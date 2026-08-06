O‘zbekiston mol go‘shtini asosan qaysi davlatlardan import qilmoqda?
O'zbekiston 2026 yilning birinchi yarmida 359,5 mln AQSH dollariga teng 72 ming tonna mol go'shti import qildi. Import hajmi 2025 yilning shu davriga nisbatan 6 ming tonnaga yoki 9,1 foizga oshdi. Yetkazib beruvchilar orasida Hindiston 33,9 ming tonna bilan yetakchi bo'ldi, undan keyingi o'rinlarni Belarus 19,6 ming tonna va Qozog'istondan 10,6 ming tonna bilan egalladi. Pokistondan 4 ming tonna, boshqa davlatlardan esa yana 4 ming tonna mol go'shti olib kirilgan.
O‘zbekiston 2026 yilning birinchi yarmida xorijdan 359,5 mln AQSH dollariga teng mol go‘shti import qildi. Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, yanvar–iyun oylarida mamlakatga 72 ming tonna mol go‘shti olib kirilgan.
Import hajmi 2025 yilning shu davriga nisbatan oshgan. O‘sish 6 ming tonnani yoki 9,1 foizni tashkil etgan.
Mol go‘shti yetkazib beruvchi davlatlar orasida Hindiston yetakchi bo‘ldi. Ushbu mamlakatdan 33,9 ming tonna mol go‘shti import qilingan.
Belarusdan 19,6 ming tonna, Qozog‘istondan 10,6 ming tonna mahsulot olib kelingan. Pokistondan import hajmi 4 ming tonnani tashkil etgan. Yana 4 ming tonna mol go‘shti boshqa davlatlar hissasiga to‘g‘ri kelgan.
Shu tariqa, yarim yillik ko‘rsatkichlarda O‘zbekistonning mol go‘shti importida Hindiston, Belarus va Qozog‘iston asosiy yetkazib beruvchilar sifatida ko‘rinmoqda.
…