Electronic Arts birjadan chiqdi: oʻyin giganti xususiy qoʻlga oʻtdi

·54·Texno
Electronic Arts birjadan chiqdi: oʻyin giganti xususiy qoʻlga oʻtdi
Qisqacha

Electronic Arts qiymati 55 milliard dollarga baholangan bitim orqali ochiq aksiyadorlik jamiyati maqomidan voz kechib, to'liq xususiy mulkka aylandi va aksiyalari NASDAQ birjasida savdodan to'xtatildi. Sobiq aksiyadorlarga har bir aksiya uchun 210 dollar to'langan, kompaniyaning 93 foizi Saudiya Arabistonining suveren fondiga o'tgan va EA zimmasiga qariyb 20 milliard dollarlik yangi qarz yuklangan.

Dunyoning yetakchi oʻyin ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Electronic Arts tarixvdagi eng yirik LBO bitimini yakunlab, ochiq aksiyadorlik jamiyati maqomidan voz kechdi va toʻliq xususiy mulkka aylandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qiymati 55 milliard dollarga baholangan ushbu ulkan bitim natijasida kompaniya aksiyalari NASDAQ birjasida savdodan toʻxtatildi va sobiq aksiyadorlarga har bir aksiya uchun 210 dollardan toʻlab berildi. The Sims, Battlefield hamda EA Sports FC kabi mashhur franshizalar muallifi endilikda 93 foizga Saudiya Arabistonining suveren fondiga tegishli boʻlib, kompaniya zimmasiga qariyb 20 milliard dollarlik yangi qarz yuki yuklandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼlon qilingani oʻtgan yilning sentyabr oyiga borib taqaladigan mazkur xarid jarayonida asosiy xaridorlar sifatida Public Investment Fund (PIF), shuningdek, Silver Lake va Affinity Partners investitsiya kompaniyalari maydonga chiqdi. Moliyaviy sxemaning oʻziga xos jihati shundaki, suveren fond oʻz mablagʻlaridan 36 milliard dollar atrofida sarmoya kiritgan boʻlsa, qoʻshimcha 20 milliard dollarga yaqin mablagʻ JPMorgan Chase tomonidan qarz sifatida jalb etildi. Natijada ushbu ulkan majburiyat EA balansiga oʻtkazilib, kompaniyaning umumiy qarz yukini qariyb oʻn barobarga oshirib yubordi.

Yangi boshqaruv tuzilmasi va moliyaviy bosim

Keng koʻlamli oʻzgarishlarga qaramay, bosh direktor Endryu Uilson oʻz lavozimini saqlab qoldi va kompaniyada yangi boshqaruv tuzilmasi joriy etilganini maʼlum qildi. Unga koʻra, Kam Veber oʻyin studiyalari faoliyati uchun masʼul boʻlsa, David Tinson kompaniyaning operatsion jarayonlarini boshqarishni oʻz zimmasiga oldi. Biroq tahlilchilarning fikricha, olingan ulkan qarzni publika maqomisiz, yaʼni aksiyalar sotuvidan tushadigan daromadlarsiz xizmat koʻrsatishga majbur boʻlish EA strategiyasiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Moliyaviy bosim sharoitida kompaniya xarajatlarni qisqartirish, ayrim studiyalarni yopish yoki kelgusidagi loyihalarni tanlashda ancha ehtiyotkor yondashuvni qoʻllashi kutilmoqda. Ekspertlarning baholashicha, EA endilikda yangi eksperimental gʻoyalardan koʻra koʻproq oʻzini oqlagan sinovdan oʻtgan franshizalarga, ichki oʻyin xaridlari va doimiy monetizatsiya modellariga yana-da koʻproq tayanadi. Shu bilan birga, Silver Lake vakillari tarkibida sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalanish kontent yaratish jarayonini tezlashtirishi va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishiga umid bildirishmoqda.

Siyosiy kontekst va kelajak istiqbollari

Kompaniyaning Saudiya Arabistoni suveren fondi nazoratiga oʻtishi ayrim savollar va xavotirlarni ham keltirib chiqardi. Mazkur fond mamlakat valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon tomonidan nazorat qilinishi va hukumatning inson huquqlari boʻyicha siyosati xalqaro miqyosda tanqidga uchrab kelishi ayrim oʻyinchilarda xavotir uygʻotmoqda. Xususan, The Sims kabi loyihalardagi inklyuzivlik va xilma-xillik mavzulariga yangi egalar taʼsir koʻrsatishi mumkinligi muhokama qilinmoqda. Biroq Electronic Arts va investorlar kompaniyaning ijodiy yoʻnalishini oʻzgartirish niyatida emasligini qatʼiy taʼkidlashdi.

Oʻtgan moliyaviy yilni qariyb 7,5 milliard dollar tushum bilan yakunlagan Electronic Arts jahon oʻyin sanoatining eng qudratli oʻyinchilaridan biri boʻlib qolmoqda. Endilikda yangi xususiy egalar oldida asosiy franshizalar qiymatini saqlab qolish, biznes oʻsishini taʼminlash hamda oʻyin sanoati tarixidagi eng yirik qarz mablagʻlari evaziga amalga oshirilgan xaridni oqlash kabi murakkab vazifalar turibdi.

Electronic ArtsOʻyinlarBiznesTexnologiyalarInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi