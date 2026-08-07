Buyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqda
Buyuk Britaniya hukumati 2027–2035-yillarga mo'ljallangan nolinchi emissiyali avtomobillar savdosi bo'yicha majburiy maqsadlarni yumshatish imkoniyatini o'rganish uchun olti haftalik tekshiruv boshlashga hozirlik ko'rmoqda. Jarayon avtomobil ishlab chiqaruvchilar duch kelayotgan moliyaviy bosimni kamaytirish va ish o'rinlarini saqlab qolishga qaratilgan bo'lib, unda avtokonsernlar, soha mutaxassislari va boshqa manfaatdor tomonlar qatnashadi.
Buyuk Britaniya hukumati 2027–2035-yillarga mo‘ljallangan nolinchi emissiyali avtomobillar (ZEV) savdosi bo‘yicha majburiy maqsadlarni yumshatish masalasini ko‘rib chiqish uchun maxsus tekshiruv jarayonini boshlashga hozirlik ko‘rmoqda. Ushbu muhim qadam avtomobil ishlab chiqaruvchilar duch kelayotgan moliyaviy bosimni kamaytirish va mamlakatdagi ish o‘rinlarini saqlab qolishga qaratilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Olti hafta davom etishi rejalashtirilayotgan mazkur muhokama jarayonida avtokonsernlar, soha mutaxassislari va boshqa manfaatdor tomonlar ishtirok etishi kutilmoqda. Hukumat doiralarida ZEV mandatining qat’iy talablari brendlarning bozordagi barqarorligiga salbiy ta'sir ko‘rsatishi va ish o‘rinlarini xavf ostiga qo‘yishi mumkinligidan xavotirlar mavjud.
Qat'iy rejalar va bozor realti2024-yilda joriy etilgan ZEV mandatiga ko‘ra, elektromobillar savdosi ulushi o‘sha yili 22 foizni tashkil etishi kerak edi. Ushbu ko‘rsatkich 2025-yilda 28 foizga, joriy yilda esa 33 foizga yetdi. Kelgusi yil uchun belgilangan 38 foizlik marra esa ushbu tekshiruv ta'sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan ilk bosqich hisoblanadi.
Shundan so‘ng ko‘rsatkichlar keskin oshib, 2028-yilda 52 foizga, 2029-yilda 66 foizga va 2030-yilda 80 foizga yetishi belgilangan. Amaldagi reja bo‘yicha 2035-yilga borib barcha yangi sotiladigan avtomobillar to‘liq nolinchi emissiyali bo‘lishi lozim. Biroq avtoindustriya vakillari bu marralarga belgilangan muddatda erishib bo‘lmasligini ta'kidlab kelishmoqda.
Sanoatning munosabati va yangi shart-sharoitlarAvtomobil ishlab chiqaruvchilar jamiyati va savdogarlari uyushmasi ma'lumotlariga ko‘ra, elektromobillar savdosi o‘tgan yilning iyul oyiga nisbatan 44,5 foizga oshgan bo‘lsa-da, joriy yildagi umumiy ko‘rsatkich talab qilingan har uchta mashinadan bittasi emas, balki hali ham to‘rttadan birini tashkil etmoqda. Bu esa joriy siyosatni qayta ko‘rib chiqish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda.
Avvalroq ZEV mandati bo‘yicha o‘tkazilgan birinchi tekshiruv natijasida nolinchi standartga mos kelmaydigan avtomobillar uchun jarimalar 15 000 funt sterlingdan 12 000 funt sterlinggacha kamaytirilgan edi. Shuningdek, gibrid avtomobillarni 2030-yildan 2035-yilgacha sotishga ruxsat berish tasdiqlangan, kam hajmda ishlab chiqaruvchilarga esa qo‘shimcha imtiyozlar taqdim etilgandi.
Hukumat ushbu yangi tekshiruv yakunida barcha variantlar stol ustida qolishini, ya'ni kichik o‘zgarishlar qilinishi yoki umuman hech qanday o‘zgarish kiritilmasligi ham mumkinligini bildirdi. Shunga qaramay, mazkur tashabbus an'anaviy avtoishlab chiqaruvchilar tomonidan mamnuniyat bilan kutib olinishi kutilmoqda, chunki ular o‘z pozitsiyalarini himoya qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.
…