Kristian Norgor Arsenaldan Everton‘ga koʻchib oʻtdi
Kristian Norgor Everton jamoasi bilan ikki yillik shartnoma imzoladi, transfer qiymati 7 million funt sterlingni tashkil etdi. 32 yoshli daniyalik yarimhimoyachi o'tgan yozda Brentford klubidan Arsenal safiga kelib qo'shilgan, biroq asosiy tarkibdan muntazam o'rin egallay olmagan. U Arsenal safida barcha musobaqalarda 20 ta uchrashuvda maydonga tushib, shulardan faqat 7 tasida asosiy tarkibda harakat qilgan.
Londonning Arsenal klubi yarimhimoyachisi Kristian Norgor faoliyatini Everton jamoasida davom ettiradigan boʻldi. 32 yoshli daniyalik futbolchi Liverpul klubi bilan ikki yillik shartnoma imzolagan va transfer qiymati 7 million funt sterlingni tashkil etgan. Bu haqda Goal.com nashri xabar berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tajribali tayanch yarimhimoyachisi oʻtgan yozda Brentford klubidan Arsenal safiga kelib qoʻshilgan edi. Biroq, jamoaning ichki chempionatdagi muvaffaqiyatlariga qarammay, u Mikel Arteta boshqaruvi ostida asosiy tarkibdan muntazam oʻrin egallay olmadi. Natijada futbolchi amaliyot koʻproq boʻlishi uchun boshqa jamoaga oʻtishga qaror qildi.
Mikel Artetaning maslahatiNorqorning taʼkidlashicha, Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta uning Everton‘ga oʻtishini qoʻllab-quvvatlagan va bu transferga ijobiy munosabat bildirgan. Ispaniyalik mutaxassis oʻz futbolchilik faoliyatida David Moyes qoʻl ostida Liverpul shahrida toʻp surgani bois, bu klub va murabbiy haqida faqat iliq xotiralarga ega.
"Men bu ehtimoliy transfer haqida uning oʻzi bilan koʻp gaplashdim. Arteta Everton va David Moyes haqida faqat ijobiy fikrlarni bildirdi", — deydi Kristian Norgor klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida.
Everton uchun muhim qadamYangi mavsum oldidan tarkibni kuchaytirishni maqsad qilgan David Moyes tajribali futbolchini oʻz safiga qoʻshib olganidan mamnun. Kristian Norgor yozgi transfer oynasida Liverpul klubining toʻrtinchi rasmiy xaridiga aylandi.
Futbolchi Arsenal safida atigi bir mavsum oʻtkazib, Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan tarixiy jamoaning bir qismi boʻldi. Biroq, barcha musobaqalarda bor-yoʻgʻi 20 ta uchrashuvda maydonga tushgani va ularning faqat 7 tasidagina asosiy tarkibda harakat qilgani uning ketishiga asosiy sabab boʻldi.
…