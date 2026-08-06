Arsenal Mikel Arteta Bruno Gimaraes transferi haqida nima dedi
Mikel Arteta Bruno Gimaraesning Arsenalga o'tishi haqidagi savollarga boshqa klublarga tegishli futbolchilar haqida gapirmasligini aytib, javob berishdan bosh tortdi. Arsenal va Nyukasl Yunayted o'rtasida 75 million funt sterlinglik bitim kelishilgani haqida xabarlar tarqalgan, biroq Arteta voqea rasman tasdiqlansa, to'g'ridan-to'g'ri javob berishini bildirdi.
Goal.com xabar berishicha, Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Dublin shahridagi mavsumoldi uchrashuvidan keyin Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Bruno Gimaraes atrofidagi transfer mish-mishlari yuzasidan o'z fikrini bildirdi. Angliya Premer-ligasining ikki raqibi o'rtasida 75 million funt sterling miqdoridagi bitim kelishib olingani haqidagi xabarlar tarqalganiga qaramay, ispaniyalik mutaxassis bu masalada sir saqlashni afzal ko'rdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Real Betisga qarshi kechgan va 3:2 hisobidagi mag'lubiyat bilan yakunlangan bahsdan so'ng matbuot anj Birlashgan Qirollik OAV e'tibor markazida bo'ldi. Jurnalistlar braziliyalik futbolchining ehtimoliy transferi va uning tibbiy ko'rikdan o'tish uchun safarga otlangani haqida so'rashganda, Arteta boshqa klubga tegishli o'yinchilar haqida gapirmasligini qat'iy ta'kidladi.
Yarim himoyani kuchaytirish yo'lidagi qadamMikel Artetaning ta'kidlashicha, qachonki aniq bir voqea yuz bersa va buni e'lon qilish imkoni tug'ilsa, u o'zining to'g'ridan-to'g'ri javobini beradi. Bruno Gimaraes transferi Arsenal uchun jamoa tarkibini yanada chuqurlashtirish hamda Deklan Rays, Martin Edegor va Mikel Merino kabi futbolchilar qatoriga yana bir yuqori saviyadagi ijchini qo'shish yo'lidagi muhim strategik qadam sifatida baholanmoqda.
2022 yilning yanvar oyida Liondan Nyukasl Yunaytedga ko'chib o'tgan 28 yoshli braziliyalik futbolchi qisqa fursat ichida jamoaning asosiy tayanch ustuniga aylandi. Uning yetakchilik fazilatlari Nyukasl klubining Chempionlar ligasiga yo'llanma olishida va 2025 yildagi Liga kubogi g'alabasida muhim rol o'ynadi. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2028 yilgacha mo'ljallangan bo'lib, uning transfer narxi naqadar yuksak baholanayotganini ko'rsatadi.
Kristian Norgor Evertonga yo'l oldiBruno Gimaraes atrofidagi xabarlar fonida, Arsenal jamoasida tarkib o'zgarishlari ham amalga oshmoqda. Xususan, Kristian Norgor Evertonga transfer qilindi. Norgor London klubining so'nggi chempionlik mavsumida kiyinish xonasidagi muhim figuraga aylangan edi.
Mikel Arteta daniyalik futbolchining klubga qo'shgan hissasini yuqori baholab, uning jamoani birlashtirishdagi o'rnini alohida e'tirof etdi. Arteta Kristian Norgordga uning yangi klubida ulkan muvaffaqiyatlar tiladi va ko'rsatgan mehnati uchun minnatdorchilik bildirdi.
…