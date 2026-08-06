Joshua Zirkzee Italiyaga qaytishi mumkin: Yuventus hujumchini ijaraga olmoqchi

·58·Sport
Joshua Zirkzee Italiyaga qaytishi mumkin: Yuventus hujumchini ijaraga olmoqchi
Qisqacha

Yuventus Manchester Yunayted hujumchisi Joshua Zirkzeeni ijaraga olish bo'yicha muzokaralarni faollashtirdi. Angliya klubi futbolchining A Seriyaga qaytish istagini inobatga olib, vaqtincha transfer variantini ko'rib chiqishga ruxsat bergan. Sport direktori Rikki Massara sotib olish majburiyatisiz ijara bitimiga erishmoqchi, chunki klubning yozgi transferlar uchun mablag'i cheklangan. Transferning amalga oshishi Jonatan Davidning kelajagiga ham ta'sir qilishi mumkin.

Turinning Yuventus klubi yozgi transferlar mavsumida Manchester Yunayted hujumchisi Joshua Zirkzeeni ijaraga olish bo'yicha muzokaralarni keskin faollashtirdi. La Gazzetta dello Sport xabar berishicha, Angliya klubi niderlandiyalik futbolchining A Seriyaga qaytish borasidagi qat'iy istagini inobatga olib, vaqtincha transfer variantini ko'rib chiqishga ruxsat bergan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2001 yilda tug'ilgan hujumchi Premer-ligadagi ikki yillik murakkab davrdan so'ng Italiya chempionatiga qaytishni juda istamoqda. U Bianconeri safiga qo'shilishga tayyor ekanini bildirgan. Bu ehtimoliy transfer Turin jamoasida hujum chizig'idagi o'zgarishlar fonida yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Turinda kutilayotgan o'zgarishlar

Hozirda Turin klubining sport direktori Rikki Massara ushbu operatsiyani shaxsan o'zi boshqarib, shartnomaning barcha nozik jihatlari ustida ishlamoqda. Massaraning asosiy maqsadi klub moliyaviy barqarorligini ta'minlagan holda, sotib olish majburiyatisiz to'g'ridan-to'g'ri ijara bitimiga erishishdan iborat.

Yuventus avvalroq Pari Sen-Jermen hujumchisi Randal Kolo Muani transferi uchun 38 million yevro va 12 million yevro kafolatlangan qo'shimcha bonuslar to'lashga kelishib olgan edi. Shu sababli klubning yozgi transferlar uchun mablag'i cheklangan bo'lib, ijaraga olish varianti ularning moliyaviy rejalariga to'la mos keladi.

Jamoaning hujum chizig'idagi raqobat

Massara o'z vaqtida Romadagi faoliyati davomida ham sobiq Bolonya yulduzini o'z safiga qo'shib olmoqchi bo'lgan edi. Endilikda u turinliklar uchun qulay bo'lgan ushbu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslikka harakat qilmoqda. Zirkzee sof markaziy hujumchi bo'lmasa-da, uning texnik mahorati va xalqaro tajribasi jamoaning hujumdagi imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda.

Biroq bu transferning amalga oshishi kanadalik hujumchi Jonatan Davidning kelajagiga ham bog'liq. David Turin klubida qolib, o'tgan mavsumdagi kabi qiyinchiliklarni yengib o'tishni istamoqda. Shunga qaramay, Zirkzening ijaraga kelish ehtimoli kanadalik futbolchining bir yildan so'ng jamoani tark etish haqida o'ylashiga sabab bo'lishi mumkin.

Joshua ZirkzeeYuventusManchester YunaytedA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)