Marco Palestra Chelxiga transferidan xursand ekanini bildirdi
Yosh himoyachi Marco Palestra Chelsiga o'tganidan mamnunligini bildirib, Angliya Premyer-ligasida o'ynashni intiqlik bilan kutayotganini aytdi. 21 yoshli italiyalik futbolchi yozgi transfer oynasida Inter qiziqishiga qaramay, London klubini tanladi va Chelsi raqib taklifidan bonuslar bilan birga 10 million yevro ko'proq taklif qildi. Palestra mavsumoldi yig'inlarida qatnashib, Gonkongda Yuventusga qarshi o'yinda 65 daqiqa harakat qildi.
Chelsi safini toʻldirgan yosh himoyachi Marco Palestra Angliya Premyer-ligasidagi faoliyatini boshlashga shay ekanligini va bu oʻtishdan nihoyatda mamnunligini taʼkidladi. Goal.com va Sky Sport Italia xabariga koʻra, italiyalik futbolchi yozgi transfer oynasida qizgʻin kurashlar ostida London klubiga koʻchib oʻtgan va hozirda jamoaning mavsumoldi yigʻinlarida ishtirok etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yigirma bir yoshli futbolchi transfer vaqtida Inter jamoasining qiziqishini rad etib, yakunda Chelsi variantini tanladi. Londonliklar raqib klub taklifidan qoʻshimcha bonuslar bilan birga 10 million yevro koʻproq mablagʻ taklif qilib, transfer poygasida gʻolib chiqishgan.
Angliya futbolidagi yuqori surʼatPalestra allaqachon yangi jamoasining mashgʻulotlari va oʻrtoqlik oʻyinlariga kirishib ketdi. Xususan, u Gonkongda Yuventus klubiga qarshi kechgan bahsda 65 daqiqa harakat qildi. Himoyachi ingliz futbolining oʻziga xos jihatlari va yuqori tempiga tezda moslashishga harakat qilmoqda.
Sky Sport Italia nashriga bergan intervyusida futbolchi Angliya chempionatining nufuzi haqida toʻxtalib oʻtdi: “Men juda xursandman, Premyer-ligada oʻynashni boshlashni kuta olmayapman, chunki bu juda hayajonli. Bilamanki, u yerdagi har bir oʻyin, xoh u grand jamoaga qarshi boʻlsin, xoh boshqa, oʻta qiziqarli kechadi”, dedi u.
Tezkor moslashuv va jamoa koʻmagiAtalanta tarbiyalanuvchisi boʻlgan yosh iqtidor Angliyadagi jismoniy tayyorgarlik va oʻyin intensivligi yuqoriligini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, yangi muhitga koʻnikish jarayoni muammosiz kechmoqda.
“Bu ajoyib dunyo, chunki intensivlik va jismoniy kurashlar darajasi juda yuqori. Maydonda ham, uning tashqarisida ham ilk kundan boshlab yordam berib kelayotgan jamoadoshlarimga, murabbiylar shtabiga minnatdorchilik bildiraman”, deya qoʻshimcha qildi futbolchi.
Marco Palestraning Chelsi safidagi debyut mavsumi va uning Premyer-ligadagi chiqishlari futbol jamoatchiligida katta qiziqish uygʻotmoqda. Klub rahbariyati hamda murabbiylar shtabi Italiya chempionatida oʻzini koʻrsata olgan yosh himoyachidan katta umidlar bogʻlamoqda.
…