Maykl Ouen Vinisiusning Arsenalga o'tishini rad etdi

·60·Sport
Maykl Ouen Vinisiusning Arsenalga o'tishini rad etdi
Qisqacha

Maykl Ouen Vinisius Juniorning Arsenalga o'tish ehtimolini juda past deb baholadi. Mikel Arteta boshchiligidagi London klubi futbolchi uchun 150 million yevrolik taklif tayyorlayotgani aytilmoqda, biroq uning shartnomasi yakunlanishiga 12 oydan kam vaqt qolgan va yangi bitim bo'yicha kelishuv yo'q. Ouen Vinisius o'z pozitsiyasida dunyodagi eng yaxshi futbolchilardan biri ekanini ta'kidlab, transfer amalga oshsa, bu shov-shuvli xarid bo'lishini aytdi.

Londonning Arsenal klubi Madridning Real jamoasi yulduzi Vinisius Juniorni o'z safiga qo'shib olishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq, Qirollik klubining sobiq hujumchisi Maykl Ouen GOAL nashriga bergan intervyusida braziliyalik futbolchining Angliya premer-ligasiga ko'chib o'tish ehtimoli juda past ekanini ta'kidladi. Ushbu transfer mish-maslari futbolchining shartnomasi yakuniga yetib borayotgani va yangi shartlar borasida hali kelishuvga erishilmagani fonida qizg'in tus olmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Mikel Arteta boshchiligidagi London jamoasi tarkibni yanada kuchaytirish maqsadida 150 million yevro miqdoridagi taklifni tayyorlayotgani aytilgandi. Shartnomasi yakunlanishiga 12 oydan kam vaqt qolgan Vinisius faoliyatidagi muhim chorrahaning turibdi. Agar tomonlar yangi bitim bo'yicha kelisholmasa, Madrid klubi futbolchini sotib yuborishga majbur bo'lishi mumkin.

Maykl Ouen transfer ehtimolini nima uchun past baholamoqda?

Real Madrid va Liverpul safida to'p surgan sobiq hujumchi Maykl Ouenning fikricha, bunday transfer amalga oshsa, bu chinakam shov-shuvli xarid bo'lar edi. Uning ta'kidlashicha, braziliyalik vinger o'z pozitsiyasida dunyodagi eng yaxshilardan biri hisoblanadi va Arsenal aynan shu nuqtani kuchaytirishga muhtoj.

Shunga qaramay, Ouen bu transferga umuman ishonmasligini ochiq aytdi. Mutaxassisning fikricha, Vinisius Angliya premer-ligasida ilgari o'ynamagan bo'lsa-da, uning yuqori savdohagi mahorati bu chempionatda ham qiynalmasligini ta'minlaydi, biroq transferning o'zi hozircha reallikdan yiroq.

Madrid klubidagi ichki raqobat va ambitsiyalar

Mutaxassislarning fikricha, futbolchi atrofidagi vaziyatga uning jamoadagi maqomi ham ta'sir ko'rsatmoqda. Kilian Mbappe jamoaga kelib qo'shilgach, aynan fransiyalik hujumchi Real Madridning asosiy yulduziga aylandi. Vinisius esa har doim maydonda asosiy qahramon bo'lishni xohlaydigan futbolchilardan biri ekani sir emas.

Maykl Ouenning qo'shimcha qilishicha, har bir o'yinchi jamoada asosiy figuralardan biri bo'lishni istashi tabiiy, biroq bu omil futbolchining faoliyatidagi keyingi qadamlarga qanday ta'sir qilishini vaqt ko'rsatadi. Hozircha esa Arsenal uchun bu darajadagi transferni amalga oshirish qiyin vazifa bo'lib qolmoqda.

Vinisius JuniorArsenalMaykl OuenReal MadridTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)