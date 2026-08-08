Maykl Ouen Arsenalni Markus Reshfordni transfer qilishga chaqirdi
Maykl Ouen Arsenalga Manchester Yunayted hujumchisi Markus Reshfordni transfer qilishni tavsiya qildi. Arsenal Vinisius Juniorni qo'lga kirita olmagach, chap qanot futbolchisini izlamoqda va Ouen 40 million funt sterling baholanayotgan Reshfordni Bradley Barkoladan ko'ra oqilona variant deb hisoblamoqda. Ouenning fikricha, Reshford Mikel Arteta jamoasining taktikasi va o'yin uslubiga mos keladi.
Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Maykl Ouen Londonning Arsenal klubiga Manchester Yunayted vaqti kelib oʻzgarishi mumkin boʻlgan hujumchi Markus Reshfordni oʻz safiga qoʻshib olishni tavsiya qildi. Metro nashri xabar qilishicha, kanonirlar Real Madrid yulduzi Vinisius Juniorni qoʻlga kirita olmagach, transfer bozorida yangi chap qanot futbolchisini faol qidirishda davom etmoqda va ingliz hujumchisi bu borada mantiqiy yechim boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Leandro Trossard ketganidan soʻng Arsenal jamoasi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida braziliyalik Vinisius Juniorni Angliya Premyer-ligasi tarixidagi eng koʻp maosh oluvchi futbolchiga aylantirishga tayyor edi. Biroq futbolchi Madridda qolishni afzal koʻrdi. Shundan soʻng klub eʼtiborini boshqa variantlarga qaratdi, va Maykl Ouenning fikricha, Bradley Barkola kabi qimmatbaho nishonlar oʻrniga 40 million funt sterling baholanayotgan Reshfordni xarid qilish ancha oqilona qadam boʻlardi.
Arsenal taktikasiga mos keluvchi futbolchiMaykl Ouenning taʼkidlashicha, Markus Reshford Mikel Arteta boshqaruvidagi jamoaning taktik talablariga va oʻyin uslubiga juda mos tushadi. Agar tomonlar muzokaralarga kirishsa, bu transfer barcha ishtirokchilar uchun foydali kelishuvga aylanishi ehtimoldan xoli emas.
Ouenning soʻzlariga koʻra, Arsenalga aynan chap qanotda harakat qila oladigan hujumchi kerak va Reshford bu vazifani aʼlo darajada bajara oladi. Uning jamoadagi qolgan sheriklari bilan tezda til topishib ketishi va Arteta rejalariga singib ketishi shubhasiz.
Markus Reshfordning kelajagi va mavhumlikFutbolchining Old Trafforddagi kelajagi hozircha noaniqligicha qolmoqda. U Barselona safida ijarada harakat qilgan edi, biroq kataloniyaliklar Nyukasl Yunayted qanot hujumchisi Entoni Gordonni sotib olishni tanlagach, Reshfordning Ispaniyadagi faoliyati yakuniga yetdi.
Casino.org maʼlumotiga koʻra, 28 yoshli futbolchi Manchester Yunayted safiga qaytib, liganing navbatdagi oʻyinlariga tayyorgarlik koʻrmoqda. Angliya terma jamoasi safida jahon chempionatlarida qatnashgan tajribali hujumchi uchun bosh murabbiy Maykl Karrikning qoʻllab-quvvatlashi muhim ahamiyat kasb etadi.
Reshfordning Barselonadagi tajribasi uning professional oʻsishiga ijobiy taʼsir koʻrsatgani aniq. Mutaxassislarning fikricha, Maykl Karrik futbolchining salohiyatini toʻliq ochib berishda asosiy shaxsga aylanishi mumkin, shuning uchun uning Manchester Yunayteddagi taqdiri hozircha ellikka ellik baholanmoqda.
…