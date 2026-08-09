Sindarov Gukeshning zaif nuqtasini aytdi: «Eng kuchlisiga tayyorman»
Javohir Sindarov Gukesh Dommarajuning yaxshi yoki yutuqli pozitsiyalarda ba'zan muvozanatni yo'qotishi mumkinligini aytdi, biroq jahon chempionligi matchida uning eng kuchli versiyasiga tayyorlanmoqda. Jahon chempionligi bahsi 25 noyabrdan 15 dekabrgacha Shveysariyaning Jeneva shahrida o'tkaziladi va har ikki grossmeyster match boshlanganda 20 yoshda bo'ladi.
O‘zbekiston shaxmati tarixidagi eng katta bahsga sanoqli oylar qolmoqda. Nomzodlar turniri g‘olibi Javohir Sindarov amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommarajuga qarshi match oldidan raqibining o‘yinida o‘zi payqagan muhim jihatni ochiq aytdi.
Sindarov Gukeshning so‘nggi natijalariga ortiqcha ahamiyat bermayapti. Aksincha, u Jenevada hindistonlik grossmeysterning eng kuchli versiyasiga qarshi o‘ynashga tayyorlanmoqda — va raqibining bir nozik nuqtasini allaqachon ajratib ko‘rsatdi.
Sindarov Gukeshda qanday muammoni ko‘rmoqda?
Javohirning fikricha, amaldagi jahon chempioni hozir ham yuqori darajada shaxmat o‘ynayapti. Ammo yaxshi pozitsiyani oxirigacha muvaffaqiyatli olib borishda ba’zan muvozanatni yo‘qotishi mumkin.
«Fikrimcha, Gukesh juda yaxshi o‘ynamoqda. Menimcha, uning muammosi shundaki, u yaxshi, hatto yutuqli pozitsiyaga ega bo‘lganda ham muvozanatni yo‘qotib qo‘yadi. Buning sababi nimada ekanini bilmayman, lekin uning partiyalarini ko‘rsangiz, u haqiqatan ham juda yaxshi o‘ynayotganiga guvoh bo‘lasiz».
Bu kuzatuv Gukeshning so‘nggi ayrim partiyalarida ham ko‘zga tashlangan. Masalan, iyul oyida Chennai Grand Masters musobaqasida u ketma-ket ikki partiyada ustun pozitsiyaga ega bo‘la turib mag‘lubiyatga uchradi.
Ammo Sindarov bu holatni raqib kuchsizlashganining belgisi sifatida qabul qilmayapti.
«Men uning eng kuchli versiyasiga tayyorlanaman»
O‘zbekistonlik grossmeyster uchun asosiy masala Gukeshning bugungi formasi emas, noyabrda qanday holatda bo‘lishi.
«Men bunga unchalik e’tibor bermayman. U juda kuchli shaxmatchi ekanini bilaman, chunki unga qarshi o‘ynaganimda buni o‘zim his qilganman. Men Gukeshning eng kuchli versiyasiga tayyorlanaman va Jahon chempionati matchida u o‘zining eng yuqori formasida bo‘ladi deb hisoblayman».
Bu Sindarovning avvalgi pozitsiyasiga ham mos. Iyun oyida Chess.com'ga bergan intervyusida u Gukeshni «o‘ta kuchli shaxmatchi» deb atagan va raqibining eng asosiy ustunliklaridan biri dinamik pozitsiyalardagi o‘yini ekanini ta’kidlagan. O‘sha suhbatda Javohir chempionlik bahsi imkoniyatlarini 50/50 deb baholagan edi.
Ya’ni Sindarov o‘zini favorit qilib ko‘rsatishga ham, raqibning so‘nggi muvaffaqiyatsizliklaridan psixologik ustunlik yasashga ham shoshilmayapti.
Javohir Jenevaga qanday maqomda boradi?
Sindarov chempionlik matchiga tasodifiy da’vogar sifatida yetib kelgani yo‘q.
U 2026 yil aprel oyida Kiprda o‘tkazilgan Nomzodlar turnirida bir tur oldin g‘oliblikni ta’minladi. Javohir musobaqani 14 imkoniyatdan 10 ochko bilan yakunlab, so‘nggi yillardagi eng ishonchli Nomzodlar turniri natijalaridan birini qayd etdi.
Bu natija unga Gukeshning jahon chempionligi toji uchun rasmiy da’vogar bo‘lish huquqini berdi.
Sindarov aprelda FIDE bilan suhbatda keyingi maqsadi endi aniq ekanini ham aytgan:
«Keyingi qadamim — Jahon chempionati matchini yutishga harakat qilish».
U tayyorgarlikni Nomzodlar turniridan deyarli darhol keyin rejalashtira boshlaganini ham bildirgan.
Gukeshning eng katta ustunligi nimada?
Gukeshda Javohirda hali bo‘lmagan bir muhim tajriba bor — u jahon chempionligi uchun match qanday o‘tishini allaqachon biladi.
Hindistonlik grossmeyster 2024 yil dekabrida Singapurda Din Lijenni 14 partiyalik bahsda 7,5:6,5 hisobida mag‘lub etib, 18 yoshida tarixdagi eng yosh jahon chempioniga aylangan edi. Hal qiluvchi g‘alaba aynan 14-partiyada kelgan.
Sindarov ham shu jihatni e’tirof etadi. Uning fikricha, Gukesh chempionlik matchini bir marta boshdan kechirgani sabab psixologik va tashkiliy jihatdan muayyan ustunlikka ega.
Biroq Javohirning o‘zi ham so‘nggi bir yil ichida katta bosimli musobaqalarda favqulodda o‘sish ko‘rsatdi: 2025 yilgi Jahon kubogini yutib, keyin Nomzodlar turnirida ham birinchi o‘rinni egalladi.
Tarixdagi eng yosh chempionlik jangi
Sindarov — Gukesh qarama-qarshiligi shaxmat tarixiga match boshlanmasidanoq kirib bo‘ldi.
FIDE rasman tasdiqlaganidek, jahon chempionligi bahsi 25 noyabrdan 15 dekabrgacha Shveysariyaning Jeneva shahrida o‘tkaziladi. Har ikki grossmeyster match boshlangan vaqtda 20 yoshda bo‘ladi. Bu uni shaxmat tarixidagi eng yosh Jahon chempionati bahsiga aylantiradi.
Jeneva neytral maydon sifatida tanlangan. FIDE ma’lumotiga ko‘ra, mezbonlik uchun Hindiston, AQSH va Kiprdan ham takliflar bo‘lgan, ammo yakunda bahsni neytral hududda o‘tkazishga qaror qilingan.
Chempion qanday aniqlanadi?
Jahon chempionati matchi 14 ta klassik partiyadan iborat bo‘ladi.
Birinchi bo‘lib 7,5 ochko to‘plagan shaxmatchi g‘olib chiqadi. Agar 14 partiyadan keyin hisob 7:7 bo‘lsa, jahon chempioni tay-breyklar orqali aniqlanadi.
Bunday formatda bitta xato butun match taqdirini o‘zgartirishi mumkin. Shu bois Sindarov ta’kidlagan «yutuqli pozitsiyada muvozanatni yo‘qotish» masalasi chempionlik bahsida alohida ahamiyat kasb etishi ehtimol.
Biroq Javohirning yondashuvi boshqacha: u raqibining xatosini kutishga emas, Gukesh eng yaxshi shaxmatini ko‘rsatadi, degan ssenariyga tayyorlanmoqda.
Jenevada bitta toj, ikki 20 yoshli da’vogar
Bir tomonda — 18 yoshida jahon chempioni bo‘lgan va chempionlik matchi bosimini allaqachon his qilgan Gukesh.
Ikkinchi tomonda — Jahon kubogi va Nomzodlar turnirini ketma-ket zabt etib, jahon tojigacha yetib kelgan Javohir Sindarov.
Javohir raqibining zaif nuqtasini ko‘rayotganini yashirmadi. Ammo uning eng muhim gapi boshqasi bo‘ldi: u Gukeshning xatolarini emas, eng kuchli versiyasini kutmoqda.
25 noyabrdan boshlab esa bu ikki yosh grossmeyster o‘rtasidagi nazariy bahslar shaxmat taxtasida hal qilinadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…