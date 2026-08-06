Maykl Ouen Vinisiusning Arsenalga o'tishini rad etdi
Maykl Ouen Vinisius Juniorning Arsenalga o'tish ehtimolini juda past deb baholadi. Mikel Arteta boshchiligidagi London klubi futbolchi uchun 150 million yevrolik taklif tayyorlayotgani aytilmoqda, biroq uning shartnomasi yakunlanishiga 12 oydan kam vaqt qolgan va yangi bitim bo'yicha kelishuv yo'q. Ouen Vinisius o'z pozitsiyasida dunyodagi eng yaxshi futbolchilardan biri ekanini ta'kidlab, transfer amalga oshsa, bu shov-shuvli xarid bo'lishini aytdi.
Londonning Arsenal klubi Madridning Real jamoasi yulduzi Vinisius Juniorni o'z safiga qo'shib olishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq, Qirollik klubining sobiq hujumchisi Maykl Ouen GOAL nashriga bergan intervyusida braziliyalik futbolchining Angliya premer-ligasiga ko'chib o'tish ehtimoli juda past ekanini ta'kidladi. Ushbu transfer mish-maslari futbolchining shartnomasi yakuniga yetib borayotgani va yangi shartlar borasida hali kelishuvga erishilmagani fonida qizg'in tus olmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Mikel Arteta boshchiligidagi London jamoasi tarkibni yanada kuchaytirish maqsadida 150 million yevro miqdoridagi taklifni tayyorlayotgani aytilgandi. Shartnomasi yakunlanishiga 12 oydan kam vaqt qolgan Vinisius faoliyatidagi muhim chorrahaning turibdi. Agar tomonlar yangi bitim bo'yicha kelisholmasa, Madrid klubi futbolchini sotib yuborishga majbur bo'lishi mumkin.
Maykl Ouen transfer ehtimolini nima uchun past baholamoqda?Real Madrid va Liverpul safida to'p surgan sobiq hujumchi Maykl Ouenning fikricha, bunday transfer amalga oshsa, bu chinakam shov-shuvli xarid bo'lar edi. Uning ta'kidlashicha, braziliyalik vinger o'z pozitsiyasida dunyodagi eng yaxshilardan biri hisoblanadi va Arsenal aynan shu nuqtani kuchaytirishga muhtoj.
Shunga qaramay, Ouen bu transferga umuman ishonmasligini ochiq aytdi. Mutaxassisning fikricha, Vinisius Angliya premer-ligasida ilgari o'ynamagan bo'lsa-da, uning yuqori savdohagi mahorati bu chempionatda ham qiynalmasligini ta'minlaydi, biroq transferning o'zi hozircha reallikdan yiroq.
Madrid klubidagi ichki raqobat va ambitsiyalarMutaxassislarning fikricha, futbolchi atrofidagi vaziyatga uning jamoadagi maqomi ham ta'sir ko'rsatmoqda. Kilian Mbappe jamoaga kelib qo'shilgach, aynan fransiyalik hujumchi Real Madridning asosiy yulduziga aylandi. Vinisius esa har doim maydonda asosiy qahramon bo'lishni xohlaydigan futbolchilardan biri ekani sir emas.
Maykl Ouenning qo'shimcha qilishicha, har bir o'yinchi jamoada asosiy figuralardan biri bo'lishni istashi tabiiy, biroq bu omil futbolchining faoliyatidagi keyingi qadamlarga qanday ta'sir qilishini vaqt ko'rsatadi. Hozircha esa Arsenal uchun bu darajadagi transferni amalga oshirish qiyin vazifa bo'lib qolmoqda.
…