Oddiy suv va Mountain Dew uchun 90 ming so‘m: koreyalik bloger noroziligini bildirdi

·1.4K·Jamiyat
Oddiy suv va Mountain Dew uchun 90 ming so‘m: koreyalik bloger noroziligini bildirdi
Qisqacha

Koreyalik sayohatchi-videobloger Toshkentdagi “O‘zbekiston” mehmonxonasi yaqinidagi do‘kondan Mountain Dew va 1 litr oddiy suv uchun 13 ming koreys voni, taxminan 90 ming so‘m yechilganini ma’lum qildi. Mahsulotlarda narxlar ko‘rsatilmagani sababli xarid qiymatini oldindan bilmagan bloger sotuvchiga e’tiroz bildirgan va ortiqcha yechilgan mablag‘ to‘liq qaytarilgan. Mazkur holat aks etgan video 2,3 million martadan ortiq tomosha qilinib, keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

36,8 ming nafar kuzatuvchiga ega koreyalik sayohatchi-videobloger Toshkentdagi mashhur “O‘zbekiston” mehmonxonasida yashab turgan paytda mehmonxona yaqinidagi do‘kondan Mountain Dew ichimligi va 1 litr oddiy suv xarid qilgan. Uning aytishicha, mahsulotlarda narxlar ko‘rsatilmagani sababli xarid qiymatini oldindan bilishning imkoni bo‘lmagan.

Bloger chek kerak emasligini aytib, xarid uchun bank kartasi orqali to‘lovni amalga oshirgan. Biroq do‘kondan chiqqach, telefoniga 13 ming koreys voni (taxminan 90 ming so‘m) yechilgani haqida bildirishnoma kelgan. Uning ta’kidlashicha, bunday ichimliklarning odatiy narxi odatda taxminan 15-20 ming so‘m bo‘ladi. Shundan so‘ng u sotuvchiga e’tiroz bildirgan va ortiqcha yechilgan mablag‘ to‘liq qaytarib berilgan.

Mazkur holat aks etgan video blogerning ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida 2,3 million martadan ortiq tomosha qilinib, keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Video O‘zbekistonda ham tez tarqaldi. Ko‘plab internet foydalanuvchilari blogerdan uzr so‘rab, uni yurtimizning turli shaharlari va diqqatga sazovor maskanlariga yana tashrif buyurishga taklif qilishdi.

Keyinchalik bloger O‘zbekiston turizm sohasi vakillaridan ham uzr mazmunidagi xabar olganini ma’lum qildi. Shuningdek, unga aviachipta va barcha safar xarajatlari qoplanadigan 7 kecha va 8 kunlik tanishuv sayohati taklif etilgani bildirildi. Bu tashabbus orqali mehmon mamlakatning turistik salohiyati va mehmondo‘stligini yaqindan ko‘rish imkoniga ega bo‘lishi kutilmoqda.

TashkentO‘zbekistonMountain Dew
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiYakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiBugun, 09:44Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Bugun, 09:20Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiKoreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiBugun, 05:31Rossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiRossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiKecha, 23:38Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Kecha, 21:44Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiAbduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiKecha, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!