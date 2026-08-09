Hansi Flick Ferran Torres transferi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi

·67·Sport
Hansi Flick Ferran Torres transferi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi
Qisqacha

Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick Ferran Torresning PSJga o'tishi mumkinligi haqidagi xabarlarga qo'shimcha ma'lumotga ega emasligini aytdi. U futbolchilarning ta'tili va shartnoma muzokaralariga hurmat bilan yondashishini, hozir esa mavsumoldi tayyorgarlik hamda mavjud futbolchilar bilan ishlashga e'tibor qaratayotganini bildirdi.

Kataloniyaning Barselona klubi bosh murabbiyi Hansi Flick jamoa hujumchisi Ferran Torresning kelajagi va Parijning PSJ klubiga oʻtishi mumkinligi haqidagi xabarlarga izoh berdi. Goal.com xabar berishicha, germaniyalik mutaxassis hozirda mavsumoldi tayyorgarlik va jamoadagi mavjud futbolchilar bilan ishlashga eʼtibor qaratayotganini taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda 26 yoshli ispaniyalik futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi yakuniy yiliga kirib bormoqda. Matbuotda tarqalgan xabarlarga koʻra, Torres Fransiya grandiga qoʻshilish istagini bildirgan va shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishgan. Shunga qaramay, rahbariyat moliyaviy ahvolni yaxshilash va tarkibni muvozanatga keltirish uchun keladigan takliflarni koʻrib chiqishga majbur boʻlishi mumkin.

Flick va Ronald Araujoning Liverpulga transferi

Udinedagi mavsumoldi oʻyindan soʻng jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, Hansi Flick futbolchining taʼtillari va shartnoma muzokaralariga hurmat bilan yondashishini bildirdi. U oʻz soʻzida: "Men oʻyinchilarning taʼtilini hurmat qilaman va menda qoʻshimcha maʼlumot yoʻq", deya qisqa javob qaytardi.

Shuningdek, matbuot anjumanida himoyachi Ronald Araujoning kelajagi ham muhokama markazida boʻldi. Urugvaylik futbolchi mavsum oxirigacha ijara asosida Liverpul jamoasiga oʻtishga yaqin turibdi. Flick himoyachining jismoniy holati va tezligiga yuqori baho berib, uning yangi chaqiruv izlayotganini istisno qilmadi.

Transfer bozoridagi vaziyat va kelgusidagi rejalar

Germaniyalik murabbiy oʻz soʻzida jamoani kuchaytirish ustida ishlash davom etishini, biroq transfer bozorida shoshma-shosharlikka yoʻl qoʻymaslik muhimligini alohida taʼkidladi. Uning fikricha, joriy mavsumoldi tayyorgarligi xalqaro majburiyatlar tufayli odatdagidan oʻzgacha kechmoqda.

"Biz doimo jamoani yaxshilash va kerakli oʻyinchilarni jalb qilish haqida gaplashamiz, ammo bozorda vazmin boʻlishimiz shart", dedi Flick. Shuningdek, u xalqaro tanaffusga qadar jamoa toʻliq 100 foizlik imkoniyat bilan harakat qila olmasligini va mavjud kadrlar bilan ishlashni davom ettirishlarini qoʻshimcha qildi.

BarselonaHansi FlickFerran TorresRonald AraujoTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)