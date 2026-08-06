Kristian Norgor Arsenaldan Everton‘ga koʻchib oʻtdi

·48·Sport
Kristian Norgor Arsenaldan Everton‘ga koʻchib oʻtdi
Qisqacha

Kristian Norgor Everton jamoasi bilan ikki yillik shartnoma imzoladi, transfer qiymati 7 million funt sterlingni tashkil etdi. 32 yoshli daniyalik yarimhimoyachi o'tgan yozda Brentford klubidan Arsenal safiga kelib qo'shilgan, biroq asosiy tarkibdan muntazam o'rin egallay olmagan. U Arsenal safida barcha musobaqalarda 20 ta uchrashuvda maydonga tushib, shulardan faqat 7 tasida asosiy tarkibda harakat qilgan.

Londonning Arsenal klubi yarimhimoyachisi Kristian Norgor faoliyatini Everton jamoasida davom ettiradigan boʻldi. 32 yoshli daniyalik futbolchi Liverpul klubi bilan ikki yillik shartnoma imzolagan va transfer qiymati 7 million funt sterlingni tashkil etgan. Bu haqda Goal.com nashri xabar berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tajribali tayanch yarimhimoyachisi oʻtgan yozda Brentford klubidan Arsenal safiga kelib qoʻshilgan edi. Biroq, jamoaning ichki chempionatdagi muvaffaqiyatlariga qarammay, u Mikel Arteta boshqaruvi ostida asosiy tarkibdan muntazam oʻrin egallay olmadi. Natijada futbolchi amaliyot koʻproq boʻlishi uchun boshqa jamoaga oʻtishga qaror qildi.

Mikel Artetaning maslahati

Norqorning taʼkidlashicha, Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta uning Everton‘ga oʻtishini qoʻllab-quvvatlagan va bu transferga ijobiy munosabat bildirgan. Ispaniyalik mutaxassis oʻz futbolchilik faoliyatida David Moyes qoʻl ostida Liverpul shahrida toʻp surgani bois, bu klub va murabbiy haqida faqat iliq xotiralarga ega.

"Men bu ehtimoliy transfer haqida uning oʻzi bilan koʻp gaplashdim. Arteta Everton va David Moyes haqida faqat ijobiy fikrlarni bildirdi", — deydi Kristian Norgor klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida.

Everton uchun muhim qadam

Yangi mavsum oldidan tarkibni kuchaytirishni maqsad qilgan David Moyes tajribali futbolchini oʻz safiga qoʻshib olganidan mamnun. Kristian Norgor yozgi transfer oynasida Liverpul klubining toʻrtinchi rasmiy xaridiga aylandi.

Futbolchi Arsenal safida atigi bir mavsum oʻtkazib, Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan tarixiy jamoaning bir qismi boʻldi. Biroq, barcha musobaqalarda bor-yoʻgʻi 20 ta uchrashuvda maydonga tushgani va ularning faqat 7 tasidagina asosiy tarkibda harakat qilgani uning ketishiga asosiy sabab boʻldi.

ArsenalEvertonKristian NorgorMikel ArtetaDavid Moyes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)