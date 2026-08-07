AQSh sudi Meta kompaniyasini bolalar xavfsizligi boʻyicha jarimaga tortdi
Nyu-Meksiko shtati sudi Meta kompaniyasini qo'shimcha 567 million dollar jarima to'lashga hukm qildi, natijada umumiy jarima 942 million dollarga yetdi. Sud kompaniyadan layklar sonini ko'rsatishni cheklash, voyaga yetmaganlar uchun bildirishnomalarni 22:00 dan 07:00 gacha to'xtatish va o'smirlarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini oyiga 90 soat bilan cheklashni talab qildi.
AQShning Nyu-Meksiko shtati sudi payshanba kuni Meta kompaniyasini ijtimoiy tarmoqlarning zararli taʼsiri va qaramlik keltirib chiqarishi bilan bogʻliq ish boʻyicha qoʻshimcha ravishda 567 million dollar miqdorida jarima toʻlashga hukm qildi. Ushbu qaror voyaga yetmaganlar xavfsizligini taʼminlash va texnologiya gigantlarini javobgarlikka tortish borasidagi yirik huquqiy jarayonlarda muhim qadam boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mart oyida tayinlangan 375 million dollarlik jarimaga qoʻshilgan bu summa kompaniya toʻlashi lozim boʻlgan umumiy jarima miqdorini 942 million dollarga yetkazdi. Sud, shuningdek, Meta platformalarining shtat hududida ishlash tartibiga jiddiy oʻzgartirishlar kiritishni talab qildi.
Platformalar faoliyatiga qoʻyilgan yangi cheklovlarSud qaroriga muvofiq, kompaniya oʻz tarmoqlarida layklar sonini koʻrsatishni toʻxtatishi yoki buni faqat ota-ona yoxud vasiyning ruxsati bilangina amalga oshirishi shart. Shuningdek, shtatdagi voyaga yetmagan foydalanuvchilar uchun bildirishnomalar (push-notifications) kechki soat 22:00 dan tongi 07:00 gacha vaqtincha toʻxtatilishi lozim.
Bundan tashqari, oʻsmirlarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish vaqti oyiga 90 soat bilan cheklanadi. Bu taxminan kuniga uch soatni tashkil etadi. Sud qarorida taʼkidlanishicha, Nyu-Meksiko shtatidagi koʻplab fuqarolar Meta mahsulotlari tufayli jinsiy ekspluatatsiya xavfi, taʼlim jarayonining buzilishi va ruhiy salomatlik muammolariga duch kelmoqda.
Tomonlarning munosabati va sud jarayonlariSudya Meta shtatdagi yoshlar orasida yuzaga kelgan ruhiy salomatlik inqirozining yagona sababi emasligini tan olgan boʻlsa-da, uning platformalari bu jarayonda muhim rol oʻynashini taʼkidladi. U kompaniya shtatda jiddiy jamoatchilik xavfini keltirib chiqargani va buni bartaraf etishi shartligini bildirdi.
Nyu-Meksiko shtati bosh prokurori Raul Torrezning soʻzlariga koʻra, Meta yillar davomida oʻz platformalari bolalarga zarar yetkazishini bilgan holda xavfsizlikdan koʻra foyda va jalb qilish koʻrsatkichlarini ustun qoʻygan. Bunga javoban Meta vakili Endi Stoun kompaniya apellyatsiya shikoyatini kiritishini maʼlum qildi.
Ushbu sud qarori Los-Anjelesda mart oyida qabul qilingan va ijtimoiy tarmoqlarning qaramlik keltirib chiqaruvchi xususiyatlari qoralangan boshqa bir jarayon ortidan sodir boʻldi. Ayni paytda Meta AQShning boshqa hududlarida ham qator daʼvolarga duch kelmoqda, jumladan, 33 ta shtat tomonidan birlashtirilgan yirik sud ishi ham shular jumlasidandir.
…