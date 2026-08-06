12 nafar xotin, 102 nafar farzand: Ugandalik erkak kutilmagan qaror qabul qildi
Ugandalik 68 yoshli Musa Hasahya 12 nafar rafiqasi, 102 nafar farzandi va 560 nafardan ortiq nabirasini ta'minlash qiyinlashgani sabab boshqa farzand ko'rmaslikka qaror qildi. U oziq-ovqat, kiyim-kechak va farzandlarining ta'limi xarajatlari oshgani, shuningdek, ikki rafiqasi moddiy qiyinchiliklar tufayli uni tark etganini aytdi. Musa Hasahya rafiqalaridan homiladorlikning oldini oluvchi vositalardan foydalanishni so'ragan.
Ugandaning 68 yoshli fuqarosi Musa Hasahya o‘zining ulkan oilasi bilan dunyo jamoatchiligi e’tiborini tortgan. Uning 12 nafar rafiqasi, 102 nafar farzandi va 560 nafardan ortiq nabirasi bor.
Biroq so‘nggi yillarda yashash xarajatlarining keskin oshishi sabab Musa oilasini ta’minlash tobora qiyinlashayotganini aytmoqda. Oziq-ovqat, kiyim-kechak va farzandlarining ta’limi uchun ketayotgan xarajatlar og‘irlashgani bois, hatto ikki nafar rafiqasi ham moddiy qiyinchiliklar sabab uni tark etgan.
Shu bois ugandalik dehqon endi boshqa farzand ko‘rmaslikka qaror qilganini ma’lum qildi. U rafiqalaridan homiladorlikning oldini oluvchi vositalardan foydalanishni so‘raganini ham aytgan.
Qiziq tomoni shundaki, Musa Hasahya barcha farzandlari va nabiralarini yuzidan taniydi. Ammo ularning soni juda ko‘pligi sabab ko‘pchiligining ismlarini yodda saqlash oson emasligini tan olgan.
…