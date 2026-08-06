Joshua Zirkzee Italiyaga qaytishi mumkin: Yuventus hujumchini ijaraga olmoqchi
Yuventus Manchester Yunayted hujumchisi Joshua Zirkzeeni ijaraga olish bo'yicha muzokaralarni faollashtirdi. Angliya klubi futbolchining A Seriyaga qaytish istagini inobatga olib, vaqtincha transfer variantini ko'rib chiqishga ruxsat bergan. Sport direktori Rikki Massara sotib olish majburiyatisiz ijara bitimiga erishmoqchi, chunki klubning yozgi transferlar uchun mablag'i cheklangan. Transferning amalga oshishi Jonatan Davidning kelajagiga ham ta'sir qilishi mumkin.
Turinning Yuventus klubi yozgi transferlar mavsumida Manchester Yunayted hujumchisi Joshua Zirkzeeni ijaraga olish bo'yicha muzokaralarni keskin faollashtirdi. La Gazzetta dello Sport xabar berishicha, Angliya klubi niderlandiyalik futbolchining A Seriyaga qaytish borasidagi qat'iy istagini inobatga olib, vaqtincha transfer variantini ko'rib chiqishga ruxsat bergan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2001 yilda tug'ilgan hujumchi Premer-ligadagi ikki yillik murakkab davrdan so'ng Italiya chempionatiga qaytishni juda istamoqda. U Bianconeri safiga qo'shilishga tayyor ekanini bildirgan. Bu ehtimoliy transfer Turin jamoasida hujum chizig'idagi o'zgarishlar fonida yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.
Turinda kutilayotgan o'zgarishlarHozirda Turin klubining sport direktori Rikki Massara ushbu operatsiyani shaxsan o'zi boshqarib, shartnomaning barcha nozik jihatlari ustida ishlamoqda. Massaraning asosiy maqsadi klub moliyaviy barqarorligini ta'minlagan holda, sotib olish majburiyatisiz to'g'ridan-to'g'ri ijara bitimiga erishishdan iborat.
Yuventus avvalroq Pari Sen-Jermen hujumchisi Randal Kolo Muani transferi uchun 38 million yevro va 12 million yevro kafolatlangan qo'shimcha bonuslar to'lashga kelishib olgan edi. Shu sababli klubning yozgi transferlar uchun mablag'i cheklangan bo'lib, ijaraga olish varianti ularning moliyaviy rejalariga to'la mos keladi.
Jamoaning hujum chizig'idagi raqobatMassara o'z vaqtida Romadagi faoliyati davomida ham sobiq Bolonya yulduzini o'z safiga qo'shib olmoqchi bo'lgan edi. Endilikda u turinliklar uchun qulay bo'lgan ushbu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslikka harakat qilmoqda. Zirkzee sof markaziy hujumchi bo'lmasa-da, uning texnik mahorati va xalqaro tajribasi jamoaning hujumdagi imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda.
Biroq bu transferning amalga oshishi kanadalik hujumchi Jonatan Davidning kelajagiga ham bog'liq. David Turin klubida qolib, o'tgan mavsumdagi kabi qiyinchiliklarni yengib o'tishni istamoqda. Shunga qaramay, Zirkzening ijaraga kelish ehtimoli kanadalik futbolchining bir yildan so'ng jamoani tark etish haqida o'ylashiga sabab bo'lishi mumkin.
…