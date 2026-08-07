AQSh sudi Meta kompaniyasini bolalar xavfsizligi boʻyicha jarimaga tortdi

·52·Texno
AQSh sudi Meta kompaniyasini bolalar xavfsizligi boʻyicha jarimaga tortdi
Qisqacha

Nyu-Meksiko shtati sudi Meta kompaniyasini qo'shimcha 567 million dollar jarima to'lashga hukm qildi, natijada umumiy jarima 942 million dollarga yetdi. Sud kompaniyadan layklar sonini ko'rsatishni cheklash, voyaga yetmaganlar uchun bildirishnomalarni 22:00 dan 07:00 gacha to'xtatish va o'smirlarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini oyiga 90 soat bilan cheklashni talab qildi.

AQShning Nyu-Meksiko shtati sudi payshanba kuni Meta kompaniyasini ijtimoiy tarmoqlarning zararli taʼsiri va qaramlik keltirib chiqarishi bilan bogʻliq ish boʻyicha qoʻshimcha ravishda 567 million dollar miqdorida jarima toʻlashga hukm qildi. Ushbu qaror voyaga yetmaganlar xavfsizligini taʼminlash va texnologiya gigantlarini javobgarlikka tortish borasidagi yirik huquqiy jarayonlarda muhim qadam boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mart oyida tayinlangan 375 million dollarlik jarimaga qoʻshilgan bu summa kompaniya toʻlashi lozim boʻlgan umumiy jarima miqdorini 942 million dollarga yetkazdi. Sud, shuningdek, Meta platformalarining shtat hududida ishlash tartibiga jiddiy oʻzgartirishlar kiritishni talab qildi.

Platformalar faoliyatiga qoʻyilgan yangi cheklovlar

Sud qaroriga muvofiq, kompaniya oʻz tarmoqlarida layklar sonini koʻrsatishni toʻxtatishi yoki buni faqat ota-ona yoxud vasiyning ruxsati bilangina amalga oshirishi shart. Shuningdek, shtatdagi voyaga yetmagan foydalanuvchilar uchun bildirishnomalar (push-notifications) kechki soat 22:00 dan tongi 07:00 gacha vaqtincha toʻxtatilishi lozim.

Bundan tashqari, oʻsmirlarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish vaqti oyiga 90 soat bilan cheklanadi. Bu taxminan kuniga uch soatni tashkil etadi. Sud qarorida taʼkidlanishicha, Nyu-Meksiko shtatidagi koʻplab fuqarolar Meta mahsulotlari tufayli jinsiy ekspluatatsiya xavfi, taʼlim jarayonining buzilishi va ruhiy salomatlik muammolariga duch kelmoqda.

Tomonlarning munosabati va sud jarayonlari

Sudya Meta shtatdagi yoshlar orasida yuzaga kelgan ruhiy salomatlik inqirozining yagona sababi emasligini tan olgan boʻlsa-da, uning platformalari bu jarayonda muhim rol oʻynashini taʼkidladi. U kompaniya shtatda jiddiy jamoatchilik xavfini keltirib chiqargani va buni bartaraf etishi shartligini bildirdi.

Nyu-Meksiko shtati bosh prokurori Raul Torrezning soʻzlariga koʻra, Meta yillar davomida oʻz platformalari bolalarga zarar yetkazishini bilgan holda xavfsizlikdan koʻra foyda va jalb qilish koʻrsatkichlarini ustun qoʻygan. Bunga javoban Meta vakili Endi Stoun kompaniya apellyatsiya shikoyatini kiritishini maʼlum qildi.

Ushbu sud qarori Los-Anjelesda mart oyida qabul qilingan va ijtimoiy tarmoqlarning qaramlik keltirib chiqaruvchi xususiyatlari qoralangan boshqa bir jarayon ortidan sodir boʻldi. Ayni paytda Meta AQShning boshqa hududlarida ham qator daʼvolarga duch kelmoqda, jumladan, 33 ta shtat tomonidan birlashtirilgan yirik sud ishi ham shular jumlasidandir.

MetaSudJarimaBolalar xavfsizligiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi