Xiaomi kompaniyasi 150 dollarlik yangi Redmi 17 5G smartfonini taqdim etdi

·136·Texno
Xiaomi kompaniyasi 150 dollarlik yangi Redmi 17 5G smartfonini taqdim etdi
Qisqacha

Xiaomi korporatsiyasi Xitoy bozorida boshlang'ich narxi taxminan 150 AQSh dollari bo'lgan Redmi 17 5G smartfonini taqdim etdi. Qurilma 6,9 dyuymli IPS displey, 120 Hz kadrlar chastotasi, 8 yadroli Unisoc T8300 protsessori va HyperOS 3 operatsion tizimiga ega. Smartfon 6300 mA·soat sig'imli akkumulyator, 15 vattli simli quvvat olish, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 hamda 13 va 8 megapikselli kameralar bilan jihozlangan.

Xiaomi korporatsiyasi Xitoy bozorida hamyonbop narxdagi yangi Redmi 17 5G smartfonini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma oʻzining yirik ekrani, sigʻimi katta akkumulyatori hamda byudjet segmenti uchun ilgʻor xususiyatlari bilan ajralib turadi va xaridorlarga keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfon 6,9 dyuymli IPS displey bilan jihozlangan boʻlib, uning tasvir aniqligi 1600 × 720 pikselni tashkil qiladi. Shuningdek, ekran 120 Hz kadrlar chastotasini va 800 nit maksimal yorqinlik darajasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa bunday narx toifasidagi qurilmalar uchun yuqori koʻrsatkich hisoblanadi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Qurilma markazida 6 nanometrli texnologik jarayon asosida yaratilgan 8 yadroli Unisoc T8300 protsessori yotadi. Dasturiy taʼminot sifatida esa zamonaviy HyperOS 3 operatsion tizimi tanlangan. Ushbu apparat taʼminoti kundalik vazifalarni bajarishda barqaror ishlashni taʼminlaydi.

Smartfonning eng asosiy afzalliklaridan biri uning akkumulyatoridir. Batareya sigʻimi naq 6300 mA·soatni tashkil etadi. Xiaomi vakillarining taʼkidlashicha, ushbu batareya toʻrt yil davomida oʻzining asosiy ish xususiyatlarini yoʻqotmasdan xizmat qila oladi.

Quvvatlash va qoʻshimcha funksiyalar

Qurilma 15 vatt quvvatga ega simli quvvat olish texnologiyasi, shuningdek, 7,5 vattli teskari simli quvvat ulash imkoniyati bilan taʼminlangan. Bundan tashqari, foydalanuvchilar Power Delivery hamda Quick Charge protokollaridan foydalanishlari mumkin.

  • Old kamera: 13 megapikselli
  • Asosiy kamera: 8 megapikselli
  • Aloqa imkoniyatlari: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB Type-C
  • Qoʻshimcha qulayliklar: 3,5 mm naushnik uchun klassik soket va yon qismga oʻrnatilgan barmoq izi skaneri
Korpusning qalinligi 8,15 millimetrni, ogʻirligi esa 210 grammni tashkil qiladi. Smartfon oʻlchamlari 171,56 × 79,47 millimetrga teng.

Narxlar va ranglar

Xaridorlarga uch xil — koʻra, qora va oq rangdagi korpus variantlari taklif etiladi. Narxlarga kelsak, 4 GB tezkor va 128 GB ichki xotiraga ega boshlangʻich versiya 999 yuan (taxminan 150 AQSh dollari) etib belgilangan. 6 GB operativ va 128 GB flesh-xotirali ilgʻor modifikatsiya esa 1199 yuanga (taxminan 180 dollar) baholangan.

XiaomiRedmiRedmi 17SmartfonAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi