O‘zbekiston mol go‘shtini asosan qaysi davlatlardan import qilmoqda?

·89·Iqtisodiyot
O‘zbekiston mol go‘shtini asosan qaysi davlatlardan import qilmoqda?
Qisqacha

O'zbekiston 2026 yilning birinchi yarmida 359,5 mln AQSH dollariga teng 72 ming tonna mol go'shti import qildi. Import hajmi 2025 yilning shu davriga nisbatan 6 ming tonnaga yoki 9,1 foizga oshdi. Yetkazib beruvchilar orasida Hindiston 33,9 ming tonna bilan yetakchi bo'ldi, undan keyingi o'rinlarni Belarus 19,6 ming tonna va Qozog'istondan 10,6 ming tonna bilan egalladi. Pokistondan 4 ming tonna, boshqa davlatlardan esa yana 4 ming tonna mol go'shti olib kirilgan.

O‘zbekiston 2026 yilning birinchi yarmida xorijdan 359,5 mln AQSH dollariga teng mol go‘shti import qildi. Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, yanvar–iyun oylarida mamlakatga 72 ming tonna mol go‘shti olib kirilgan.

Import hajmi 2025 yilning shu davriga nisbatan oshgan. O‘sish 6 ming tonnani yoki 9,1 foizni tashkil etgan.

Mol go‘shti yetkazib beruvchi davlatlar orasida Hindiston yetakchi bo‘ldi. Ushbu mamlakatdan 33,9 ming tonna mol go‘shti import qilingan.

Belarusdan 19,6 ming tonna, Qozog‘istondan 10,6 ming tonna mahsulot olib kelingan. Pokistondan import hajmi 4 ming tonnani tashkil etgan. Yana 4 ming tonna mol go‘shti boshqa davlatlar hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Shu tariqa, yarim yillik ko‘rsatkichlarda O‘zbekistonning mol go‘shti importida Hindiston, Belarus va Qozog‘iston asosiy yetkazib beruvchilar sifatida ko‘rinmoqda.

O'zbekistonHindistonBelarusQozog'istonPokiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 18:088 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 11:397 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi7 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi06.08, 16:181 kilogramm palov tayyorlash qanchaga tushadi?1 kilogramm palov tayyorlash qanchaga tushadi?06.08, 15:397 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda7 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda06.08, 10:48Banklarga soliq yengilligi: aholi uchun nimalar qimmatlashadi?Banklarga soliq yengilligi: aholi uchun nimalar qimmatlashadi?06.08, 10:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...
19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...
8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
30 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
30 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda