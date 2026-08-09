Airbus A350F yangi yuk samolyoti muhim sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdi
Airbus A350F yuk samolyoti Tuluzada uch kun davom etgan yerdagi tebranish sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tdi. Sinovlar davomida samolyotning konstruksiyasi turli chastotalardagi aerodinamik va tebranish yuklamalariga munosabati akselerometrlar orqali tekshirildi. Havo kemasining real ko'rsatkichlari dastlabki hisob-kitoblarga mos kelgani sababli, muhandislar uning matematik va aeroelastik modellarini aniqlashtirmoqda.
Yevropaning aviatsiya giganti Airbus kompaniyasi oʻzining yangi avlodga mansub Airbus A350F yuk samolyotining ilk parvoz oldidan eng muhim bosqichlaridan birini yakunladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, havo kemasi Tuluzada uch kun davom etgan yerdagi tebranish sinovlaridan (Ground Vibration Test — GVT) muvaffaqiyatli oʻtdi va konstruksiyaning mustahkamligi amalda tasdiqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur sinovlarning asosiy maqsadi samolyot konstruksiyasi aerodinamik va tebranish yuklamalari ostida qanday oʻzini tutishini oldindan bashorat qilish hamda kompyuter modellarining aniqligini tekshirishdan iborat edi. Mutaxassislar sinov davomida havo kemasini turli chastotalarda ataylab tebratib koʻrishdi. Buning uchun maxsus usullar va zamonaviy texnologiyalar qoʻllanildi.
Sinov jarayoni va qoʻllanilgan usullarTajriba davomida muhandislar ikkita asosiy yondashuvdan foydalanishdi. Birinchi usulda A350F samolyotining oʻz aerodinamik sirtlari belgilangan chastotalarda harakatga keltirilgan boʻlsa, ikkinchi usulda konstruksiyaning asosiy nuqtalarida — qanot uchlari, fyuzelyajning dum qismi va dvigatellarda oʻrnatilgan tashqi elektrodinamik vibratorlar ishga solindi.
Samolyotning ushbu taʼsirlarga boʻlgan munosabati maxsus akselerometrlar tarmogʻi orqali nazorat qilindi. Real vaqt rejimida tezlanish va rezonans tebranishlari oʻlchanib, har bir sikldan keyin olingan maʼlumotlar tezkorlik bilan tahlil qilindi. Bu esa keyingi sinov dasturiga oʻz vaqtida oʻzgartirishlar kiritish imkonini berdi.
Natijalar va kelgusi rejalarOlingan natijalar mutaxassislarni quvontirdi: A350F samolyotining real koʻrsatkichlari dastlabki hisob-kitoblar bilan juda yaxshi mos keldi. Hozirda muhandislar ushbu maʼlumotlarni oxiriga yetkazib ishlashmoqda hamda samolyotning matematik va aeroelastik modellariga aniqlik kiritishmoqda. Ushbu jarayonga tayyorgarlik qariyb ikki yil davom etgan edi.
GVT sinovlarining muvaffaqiyatli yakunlanishi Airbus A350F uchun ilk parvoz yoʻlini ochib beradi. Dastlabki sinovlar dasturi boshlangach, kompaniya yanada muhimroq bosqich — parvoz paytidagi tebranish sinovlariga oʻtadi. Ushbu tekshiruvlar dasturning ilk uch oyi davomida oʻtkazilishi rejalashtirilgan boʻlib, havo kemasining turgʻunligi tekshiriladi.
…