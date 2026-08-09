Arsenal Martin Subimendi transferi uchun ulkan narx belgiladi
Arsenal Martin Subimendini sotishga to'g'ri kelgan taqdirda, uning transfer narxini kamida 90 million yevro (77 million funt sterling) etib belgiladi. Bruno Gimaraesning 75 million funt sterling evaziga jamoaga kelishi ispaniyalik yarim himoyachining asosiy tarkibdagi mavqeini zaiflashtirdi. 28 yoshli futbolchi mavsum oxirida barqarorligini yo'qotib, Angliya Premyer-ligasi va Chempionlar ligasidagi muhim uchrashuvlarda zaxirada qoldi.
Londonning Arsenal klubi yarim himoya chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi faol harakatlarini davom ettirmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Mikel Arteta tarkibni yanada raqobatbardosh qilish maqsadida transfer bozorida faol ish olib bormoqda va bu holat baʼzi yetakchi futbolchilarning kelajagini soʻroq ostiga qoʻymoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Nyukasl Yunayted sardori Bruno Gimaraesning London klubiga kelib qoʻshilishi ispaniyalik yarim himoyachi Martin Subimendining jamoadagi mavqeini keskin oʻzgartirib yubordi. Bungacha asosiy tarkibdan joy olib kelgan futbolchi endi murabbiy rejasida avvalgidek kafolatlangan maqomga ega emas.
Eslatib oʻtamiz, Arsenal yozgi transfer oynasida Nyukasl sardori Bruno Gimaraesni 75 million funt sterling evaziga oʻz safiga qoʻshib oldi. Shuningdek, London klubi vinger Kristos Colis hamda darvozabon Illan Melyeni ham transfer qilgan edi.
28 yoshli braziliyalik yarim himoyachi Arsenal safida muhim natijalarga erishishni maqsad qilgan. Gimaraes klub rasmiy saytiga bergan intervyusida faoliyatidagi eng yuqori choʻqqiga chiqqanini va jamoa bilan sovrinlar yutishni istashini alohida taʼkidladi.
Subimendi atrofidagi vaziyat va transfer narxiBiroq bu yulduzli transfer Martin Subimendining kelajagini xavf ostiga qoʻydi. Oʻtgan yozda Real Sosedad klubidan 60 million funt sterling evaziga kelgan ispaniyalik futbolchi mavsum oxiriga kelib barqarorlikni yoʻqotib qoʻydi. U Angliya Premyer-ligasidagi chempionat poygasi va Chempionlar ligasi doirasidagi PSJga qarshi hal qiluvchi bahsda asosiy tarkibdan tushib qolgandi.
Vaziyatdan xabardor boʻlgan Arsenal rahbariyati agar futbolchini sotishga toʻgʻri kelganda, uning narxi kamida 90 million yevro (77 million funt sterling) boʻlishini daʼvo qilmoqda. Londonliklar oʻz futbolchisini arzon narxda qoʻyib yuborish niyatida emas.
Yevropa grandlari qiziqishiSubimendining noaniq maqomi darhol Yevropaning bir qator top-klublarini eʼtiborini tortdi. Xususan, Real Madrid ispaniyalik yarim himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Qirollik klubi avvalroq Rodrini qoʻlga kirita olmagach, Subimendini munosib muqobil sifatida baholamoqda.
Shuningdek, Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso ham bu kurashda faol ishtirok etmoqda. Alonso Real Sosedad yoshlar jamoasida birga ishlagan shogirdini Stamford Bridjga olib kelishni istamoqda va klub rahbariyatini transferni amalga oshirishga undamoqda. Ushbu ikki grand klubning raqobati Arsenal belgilagan yuqori narxning qoplanishiga sabab boʻlishi mumkin.
…