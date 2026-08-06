Marco Palestra Chelxiga transferidan xursand ekanini bildirdi

·44·Sport
Marco Palestra Chelxiga transferidan xursand ekanini bildirdi
Qisqacha

Yosh himoyachi Marco Palestra Chelsiga o'tganidan mamnunligini bildirib, Angliya Premyer-ligasida o'ynashni intiqlik bilan kutayotganini aytdi. 21 yoshli italiyalik futbolchi yozgi transfer oynasida Inter qiziqishiga qaramay, London klubini tanladi va Chelsi raqib taklifidan bonuslar bilan birga 10 million yevro ko'proq taklif qildi. Palestra mavsumoldi yig'inlarida qatnashib, Gonkongda Yuventusga qarshi o'yinda 65 daqiqa harakat qildi.

Chelsi safini toʻldirgan yosh himoyachi Marco Palestra Angliya Premyer-ligasidagi faoliyatini boshlashga shay ekanligini va bu oʻtishdan nihoyatda mamnunligini taʼkidladi. Goal.com va Sky Sport Italia xabariga koʻra, italiyalik futbolchi yozgi transfer oynasida qizgʻin kurashlar ostida London klubiga koʻchib oʻtgan va hozirda jamoaning mavsumoldi yigʻinlarida ishtirok etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yigirma bir yoshli futbolchi transfer vaqtida Inter jamoasining qiziqishini rad etib, yakunda Chelsi variantini tanladi. Londonliklar raqib klub taklifidan qoʻshimcha bonuslar bilan birga 10 million yevro koʻproq mablagʻ taklif qilib, transfer poygasida gʻolib chiqishgan.

Angliya futbolidagi yuqori surʼat

Palestra allaqachon yangi jamoasining mashgʻulotlari va oʻrtoqlik oʻyinlariga kirishib ketdi. Xususan, u Gonkongda Yuventus klubiga qarshi kechgan bahsda 65 daqiqa harakat qildi. Himoyachi ingliz futbolining oʻziga xos jihatlari va yuqori tempiga tezda moslashishga harakat qilmoqda.

Sky Sport Italia nashriga bergan intervyusida futbolchi Angliya chempionatining nufuzi haqida toʻxtalib oʻtdi: “Men juda xursandman, Premyer-ligada oʻynashni boshlashni kuta olmayapman, chunki bu juda hayajonli. Bilamanki, u yerdagi har bir oʻyin, xoh u grand jamoaga qarshi boʻlsin, xoh boshqa, oʻta qiziqarli kechadi”, dedi u.

Tezkor moslashuv va jamoa koʻmagi

Atalanta tarbiyalanuvchisi boʻlgan yosh iqtidor Angliyadagi jismoniy tayyorgarlik va oʻyin intensivligi yuqoriligini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, yangi muhitga koʻnikish jarayoni muammosiz kechmoqda.

“Bu ajoyib dunyo, chunki intensivlik va jismoniy kurashlar darajasi juda yuqori. Maydonda ham, uning tashqarisida ham ilk kundan boshlab yordam berib kelayotgan jamoadoshlarimga, murabbiylar shtabiga minnatdorchilik bildiraman”, deya qoʻshimcha qildi futbolchi.

Marco Palestraning Chelsi safidagi debyut mavsumi va uning Premyer-ligadagi chiqishlari futbol jamoatchiligida katta qiziqish uygʻotmoqda. Klub rahbariyati hamda murabbiylar shtabi Italiya chempionatida oʻzini koʻrsata olgan yosh himoyachidan katta umidlar bogʻlamoqda.

ChelsiMarco PalestraInterPremyer-ligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)