BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqda
BMW "Spider-Man: Brand New Day" filmi doirasidagi targ'ibot kampaniyasida avtomobil salonlarida tijoriy materiallarni namoyish eta boshlagani uchun haydovchilar noroziligiga sabab bo'ldi. Filmda ix3 krossoverlari va 5 Series sedanlari ko'rsatilgan. BMW egalari qimmat premium avtomobillaridagi bunday reklamalarni shaxsiy makonga tajovuz deb baholamoqda.
Avtomobilsozlik sanoatida marketing va reklama kampaniyalari yangi va kutilmagan bosqichga ko'tarilmoqda. Biroq iste'molchilarning huquq va qulayliklarini e'tiborsiz qoldiruvchi bunday urinishlar ko'pincha keskin e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Oxirgi paytlarda nemis brendining shaxsiy transport vositalarida namoyish etila boshlagan reklama roliklari shafqatsiz tanqidlarga uchramoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, gap mashhur avtomobilsozlik giganti BMW tomonidan amalga oshirilayotgan navbatdagi targ'ibot kampaniyasi haqida bormoqda. Kompaniya o'z mijozlarining noroziligiga sabab bo'lgan maxsus loyihaga qo'shilgan. Muammo shundaki, haydovchilar o'zlarining shaxsiy transport vositalari interyerida mutlaqo keraksiz va kutilmagan tijorat materiallari bilan to'qnash kelishmoqda.
Kino sanoati va avtomobil marketingining kesishishiMa'lum bo'lishicha, BMW brendi navbatdagi yirik superqahramonlar haqidagi kinokartinaning rasmiy homiysi sifatida maydonga chiqqan. Kinoteatrlarda namoyish etilishi kutilayotgan "Spider-Man: Brand New Day" filmi doirasida mahsulotlarni yashirin va ochiq joylashtirish usullaridan keng foydalanilgan. Zamonaviy kinematografiya qoidalariga ko'ra, bunday ekran asarlarida turli rusumdagi mashinalar namoyish etilishi odatiy holga aylangan.
Xususan, film kadrlarida ixchamdagi zamonaviy ix3 krossoverlari hamda faxrli 5 Series sedanlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Kinoijodkorlar va avtoishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi bu kabi hamkorliklar odatda har ikki tomon uchun ham manfaatli hisoblanadi. Biroq mazkur holatda reklamaning bevosita avtomobil saloniga kirib kelgani foydalanuvchilarning haqli e'tirozlarini keltirib chiqardi.
Mijozlarning munosabati va xavotirlarQayd etilishicha, tegishli BMW modellariga egalik qiluvchi ko'plab haydovchilar yuzaga kelgan vaziyatdan aslo mamnun emas. Ular o'zlari qimmat narxlarda sotib olgan premium toifadagi transport vositalarida bunday tijorat kontentining paydo bo'lishini shaxsiy makonga tajovuz sifatida baholamoqda. Avtomobil egalari kundalik harakatlanish davomida ortiqcha axborot bosimiga duch kelishni istashmaydi.
Mutaxassislarning fikricha, zamonaviy avtomobillar tobora ko'proq aqlli qurilmalar va ulangan ekranlarga aylanib borayotgani ishlab chiqaruvchilarga yangi daromad manbalarini ochib bermoqda. Shu bilan birga, bu kabi tajovuzkor marketing yondashuvlari brendga bo'lgan sadoqatni pasaytirishi va mijozlar bazasiga putur yetkazishi mumkin. Avtomobil bozori ishtirokchilari iste'molchilarning huquqlari va shaxsiy chegaralarini hurmat qilish muhimligini yana bir bor tushunib yetishlari lozim.
…