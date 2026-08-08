Maykl Ouen Arsenalni Markus Reshfordni transfer qilishga chaqirdi

·81·Sport
Maykl Ouen Arsenalni Markus Reshfordni transfer qilishga chaqirdi
Qisqacha

Maykl Ouen Arsenalga Manchester Yunayted hujumchisi Markus Reshfordni transfer qilishni tavsiya qildi. Arsenal Vinisius Juniorni qo'lga kirita olmagach, chap qanot futbolchisini izlamoqda va Ouen 40 million funt sterling baholanayotgan Reshfordni Bradley Barkoladan ko'ra oqilona variant deb hisoblamoqda. Ouenning fikricha, Reshford Mikel Arteta jamoasining taktikasi va o'yin uslubiga mos keladi.

Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Maykl Ouen Londonning Arsenal klubiga Manchester Yunayted vaqti kelib oʻzgarishi mumkin boʻlgan hujumchi Markus Reshfordni oʻz safiga qoʻshib olishni tavsiya qildi. Metro nashri xabar qilishicha, kanonirlar Real Madrid yulduzi Vinisius Juniorni qoʻlga kirita olmagach, transfer bozorida yangi chap qanot futbolchisini faol qidirishda davom etmoqda va ingliz hujumchisi bu borada mantiqiy yechim boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Leandro Trossard ketganidan soʻng Arsenal jamoasi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida braziliyalik Vinisius Juniorni Angliya Premyer-ligasi tarixidagi eng koʻp maosh oluvchi futbolchiga aylantirishga tayyor edi. Biroq futbolchi Madridda qolishni afzal koʻrdi. Shundan soʻng klub eʼtiborini boshqa variantlarga qaratdi, va Maykl Ouenning fikricha, Bradley Barkola kabi qimmatbaho nishonlar oʻrniga 40 million funt sterling baholanayotgan Reshfordni xarid qilish ancha oqilona qadam boʻlardi.

Arsenal taktikasiga mos keluvchi futbolchi

Maykl Ouenning taʼkidlashicha, Markus Reshford Mikel Arteta boshqaruvidagi jamoaning taktik talablariga va oʻyin uslubiga juda mos tushadi. Agar tomonlar muzokaralarga kirishsa, bu transfer barcha ishtirokchilar uchun foydali kelishuvga aylanishi ehtimoldan xoli emas.

Ouenning soʻzlariga koʻra, Arsenalga aynan chap qanotda harakat qila oladigan hujumchi kerak va Reshford bu vazifani aʼlo darajada bajara oladi. Uning jamoadagi qolgan sheriklari bilan tezda til topishib ketishi va Arteta rejalariga singib ketishi shubhasiz.

Markus Reshfordning kelajagi va mavhumlik

Futbolchining Old Trafforddagi kelajagi hozircha noaniqligicha qolmoqda. U Barselona safida ijarada harakat qilgan edi, biroq kataloniyaliklar Nyukasl Yunayted qanot hujumchisi Entoni Gordonni sotib olishni tanlagach, Reshfordning Ispaniyadagi faoliyati yakuniga yetdi.

Casino.org maʼlumotiga koʻra, 28 yoshli futbolchi Manchester Yunayted safiga qaytib, liganing navbatdagi oʻyinlariga tayyorgarlik koʻrmoqda. Angliya terma jamoasi safida jahon chempionatlarida qatnashgan tajribali hujumchi uchun bosh murabbiy Maykl Karrikning qoʻllab-quvvatlashi muhim ahamiyat kasb etadi.

Reshfordning Barselonadagi tajribasi uning professional oʻsishiga ijobiy taʼsir koʻrsatgani aniq. Mutaxassislarning fikricha, Maykl Karrik futbolchining salohiyatini toʻliq ochib berishda asosiy shaxsga aylanishi mumkin, shuning uchun uning Manchester Yunayteddagi taqdiri hozircha ellikka ellik baholanmoqda.

ArsenalMarkus ReshordMaykl OuenManchester YunaytedAPL transferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)