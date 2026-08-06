Arsenal Mikel Arteta Bruno Gimaraes transferi haqida nima dedi

·49·Sport
Arsenal Mikel Arteta Bruno Gimaraes transferi haqida nima dedi
Qisqacha

Mikel Arteta Bruno Gimaraesning Arsenalga o'tishi haqidagi savollarga boshqa klublarga tegishli futbolchilar haqida gapirmasligini aytib, javob berishdan bosh tortdi. Arsenal va Nyukasl Yunayted o'rtasida 75 million funt sterlinglik bitim kelishilgani haqida xabarlar tarqalgan, biroq Arteta voqea rasman tasdiqlansa, to'g'ridan-to'g'ri javob berishini bildirdi.

Goal.com xabar berishicha, Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Dublin shahridagi mavsumoldi uchrashuvidan keyin Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Bruno Gimaraes atrofidagi transfer mish-mishlari yuzasidan o'z fikrini bildirdi. Angliya Premer-ligasining ikki raqibi o'rtasida 75 million funt sterling miqdoridagi bitim kelishib olingani haqidagi xabarlar tarqalganiga qaramay, ispaniyalik mutaxassis bu masalada sir saqlashni afzal ko'rdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Real Betisga qarshi kechgan va 3:2 hisobidagi mag'lubiyat bilan yakunlangan bahsdan so'ng matbuot anj Birlashgan Qirollik OAV e'tibor markazida bo'ldi. Jurnalistlar braziliyalik futbolchining ehtimoliy transferi va uning tibbiy ko'rikdan o'tish uchun safarga otlangani haqida so'rashganda, Arteta boshqa klubga tegishli o'yinchilar haqida gapirmasligini qat'iy ta'kidladi.

Yarim himoyani kuchaytirish yo'lidagi qadam

Mikel Artetaning ta'kidlashicha, qachonki aniq bir voqea yuz bersa va buni e'lon qilish imkoni tug'ilsa, u o'zining to'g'ridan-to'g'ri javobini beradi. Bruno Gimaraes transferi Arsenal uchun jamoa tarkibini yanada chuqurlashtirish hamda Deklan Rays, Martin Edegor va Mikel Merino kabi futbolchilar qatoriga yana bir yuqori saviyadagi ijchini qo'shish yo'lidagi muhim strategik qadam sifatida baholanmoqda.

2022 yilning yanvar oyida Liondan Nyukasl Yunaytedga ko'chib o'tgan 28 yoshli braziliyalik futbolchi qisqa fursat ichida jamoaning asosiy tayanch ustuniga aylandi. Uning yetakchilik fazilatlari Nyukasl klubining Chempionlar ligasiga yo'llanma olishida va 2025 yildagi Liga kubogi g'alabasida muhim rol o'ynadi. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2028 yilgacha mo'ljallangan bo'lib, uning transfer narxi naqadar yuksak baholanayotganini ko'rsatadi.

Kristian Norgor Evertonga yo'l oldi

Bruno Gimaraes atrofidagi xabarlar fonida, Arsenal jamoasida tarkib o'zgarishlari ham amalga oshmoqda. Xususan, Kristian Norgor Evertonga transfer qilindi. Norgor London klubining so'nggi chempionlik mavsumida kiyinish xonasidagi muhim figuraga aylangan edi.

Mikel Arteta daniyalik futbolchining klubga qo'shgan hissasini yuqori baholab, uning jamoani birlashtirishdagi o'rnini alohida e'tirof etdi. Arteta Kristian Norgordga uning yangi klubida ulkan muvaffaqiyatlar tiladi va ko'rsatgan mehnati uchun minnatdorchilik bildirdi.

ArsenalMikel ArtetaBruno GimaraesPremyer-ligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)