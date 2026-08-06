“Go‘yoki o‘limini sezgandek...” Jizzaxlik blogerning videosi ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)

·1.5K·Jamiyat
“Go‘yoki o‘limini sezgandek...” Jizzaxlik blogerning videosi ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)
Qisqacha

Jizzaxlik 21 yoshli bloger Orzigul Urazmatova 4 avgustdan 5 avgustga o‘tar kechasi Jizzax shahrida sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisasida halok bo‘ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda uning vafotidan oldin hazilomuz tarzda o‘limi haqida gapirgan videosi tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Foydalanuvchilar bu so‘zlarni turlicha talqin qilib, ayrimlari o‘limni oldindan sezish mumkinligini aytgan, boshqalari esa buni tasodif yoki hazil deb baholagan.

Jizzaxlik 21 yoshli bloger Orzigul Urazmatovaning 4 avgustdan 5 avgustga o‘tar kechasi Jizzax shahrida sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisasida halok bo‘lgani haqida xabar berilgandi.

Shundan so‘ng ijtimoiy tarmoqlarda blogerning hayotining so‘nggi kunlariga oid turli videolar keng tarqala boshladi. Ulardan birida Orzigul kafelardan birida o‘tirgan paytda hazilomuz ohangda: “Mobodo o‘lsam, shu videoni qo‘yarsan. Hozir o‘limimni eslayapman. O‘lsam meni million odam tanisa kerak, vaynlarim yanada mashhur bo‘lsa kerak”, deya gapirayotgani aks etgan.

Mazkur video qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, foydalanuvchilar orasida turli fikr va taxminlarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar inson o‘z o‘limini oldindan sezishi mumkinligini yozayotgan bo‘lsa, boshqalar bu so‘zlarni tasodif yoki oddiy hazil sifatida baholamoqda. Yana ayrim foydalanuvchilar esa blogerning avtomobil davlat raqamidagi sonlarni uning vafot etgan sanasi bilan bog‘lashga urinmoqda.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, Orzigul Urazmatova boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtomobil yo‘ldan chiqib, daraxtga urilgan. Aytilishicha, haydovchi rul boshqaruvida video tasvirga olishga chalg‘igani oqibatida avtomobil ustidan nazoratni yo‘qotgan.

Bloger og‘ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga olib borilgan. Shifokorlar uning hayotini saqlab qolish uchun zarur tibbiy yordam ko‘rsatgan bo‘lsa-da, afsuski, Orzigul Urazmatovani qutqarib qolishning imkoni bo‘lmagan.

Orzigul UrazmatovaJizzakhLacetti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiYakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiBugun, 09:44Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Bugun, 09:20Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiKoreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiBugun, 05:31Rossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiRossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiKecha, 23:38Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Kecha, 21:44Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiAbduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiKecha, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!