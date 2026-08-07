Barselona yulduzi Lamine Yamal Kolumbiyadagi taʼtilini qanday oʻtkazmoqda

·186·Sport
Barselona yulduzi Lamine Yamal Kolumbiyadagi taʼtilini qanday oʻtkazmoqda
Qisqacha

Lamin Yamal yozgi ta'tilini Kolumbiyada mashhur san'atkorlar va kontent-meykerlar davrasida o'tkazmoqda. U Medellindagi Komuna 13 mahallasiga tashrif buyurib, mahalliy kontent-meyker Vestkol hamrohligida shaharning diqqatga sazovor joylari bilan tanishdi va Kolumbiya milliy jamoasining sariq-ko'k-qizil libosini kiydi. Futbolchi Rayan Kastro tashkil etgan konsertda kutilmaganda sahnaga chiqib, 'El Ritmo que nos une' qo'shig'i ostida raqsga tushdi va kuyladi.

Ispaniya terma jamoasi safidagi muvaffaqiyatli mavsum va yozgi taʼtilni qizgʻin oʻtkazayotgan Barselona hujumchisi Lamin Yamal Janubiy Amerikadagi sayohati davomida muxlislar eʼtiboriga tushdi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi Kolumbiyada mashhur sanʼatkorlar va kontent-meykerlar davrasida vaqt oʻtkazib, mahalliy madaniyat bilan yaqindan tanishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yozgi dam olish kunlarini mazmunli oʻtkazayotgan yosh iqtidor egasi Kolumbiyaning Medellin shahridagi mashhur Komuna 13 mahallasiga tashrif buyurdi. Sayohat davomida uni mahalliy mashhur kontent-meyker Vestkol hamrohlik qilib, shaharning diqqatga sazovor joylarini tanishtirdi.

Sahnadagi chiqish va madaniy tadbirlar

Medellindagi koʻcha kezishlari davomida futbolchi Kolumbiya milliy jamoasining rasmiy sariq-koʻk-qizil rangli libosini kiyib olgani eʼtiborni tortdi. Shundan soʻng ular mashhur xonanda Rayan Kastro tomonidan tashkil etilgan bepul ochiq osmon ostidagi musiqiy konsertga tashrif buyurishdi.

Lamin Yamal konsert davomida kutilmaganda sahnaga chiqib, xonandaning mashhur 'El Ritmo que nos une' nomli treki ostida raqsga tushdi va qoʻshiq kuyladi. Bu holat tadbirga yigʻilgan minglab muxlislar tomonidan iliq kutib olindi va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi.

Janubiy Amerikaga qilgan ushbu safari davomida faqat musiqiy kechalar bilan cheklanib qolmagan futbolchi, shuningdek, mintaqaning maʼmuriy markazlari va madaniy merosi bilan ham tanishdi. Xususan, u Antioqiya departamenti hukumati joylashgan 'La Alpujarra' maʼmuriy markazida boʻldi.

Tashrif chogʻida futbolchi shaharning rasmiy vakillari, jumladan mer Federiko Gutyarres bilan uchrashib, esdalik uchun suratga tushdi. Shuningdek, Yamal hududning mashhur Feria de las Flores festivali va boshqa madaniy tadbirlarda ham ishtirok etib, boy meros bilan yaqindan tanishdi.

Kolumbiyadagi esda qolarli yozgi taʼtili yakuniga yetib borayotgan Lamin Yamal tez orada Yevropa futboliga qaytishga hozurlik koʻrmoqda. Iqtidorli qanot hujumchisi oʻzining sayohatlarini yakunlab, yangi mavsum oldidan klubi safidagi tigʻiz taqvimga kirishishga tayyorlanmoqda.

Lamine YamalBarselonaKolumbiyaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)