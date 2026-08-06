Arsenal Bruno Gimaraes transferi uchun 75 million funt to'lashga kelishdi

·48·Sport
Arsenal Bruno Gimaraes transferi uchun 75 million funt to'lashga kelishdi
Qisqacha

Arsenal Nyukasl sardori Bruno Gimaraes transferi bo'yicha 75 million funt sterlinglik kelishuvga erishdi. Braziliyalik yarimhimoyachi yaqin kunlarda tibbiy ko'rikdan o'tishi kutilmoqda, biroq uning jamoada qaysi pozitsiyada o'ynashi va transferning taktik zaruriyati savollar uyg'otmoqda. Kris Uordl va Jeymi Karrager bu xarid Martin Zubimendining kelajagiga ta'sir qilishi, shuningdek, tarkib rotatsiyasi uchun xizmat qilishi mumkinligini ta'kidladi.

Angliyaning Arsenal klubi tarkibni kuchaytirish yo'lida muhim qadam tashlab, Nyukasl sardori Bruno Gimaraes transferi bo'yicha 75 million funt sterling miqdoridagi kelishuvga erishdi. Braziliyalik yarimhimoyachi yaqin kunlarda tibbiy ko'rikdan o'tishi kutilmoqda, biroq mazkur kelishuvning taktik zaruriyati futbol jamoatchiligida, jumladan, sobiq o'yinchilar orasida turli savollarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BetBrain nashriga bergan intervyusida Nyukasl sobiq yulduzi Kris Uordl bu transferning mantiqidan hayratda ekanini yashirmadi. Uning fikricha, jamoaning markaziy chizig'ida allaqachon yetarlicha chuqurlik mavjud bo'lgan bir paytda, braziliyalik futbolchining asosiy tarkibda qayerda o'ynashi hozircha noma'lumligicha qolmoqda.

Uorouning ta'kidlashicha, o'tgan mavsumda Deklan Rays oldinroq pozitsiyada harakat qilgan bo'lsa, Martin Subimendi chuqurroq pozitsiyani egallagan edi. Shuning uchun Arsenal yaxshi ishlayotgan yarimhimoya tizimiga ega bo'lgan holda nima sababdan bunday qadam tashlagani tushunarsiz.

Transfer ortidagi shubhalar va tarkib rotatsiyasi

Kris Uoroldning so'zlariga ko'ra, Bruno Gimaraes to'p bilan muomalada qo'rqmaydigan, butun maydon bo'ylab harakatlana oladigan universal futbolchi hisoblanadi. Biroq Arsenal tarkibida bunday o'yinchilar yetarlicha borligi bois, klubning bu xaridga to'liq kirishgani mutaxassislarni ajablantirgan.

Liverpulning sobiq himoyachisi Jeymi Karrager ham bu transfer so'nggi mavsum oxirida barqarorlikni saqlashda qiynalgan Martin Zubimendining kelajagiga putur yetkazishi mumkinligini taxmin qilgan. Uorold esa agar jamoa kelgusi mavsumda to'rt uchta sovrin uchun kurash olib boradigan bo'lsa, bu xarid asosiy tarkibni kuchaytirishdan ko'ra, ko'proq o'yinchilarni dam oldirish va rotatsiya qilish uchun muhim qadam bo'lishini ta'kidladi.

Klublar o'rtasidagi kelishmovchiliklar

Sky Sports xabar berishicha, futbolchi Tyneside shahrini iliq xotiralar bilan tark etmoqda. U 2025-yilgi Liga kubogi g'alabasidan so'ng Nyukaslni ichki chempionat sovriniga olib kelgan 1955-yildan beri ilk sardor sifatida tarixga kirdi. Shunga qaramay, moliyaviy shartlar kelishib olinganiga qaram sifatida, Arsenurning transfer borasidagi harakatlari Nyukaslda biroz norozilik uyg'otgan.

Sky Sports jurnalisti Kit Daunining so'zlariga ko'ra, so'nggi besh-olti hafta ichida Arsenalning bevosita aloqaga chiqmasdan, vositachilar orqali ish tutgani Nyukasl rahbariyatining e'tiroziga sabab bo'lgan va ularni biroz sarosimaga solib qo'ygan.

ArsenalBruno GimaraesNyukaslAPLTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)