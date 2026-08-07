Buyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqda

·32·Avto
Buyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqda
Qisqacha

Buyuk Britaniya hukumati 2027–2035-yillarga mo'ljallangan nolinchi emissiyali avtomobillar savdosi bo'yicha majburiy maqsadlarni yumshatish imkoniyatini o'rganish uchun olti haftalik tekshiruv boshlashga hozirlik ko'rmoqda. Jarayon avtomobil ishlab chiqaruvchilar duch kelayotgan moliyaviy bosimni kamaytirish va ish o'rinlarini saqlab qolishga qaratilgan bo'lib, unda avtokonsernlar, soha mutaxassislari va boshqa manfaatdor tomonlar qatnashadi.

Buyuk Britaniya hukumati 2027–2035-yillarga mo‘ljallangan nolinchi emissiyali avtomobillar (ZEV) savdosi bo‘yicha majburiy maqsadlarni yumshatish masalasini ko‘rib chiqish uchun maxsus tekshiruv jarayonini boshlashga hozirlik ko‘rmoqda. Ushbu muhim qadam avtomobil ishlab chiqaruvchilar duch kelayotgan moliyaviy bosimni kamaytirish va mamlakatdagi ish o‘rinlarini saqlab qolishga qaratilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Olti hafta davom etishi rejalashtirilayotgan mazkur muhokama jarayonida avtokonsernlar, soha mutaxassislari va boshqa manfaatdor tomonlar ishtirok etishi kutilmoqda. Hukumat doiralarida ZEV mandatining qat’iy talablari brendlarning bozordagi barqarorligiga salbiy ta'sir ko‘rsatishi va ish o‘rinlarini xavf ostiga qo‘yishi mumkinligidan xavotirlar mavjud.

Qat'iy rejalar va bozor realti

2024-yilda joriy etilgan ZEV mandatiga ko‘ra, elektromobillar savdosi ulushi o‘sha yili 22 foizni tashkil etishi kerak edi. Ushbu ko‘rsatkich 2025-yilda 28 foizga, joriy yilda esa 33 foizga yetdi. Kelgusi yil uchun belgilangan 38 foizlik marra esa ushbu tekshiruv ta'sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan ilk bosqich hisoblanadi.

Shundan so‘ng ko‘rsatkichlar keskin oshib, 2028-yilda 52 foizga, 2029-yilda 66 foizga va 2030-yilda 80 foizga yetishi belgilangan. Amaldagi reja bo‘yicha 2035-yilga borib barcha yangi sotiladigan avtomobillar to‘liq nolinchi emissiyali bo‘lishi lozim. Biroq avtoindustriya vakillari bu marralarga belgilangan muddatda erishib bo‘lmasligini ta'kidlab kelishmoqda.

Sanoatning munosabati va yangi shart-sharoitlar

Avtomobil ishlab chiqaruvchilar jamiyati va savdogarlari uyushmasi ma'lumotlariga ko‘ra, elektromobillar savdosi o‘tgan yilning iyul oyiga nisbatan 44,5 foizga oshgan bo‘lsa-da, joriy yildagi umumiy ko‘rsatkich talab qilingan har uchta mashinadan bittasi emas, balki hali ham to‘rttadan birini tashkil etmoqda. Bu esa joriy siyosatni qayta ko‘rib chiqish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda.

Avvalroq ZEV mandati bo‘yicha o‘tkazilgan birinchi tekshiruv natijasida nolinchi standartga mos kelmaydigan avtomobillar uchun jarimalar 15 000 funt sterlingdan 12 000 funt sterlinggacha kamaytirilgan edi. Shuningdek, gibrid avtomobillarni 2030-yildan 2035-yilgacha sotishga ruxsat berish tasdiqlangan, kam hajmda ishlab chiqaruvchilarga esa qo‘shimcha imtiyozlar taqdim etilgandi.

Hukumat ushbu yangi tekshiruv yakunida barcha variantlar stol ustida qolishini, ya'ni kichik o‘zgarishlar qilinishi yoki umuman hech qanday o‘zgarish kiritilmasligi ham mumkinligini bildirdi. Shunga qaramay, mazkur tashabbus an'anaviy avtoishlab chiqaruvchilar tomonidan mamnuniyat bilan kutib olinishi kutilmoqda, chunki ular o‘z pozitsiyalarini himoya qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

ElektromobillarAvtomobilsozlikZEVmandatiBuyukBritaniyaAvtosanoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Kecha, 18:58BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaKecha, 17:25Geely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariGeely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariKecha, 16:23Smart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaSmart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaKecha, 15:21Toyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaToyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaKecha, 07:58Skoda Enyaq vRS: kundalik hayot va zavqni birlashtira oladimiSkoda Enyaq vRS: kundalik hayot va zavqni birlashtira oladimi06.08, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin