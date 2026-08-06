Xiaomi kompaniyasi 150 dollarlik yangi Redmi 17 5G smartfonini taqdim etdi
Xiaomi korporatsiyasi Xitoy bozorida boshlang'ich narxi taxminan 150 AQSh dollari bo'lgan Redmi 17 5G smartfonini taqdim etdi. Qurilma 6,9 dyuymli IPS displey, 120 Hz kadrlar chastotasi, 8 yadroli Unisoc T8300 protsessori va HyperOS 3 operatsion tizimiga ega. Smartfon 6300 mA·soat sig'imli akkumulyator, 15 vattli simli quvvat olish, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 hamda 13 va 8 megapikselli kameralar bilan jihozlangan.
Xiaomi korporatsiyasi Xitoy bozorida hamyonbop narxdagi yangi Redmi 17 5G smartfonini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma oʻzining yirik ekrani, sigʻimi katta akkumulyatori hamda byudjet segmenti uchun ilgʻor xususiyatlari bilan ajralib turadi va xaridorlarga keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi smartfon 6,9 dyuymli IPS displey bilan jihozlangan boʻlib, uning tasvir aniqligi 1600 × 720 pikselni tashkil qiladi. Shuningdek, ekran 120 Hz kadrlar chastotasini va 800 nit maksimal yorqinlik darajasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa bunday narx toifasidagi qurilmalar uchun yuqori koʻrsatkich hisoblanadi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikQurilma markazida 6 nanometrli texnologik jarayon asosida yaratilgan 8 yadroli Unisoc T8300 protsessori yotadi. Dasturiy taʼminot sifatida esa zamonaviy HyperOS 3 operatsion tizimi tanlangan. Ushbu apparat taʼminoti kundalik vazifalarni bajarishda barqaror ishlashni taʼminlaydi.
Smartfonning eng asosiy afzalliklaridan biri uning akkumulyatoridir. Batareya sigʻimi naq 6300 mA·soatni tashkil etadi. Xiaomi vakillarining taʼkidlashicha, ushbu batareya toʻrt yil davomida oʻzining asosiy ish xususiyatlarini yoʻqotmasdan xizmat qila oladi.
Quvvatlash va qoʻshimcha funksiyalarQurilma 15 vatt quvvatga ega simli quvvat olish texnologiyasi, shuningdek, 7,5 vattli teskari simli quvvat ulash imkoniyati bilan taʼminlangan. Bundan tashqari, foydalanuvchilar Power Delivery hamda Quick Charge protokollaridan foydalanishlari mumkin.
- Old kamera: 13 megapikselli
- Asosiy kamera: 8 megapikselli
- Aloqa imkoniyatlari: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB Type-C
- Qoʻshimcha qulayliklar: 3,5 mm naushnik uchun klassik soket va yon qismga oʻrnatilgan barmoq izi skaneri
…