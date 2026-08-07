BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqda

·97·Avto
BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqda
Qisqacha

BMW "Spider-Man: Brand New Day" filmi doirasidagi targ'ibot kampaniyasida avtomobil salonlarida tijoriy materiallarni namoyish eta boshlagani uchun haydovchilar noroziligiga sabab bo'ldi. Filmda ix3 krossoverlari va 5 Series sedanlari ko'rsatilgan. BMW egalari qimmat premium avtomobillaridagi bunday reklamalarni shaxsiy makonga tajovuz deb baholamoqda.

Avtomobilsozlik sanoatida marketing va reklama kampaniyalari yangi va kutilmagan bosqichga ko'tarilmoqda. Biroq iste'molchilarning huquq va qulayliklarini e'tiborsiz qoldiruvchi bunday urinishlar ko'pincha keskin e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Oxirgi paytlarda nemis brendining shaxsiy transport vositalarida namoyish etila boshlagan reklama roliklari shafqatsiz tanqidlarga uchramoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, gap mashhur avtomobilsozlik giganti BMW tomonidan amalga oshirilayotgan navbatdagi targ'ibot kampaniyasi haqida bormoqda. Kompaniya o'z mijozlarining noroziligiga sabab bo'lgan maxsus loyihaga qo'shilgan. Muammo shundaki, haydovchilar o'zlarining shaxsiy transport vositalari interyerida mutlaqo keraksiz va kutilmagan tijorat materiallari bilan to'qnash kelishmoqda.

Kino sanoati va avtomobil marketingining kesishishi

Ma'lum bo'lishicha, BMW brendi navbatdagi yirik superqahramonlar haqidagi kinokartinaning rasmiy homiysi sifatida maydonga chiqqan. Kinoteatrlarda namoyish etilishi kutilayotgan "Spider-Man: Brand New Day" filmi doirasida mahsulotlarni yashirin va ochiq joylashtirish usullaridan keng foydalanilgan. Zamonaviy kinematografiya qoidalariga ko'ra, bunday ekran asarlarida turli rusumdagi mashinalar namoyish etilishi odatiy holga aylangan.

Xususan, film kadrlarida ixchamdagi zamonaviy ix3 krossoverlari hamda faxrli 5 Series sedanlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Kinoijodkorlar va avtoishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi bu kabi hamkorliklar odatda har ikki tomon uchun ham manfaatli hisoblanadi. Biroq mazkur holatda reklamaning bevosita avtomobil saloniga kirib kelgani foydalanuvchilarning haqli e'tirozlarini keltirib chiqardi.

Mijozlarning munosabati va xavotirlar

Qayd etilishicha, tegishli BMW modellariga egalik qiluvchi ko'plab haydovchilar yuzaga kelgan vaziyatdan aslo mamnun emas. Ular o'zlari qimmat narxlarda sotib olgan premium toifadagi transport vositalarida bunday tijorat kontentining paydo bo'lishini shaxsiy makonga tajovuz sifatida baholamoqda. Avtomobil egalari kundalik harakatlanish davomida ortiqcha axborot bosimiga duch kelishni istashmaydi.

Mutaxassislarning fikricha, zamonaviy avtomobillar tobora ko'proq aqlli qurilmalar va ulangan ekranlarga aylanib borayotgani ishlab chiqaruvchilarga yangi daromad manbalarini ochib bermoqda. Shu bilan birga, bu kabi tajovuzkor marketing yondashuvlari brendga bo'lgan sadoqatni pasaytirishi va mijozlar bazasiga putur yetkazishi mumkin. Avtomobil bozori ishtirokchilari iste'molchilarning huquqlari va shaxsiy chegaralarini hurmat qilish muhimligini yana bir bor tushunib yetishlari lozim.

BMWAvtomobilReklamaTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Kecha, 18:58Buyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaBuyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaKecha, 17:24Geely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariGeely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariKecha, 16:23Smart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaSmart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaKecha, 15:21Toyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaToyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaKecha, 07:58Skoda Enyaq vRS: kundalik hayot va zavqni birlashtira oladimiSkoda Enyaq vRS: kundalik hayot va zavqni birlashtira oladimi06.08, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin