Hansi Flick Ferran Torres transferi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi
Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick Ferran Torresning PSJga o'tishi mumkinligi haqidagi xabarlarga qo'shimcha ma'lumotga ega emasligini aytdi. U futbolchilarning ta'tili va shartnoma muzokaralariga hurmat bilan yondashishini, hozir esa mavsumoldi tayyorgarlik hamda mavjud futbolchilar bilan ishlashga e'tibor qaratayotganini bildirdi.
Kataloniyaning Barselona klubi bosh murabbiyi Hansi Flick jamoa hujumchisi Ferran Torresning kelajagi va Parijning PSJ klubiga oʻtishi mumkinligi haqidagi xabarlarga izoh berdi. Goal.com xabar berishicha, germaniyalik mutaxassis hozirda mavsumoldi tayyorgarlik va jamoadagi mavjud futbolchilar bilan ishlashga eʼtibor qaratayotganini taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda 26 yoshli ispaniyalik futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi yakuniy yiliga kirib bormoqda. Matbuotda tarqalgan xabarlarga koʻra, Torres Fransiya grandiga qoʻshilish istagini bildirgan va shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishgan. Shunga qaramay, rahbariyat moliyaviy ahvolni yaxshilash va tarkibni muvozanatga keltirish uchun keladigan takliflarni koʻrib chiqishga majbur boʻlishi mumkin.
Flick va Ronald Araujoning Liverpulga transferiUdinedagi mavsumoldi oʻyindan soʻng jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, Hansi Flick futbolchining taʼtillari va shartnoma muzokaralariga hurmat bilan yondashishini bildirdi. U oʻz soʻzida: "Men oʻyinchilarning taʼtilini hurmat qilaman va menda qoʻshimcha maʼlumot yoʻq", deya qisqa javob qaytardi.
Shuningdek, matbuot anjumanida himoyachi Ronald Araujoning kelajagi ham muhokama markazida boʻldi. Urugvaylik futbolchi mavsum oxirigacha ijara asosida Liverpul jamoasiga oʻtishga yaqin turibdi. Flick himoyachining jismoniy holati va tezligiga yuqori baho berib, uning yangi chaqiruv izlayotganini istisno qilmadi.
Transfer bozoridagi vaziyat va kelgusidagi rejalarGermaniyalik murabbiy oʻz soʻzida jamoani kuchaytirish ustida ishlash davom etishini, biroq transfer bozorida shoshma-shosharlikka yoʻl qoʻymaslik muhimligini alohida taʼkidladi. Uning fikricha, joriy mavsumoldi tayyorgarligi xalqaro majburiyatlar tufayli odatdagidan oʻzgacha kechmoqda.
"Biz doimo jamoani yaxshilash va kerakli oʻyinchilarni jalb qilish haqida gaplashamiz, ammo bozorda vazmin boʻlishimiz shart", dedi Flick. Shuningdek, u xalqaro tanaffusga qadar jamoa toʻliq 100 foizlik imkoniyat bilan harakat qila olmasligini va mavjud kadrlar bilan ishlashni davom ettirishlarini qoʻshimcha qildi.
…