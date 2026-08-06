Electronic Arts birjadan chiqdi: oʻyin giganti xususiy qoʻlga oʻtdi
Electronic Arts qiymati 55 milliard dollarga baholangan bitim orqali ochiq aksiyadorlik jamiyati maqomidan voz kechib, to'liq xususiy mulkka aylandi va aksiyalari NASDAQ birjasida savdodan to'xtatildi. Sobiq aksiyadorlarga har bir aksiya uchun 210 dollar to'langan, kompaniyaning 93 foizi Saudiya Arabistonining suveren fondiga o'tgan va EA zimmasiga qariyb 20 milliard dollarlik yangi qarz yuklangan.
Dunyoning yetakchi oʻyin ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Electronic Arts tarixvdagi eng yirik LBO bitimini yakunlab, ochiq aksiyadorlik jamiyati maqomidan voz kechdi va toʻliq xususiy mulkka aylandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qiymati 55 milliard dollarga baholangan ushbu ulkan bitim natijasida kompaniya aksiyalari NASDAQ birjasida savdodan toʻxtatildi va sobiq aksiyadorlarga har bir aksiya uchun 210 dollardan toʻlab berildi. The Sims, Battlefield hamda EA Sports FC kabi mashhur franshizalar muallifi endilikda 93 foizga Saudiya Arabistonining suveren fondiga tegishli boʻlib, kompaniya zimmasiga qariyb 20 milliard dollarlik yangi qarz yuki yuklandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼlon qilingani oʻtgan yilning sentyabr oyiga borib taqaladigan mazkur xarid jarayonida asosiy xaridorlar sifatida Public Investment Fund (PIF), shuningdek, Silver Lake va Affinity Partners investitsiya kompaniyalari maydonga chiqdi. Moliyaviy sxemaning oʻziga xos jihati shundaki, suveren fond oʻz mablagʻlaridan 36 milliard dollar atrofida sarmoya kiritgan boʻlsa, qoʻshimcha 20 milliard dollarga yaqin mablagʻ JPMorgan Chase tomonidan qarz sifatida jalb etildi. Natijada ushbu ulkan majburiyat EA balansiga oʻtkazilib, kompaniyaning umumiy qarz yukini qariyb oʻn barobarga oshirib yubordi.
Yangi boshqaruv tuzilmasi va moliyaviy bosimKeng koʻlamli oʻzgarishlarga qaramay, bosh direktor Endryu Uilson oʻz lavozimini saqlab qoldi va kompaniyada yangi boshqaruv tuzilmasi joriy etilganini maʼlum qildi. Unga koʻra, Kam Veber oʻyin studiyalari faoliyati uchun masʼul boʻlsa, David Tinson kompaniyaning operatsion jarayonlarini boshqarishni oʻz zimmasiga oldi. Biroq tahlilchilarning fikricha, olingan ulkan qarzni publika maqomisiz, yaʼni aksiyalar sotuvidan tushadigan daromadlarsiz xizmat koʻrsatishga majbur boʻlish EA strategiyasiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.
Moliyaviy bosim sharoitida kompaniya xarajatlarni qisqartirish, ayrim studiyalarni yopish yoki kelgusidagi loyihalarni tanlashda ancha ehtiyotkor yondashuvni qoʻllashi kutilmoqda. Ekspertlarning baholashicha, EA endilikda yangi eksperimental gʻoyalardan koʻra koʻproq oʻzini oqlagan sinovdan oʻtgan franshizalarga, ichki oʻyin xaridlari va doimiy monetizatsiya modellariga yana-da koʻproq tayanadi. Shu bilan birga, Silver Lake vakillari tarkibida sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalanish kontent yaratish jarayonini tezlashtirishi va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishiga umid bildirishmoqda.
Siyosiy kontekst va kelajak istiqbollariKompaniyaning Saudiya Arabistoni suveren fondi nazoratiga oʻtishi ayrim savollar va xavotirlarni ham keltirib chiqardi. Mazkur fond mamlakat valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon tomonidan nazorat qilinishi va hukumatning inson huquqlari boʻyicha siyosati xalqaro miqyosda tanqidga uchrab kelishi ayrim oʻyinchilarda xavotir uygʻotmoqda. Xususan, The Sims kabi loyihalardagi inklyuzivlik va xilma-xillik mavzulariga yangi egalar taʼsir koʻrsatishi mumkinligi muhokama qilinmoqda. Biroq Electronic Arts va investorlar kompaniyaning ijodiy yoʻnalishini oʻzgartirish niyatida emasligini qatʼiy taʼkidlashdi.
Oʻtgan moliyaviy yilni qariyb 7,5 milliard dollar tushum bilan yakunlagan Electronic Arts jahon oʻyin sanoatining eng qudratli oʻyinchilaridan biri boʻlib qolmoqda. Endilikda yangi xususiy egalar oldida asosiy franshizalar qiymatini saqlab qolish, biznes oʻsishini taʼminlash hamda oʻyin sanoati tarixidagi eng yirik qarz mablagʻlari evaziga amalga oshirilgan xaridni oqlash kabi murakkab vazifalar turibdi.
…