Yig‘ilishdan keyin FIFA rahbariyati prezidentni to‘liq qo‘llab-quvvatlashi ma’lum qilindi. Infantino ham bosh kotib Grafstryomga ishonchini tasdiqlagan. Bu bayonot tashkilot ichida birlik saqlanganini ko‘rsatishga urinish sifatida baholanmoqda.
Biroq tashqi bosim saqlanib qolmoqda. Ayrim Yevropa federatsiyalari Infantinoning navbatdagi saylovdagi nomzodini qo‘llab-quvvatlash haqida avval berilgan maktublarni qaytarib ola boshlagan. Sobiq futbolchi Luish Figu ham FIFA prezidenti iste’foga chiqishi kerakligini aytdi.
Ma’lumotlar sizib chiqishi ham tekshiriladi
FIFA loyiha haqidagi ichki ma’lumotlarning ommaviy axborot vositalariga qanday chiqib ketganini aniqlash maqsadida surishtiruv boshlagani aytilmoqda.
Biroq mojaroning asosiy savoli ma’lumotni kim tarqatganida emas. Futbol tashkilotlari FIFAning eng qimmat tijoriy aktivlariga oid qaror nega keng muhokamasiz va yuqori lavozimli rahbarlarning bir qismi xabardor qilinmasdan tayyorlanganiga javob kutmoqda.
FIFA endi 211 ta milliy assotsiatsiya bilan birgalikda futbolni rivojlantirish uchun yangi moliyaviy imkoniyatlarni izlashda davom etishini bildirdi. Lekin keyingi har qanday loyiha avvalgidek faqat katta raqamlar bilan emas, uning kim tomonidan, qanday tartibda va kimning manfaati uchun tayyorlangani bilan baholanadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…