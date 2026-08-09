Airbus A350F yangi yuk samolyoti muhim sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdi

·60·Texno
Airbus A350F yangi yuk samolyoti muhim sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdi
Qisqacha

Airbus A350F yuk samolyoti Tuluzada uch kun davom etgan yerdagi tebranish sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tdi. Sinovlar davomida samolyotning konstruksiyasi turli chastotalardagi aerodinamik va tebranish yuklamalariga munosabati akselerometrlar orqali tekshirildi. Havo kemasining real ko'rsatkichlari dastlabki hisob-kitoblarga mos kelgani sababli, muhandislar uning matematik va aeroelastik modellarini aniqlashtirmoqda.

Yevropaning aviatsiya giganti Airbus kompaniyasi oʻzining yangi avlodga mansub Airbus A350F yuk samolyotining ilk parvoz oldidan eng muhim bosqichlaridan birini yakunladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, havo kemasi Tuluzada uch kun davom etgan yerdagi tebranish sinovlaridan (Ground Vibration Test — GVT) muvaffaqiyatli oʻtdi va konstruksiyaning mustahkamligi amalda tasdiqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur sinovlarning asosiy maqsadi samolyot konstruksiyasi aerodinamik va tebranish yuklamalari ostida qanday oʻzini tutishini oldindan bashorat qilish hamda kompyuter modellarining aniqligini tekshirishdan iborat edi. Mutaxassislar sinov davomida havo kemasini turli chastotalarda ataylab tebratib koʻrishdi. Buning uchun maxsus usullar va zamonaviy texnologiyalar qoʻllanildi.

Sinov jarayoni va qoʻllanilgan usullar

Tajriba davomida muhandislar ikkita asosiy yondashuvdan foydalanishdi. Birinchi usulda A350F samolyotining oʻz aerodinamik sirtlari belgilangan chastotalarda harakatga keltirilgan boʻlsa, ikkinchi usulda konstruksiyaning asosiy nuqtalarida — qanot uchlari, fyuzelyajning dum qismi va dvigatellarda oʻrnatilgan tashqi elektrodinamik vibratorlar ishga solindi.

Samolyotning ushbu taʼsirlarga boʻlgan munosabati maxsus akselerometrlar tarmogʻi orqali nazorat qilindi. Real vaqt rejimida tezlanish va rezonans tebranishlari oʻlchanib, har bir sikldan keyin olingan maʼlumotlar tezkorlik bilan tahlil qilindi. Bu esa keyingi sinov dasturiga oʻz vaqtida oʻzgartirishlar kiritish imkonini berdi.

Natijalar va kelgusi rejalar

Olingan natijalar mutaxassislarni quvontirdi: A350F samolyotining real koʻrsatkichlari dastlabki hisob-kitoblar bilan juda yaxshi mos keldi. Hozirda muhandislar ushbu maʼlumotlarni oxiriga yetkazib ishlashmoqda hamda samolyotning matematik va aeroelastik modellariga aniqlik kiritishmoqda. Ushbu jarayonga tayyorgarlik qariyb ikki yil davom etgan edi.

GVT sinovlarining muvaffaqiyatli yakunlanishi Airbus A350F uchun ilk parvoz yoʻlini ochib beradi. Dastlabki sinovlar dasturi boshlangach, kompaniya yanada muhimroq bosqich — parvoz paytidagi tebranish sinovlariga oʻtadi. Ushbu tekshiruvlar dasturning ilk uch oyi davomida oʻtkazilishi rejalashtirilgan boʻlib, havo kemasining turgʻunligi tekshiriladi.

AirbusA350FSamolyotAviatsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26Subaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaSubaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaBugun, 00:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi