Barselona yulduzi Lamine Yamal Kolumbiyadagi taʼtilini qanday oʻtkazmoqda
Lamin Yamal yozgi ta'tilini Kolumbiyada mashhur san'atkorlar va kontent-meykerlar davrasida o'tkazmoqda. U Medellindagi Komuna 13 mahallasiga tashrif buyurib, mahalliy kontent-meyker Vestkol hamrohligida shaharning diqqatga sazovor joylari bilan tanishdi va Kolumbiya milliy jamoasining sariq-ko'k-qizil libosini kiydi. Futbolchi Rayan Kastro tashkil etgan konsertda kutilmaganda sahnaga chiqib, 'El Ritmo que nos une' qo'shig'i ostida raqsga tushdi va kuyladi.
Ispaniya terma jamoasi safidagi muvaffaqiyatli mavsum va yozgi taʼtilni qizgʻin oʻtkazayotgan Barselona hujumchisi Lamin Yamal Janubiy Amerikadagi sayohati davomida muxlislar eʼtiboriga tushdi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi Kolumbiyada mashhur sanʼatkorlar va kontent-meykerlar davrasida vaqt oʻtkazib, mahalliy madaniyat bilan yaqindan tanishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yozgi dam olish kunlarini mazmunli oʻtkazayotgan yosh iqtidor egasi Kolumbiyaning Medellin shahridagi mashhur Komuna 13 mahallasiga tashrif buyurdi. Sayohat davomida uni mahalliy mashhur kontent-meyker Vestkol hamrohlik qilib, shaharning diqqatga sazovor joylarini tanishtirdi.
Sahnadagi chiqish va madaniy tadbirlarMedellindagi koʻcha kezishlari davomida futbolchi Kolumbiya milliy jamoasining rasmiy sariq-koʻk-qizil rangli libosini kiyib olgani eʼtiborni tortdi. Shundan soʻng ular mashhur xonanda Rayan Kastro tomonidan tashkil etilgan bepul ochiq osmon ostidagi musiqiy konsertga tashrif buyurishdi.
Lamin Yamal konsert davomida kutilmaganda sahnaga chiqib, xonandaning mashhur 'El Ritmo que nos une' nomli treki ostida raqsga tushdi va qoʻshiq kuyladi. Bu holat tadbirga yigʻilgan minglab muxlislar tomonidan iliq kutib olindi va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi.
Janubiy Amerikaga qilgan ushbu safari davomida faqat musiqiy kechalar bilan cheklanib qolmagan futbolchi, shuningdek, mintaqaning maʼmuriy markazlari va madaniy merosi bilan ham tanishdi. Xususan, u Antioqiya departamenti hukumati joylashgan 'La Alpujarra' maʼmuriy markazida boʻldi.
Tashrif chogʻida futbolchi shaharning rasmiy vakillari, jumladan mer Federiko Gutyarres bilan uchrashib, esdalik uchun suratga tushdi. Shuningdek, Yamal hududning mashhur Feria de las Flores festivali va boshqa madaniy tadbirlarda ham ishtirok etib, boy meros bilan yaqindan tanishdi.
Kolumbiyadagi esda qolarli yozgi taʼtili yakuniga yetib borayotgan Lamin Yamal tez orada Yevropa futboliga qaytishga hozurlik koʻrmoqda. Iqtidorli qanot hujumchisi oʻzining sayohatlarini yakunlab, yangi mavsum oldidan klubi safidagi tigʻiz taqvimga kirishishga tayyorlanmoqda.
…