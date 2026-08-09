Arsenal Martin Subimendi transferi uchun ulkan narx belgiladi

·113·Sport
Arsenal Martin Subimendi transferi uchun ulkan narx belgiladi
Qisqacha

Arsenal Martin Subimendini sotishga to'g'ri kelgan taqdirda, uning transfer narxini kamida 90 million yevro (77 million funt sterling) etib belgiladi. Bruno Gimaraesning 75 million funt sterling evaziga jamoaga kelishi ispaniyalik yarim himoyachining asosiy tarkibdagi mavqeini zaiflashtirdi. 28 yoshli futbolchi mavsum oxirida barqarorligini yo'qotib, Angliya Premyer-ligasi va Chempionlar ligasidagi muhim uchrashuvlarda zaxirada qoldi.

Londonning Arsenal klubi yarim himoya chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi faol harakatlarini davom ettirmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Mikel Arteta tarkibni yanada raqobatbardosh qilish maqsadida transfer bozorida faol ish olib bormoqda va bu holat baʼzi yetakchi futbolchilarning kelajagini soʻroq ostiga qoʻymoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Nyukasl Yunayted sardori Bruno Gimaraesning London klubiga kelib qoʻshilishi ispaniyalik yarim himoyachi Martin Subimendining jamoadagi mavqeini keskin oʻzgartirib yubordi. Bungacha asosiy tarkibdan joy olib kelgan futbolchi endi murabbiy rejasida avvalgidek kafolatlangan maqomga ega emas.

Eslatib oʻtamiz, Arsenal yozgi transfer oynasida Nyukasl sardori Bruno Gimaraesni 75 million funt sterling evaziga oʻz safiga qoʻshib oldi. Shuningdek, London klubi vinger Kristos Colis hamda darvozabon Illan Melyeni ham transfer qilgan edi.

28 yoshli braziliyalik yarim himoyachi Arsenal safida muhim natijalarga erishishni maqsad qilgan. Gimaraes klub rasmiy saytiga bergan intervyusida faoliyatidagi eng yuqori choʻqqiga chiqqanini va jamoa bilan sovrinlar yutishni istashini alohida taʼkidladi.

Subimendi atrofidagi vaziyat va transfer narxi

Biroq bu yulduzli transfer Martin Subimendining kelajagini xavf ostiga qoʻydi. Oʻtgan yozda Real Sosedad klubidan 60 million funt sterling evaziga kelgan ispaniyalik futbolchi mavsum oxiriga kelib barqarorlikni yoʻqotib qoʻydi. U Angliya Premyer-ligasidagi chempionat poygasi va Chempionlar ligasi doirasidagi PSJga qarshi hal qiluvchi bahsda asosiy tarkibdan tushib qolgandi.

Vaziyatdan xabardor boʻlgan Arsenal rahbariyati agar futbolchini sotishga toʻgʻri kelganda, uning narxi kamida 90 million yevro (77 million funt sterling) boʻlishini daʼvo qilmoqda. Londonliklar oʻz futbolchisini arzon narxda qoʻyib yuborish niyatida emas.

Yevropa grandlari qiziqishi

Subimendining noaniq maqomi darhol Yevropaning bir qator top-klublarini eʼtiborini tortdi. Xususan, Real Madrid ispaniyalik yarim himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Qirollik klubi avvalroq Rodrini qoʻlga kirita olmagach, Subimendini munosib muqobil sifatida baholamoqda.

Shuningdek, Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso ham bu kurashda faol ishtirok etmoqda. Alonso Real Sosedad yoshlar jamoasida birga ishlagan shogirdini Stamford Bridjga olib kelishni istamoqda va klub rahbariyatini transferni amalga oshirishga undamoqda. Ushbu ikki grand klubning raqobati Arsenal belgilagan yuqori narxning qoplanishiga sabab boʻlishi mumkin.

ArsenalMartin SubimendiBruno GimaraesReal MadridChelsi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)