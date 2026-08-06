Arsenal Bruno Gimaraes transferi uchun 75 million funt to'lashga kelishdi
Arsenal Nyukasl sardori Bruno Gimaraes transferi bo'yicha 75 million funt sterlinglik kelishuvga erishdi. Braziliyalik yarimhimoyachi yaqin kunlarda tibbiy ko'rikdan o'tishi kutilmoqda, biroq uning jamoada qaysi pozitsiyada o'ynashi va transferning taktik zaruriyati savollar uyg'otmoqda. Kris Uordl va Jeymi Karrager bu xarid Martin Zubimendining kelajagiga ta'sir qilishi, shuningdek, tarkib rotatsiyasi uchun xizmat qilishi mumkinligini ta'kidladi.
Angliyaning Arsenal klubi tarkibni kuchaytirish yo'lida muhim qadam tashlab, Nyukasl sardori Bruno Gimaraes transferi bo'yicha 75 million funt sterling miqdoridagi kelishuvga erishdi. Braziliyalik yarimhimoyachi yaqin kunlarda tibbiy ko'rikdan o'tishi kutilmoqda, biroq mazkur kelishuvning taktik zaruriyati futbol jamoatchiligida, jumladan, sobiq o'yinchilar orasida turli savollarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BetBrain nashriga bergan intervyusida Nyukasl sobiq yulduzi Kris Uordl bu transferning mantiqidan hayratda ekanini yashirmadi. Uning fikricha, jamoaning markaziy chizig'ida allaqachon yetarlicha chuqurlik mavjud bo'lgan bir paytda, braziliyalik futbolchining asosiy tarkibda qayerda o'ynashi hozircha noma'lumligicha qolmoqda.
Uorouning ta'kidlashicha, o'tgan mavsumda Deklan Rays oldinroq pozitsiyada harakat qilgan bo'lsa, Martin Subimendi chuqurroq pozitsiyani egallagan edi. Shuning uchun Arsenal yaxshi ishlayotgan yarimhimoya tizimiga ega bo'lgan holda nima sababdan bunday qadam tashlagani tushunarsiz.
Transfer ortidagi shubhalar va tarkib rotatsiyasiKris Uoroldning so'zlariga ko'ra, Bruno Gimaraes to'p bilan muomalada qo'rqmaydigan, butun maydon bo'ylab harakatlana oladigan universal futbolchi hisoblanadi. Biroq Arsenal tarkibida bunday o'yinchilar yetarlicha borligi bois, klubning bu xaridga to'liq kirishgani mutaxassislarni ajablantirgan.
Liverpulning sobiq himoyachisi Jeymi Karrager ham bu transfer so'nggi mavsum oxirida barqarorlikni saqlashda qiynalgan Martin Zubimendining kelajagiga putur yetkazishi mumkinligini taxmin qilgan. Uorold esa agar jamoa kelgusi mavsumda to'rt uchta sovrin uchun kurash olib boradigan bo'lsa, bu xarid asosiy tarkibni kuchaytirishdan ko'ra, ko'proq o'yinchilarni dam oldirish va rotatsiya qilish uchun muhim qadam bo'lishini ta'kidladi.
Klublar o'rtasidagi kelishmovchiliklarSky Sports xabar berishicha, futbolchi Tyneside shahrini iliq xotiralar bilan tark etmoqda. U 2025-yilgi Liga kubogi g'alabasidan so'ng Nyukaslni ichki chempionat sovriniga olib kelgan 1955-yildan beri ilk sardor sifatida tarixga kirdi. Shunga qaramay, moliyaviy shartlar kelishib olinganiga qaram sifatida, Arsenurning transfer borasidagi harakatlari Nyukaslda biroz norozilik uyg'otgan.
Sky Sports jurnalisti Kit Daunining so'zlariga ko'ra, so'nggi besh-olti hafta ichida Arsenalning bevosita aloqaga chiqmasdan, vositachilar orqali ish tutgani Nyukasl rahbariyatining e'tiroziga sabab bo'lgan va ularni biroz sarosimaga solib qo'ygan.
…