Samsung Galaxy Z Fold 8 chidamlilik sinovidan oʻtdi
Samsung Galaxy Z Fold 8 JerryRigEverything o'tkazgan chidamlilik sinovidan muvaffaqiyatli o'tib, jismoniy ta'sirlarga yuqori mustahkamlik ko'rsatdi. IP48 standartiga ega qurilma sharnir mexanizmiga ko'p miqdorda qum solinganida ham ishlashda davom etdi. Biroq ichki egiluvchan AMOLED-displey yumshoq plastmassa qoplamasi sabab oson chizildi. Qalinligi 4,5 millimetr bo'lgan korpus teskari tomonga egilganda sezilarli deformatsiyaga uchradi, ammo butunlay sinmadi.
Zamonamizdagi eng ilgʻor buklama telefonlardan biri boʻlgan Samsung Galaxy Z Fold 8 taniqli bloger JerryRigEverything tomonidan oʻtkazilgan shafqatsiz chidamlilik sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, juda yupqa korpus va murakkab konstruksiyaga qaramay, flagman jismoniy taʼsirlarga nisbatan yuqori mustahkamlik koʻrsatib, mutaxassislarni hayratda qoldirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, buklama qurilmalar uchun chang va qum zarralari hamisha asosiy muammo boʻlib kelgan. Yangi model IP48 standartidagi suvdan himoyaga ega boʻlsa-da, mayda zarrachalardan toʻliq berkirilmagan. Sinov jarayonida qurilmaning sharnir mexanizmiga maxsus koʻp miqdorda qum solib yuborildi. Biroq, kutilmaganda, mexanizm ishdan chiqmadi va oʻz vazifasini bajarishda davom etdi.
Mustahkamlik va zaif jihatlarQurilmaning ichki egiluvchan AMOLED-displeyi eng nozik qism boʻlib qolayotgani sinovda oʻz tasdiqini topdi. Uning sirti oddiy oynalarga qaraganda osonroq chiziladigan yumshoq plastmassa qoplama bilan himoyalangan. Ekran ostidagi yangi Flex Titanium qatlamlari konstruksiyaning umumiy qattiqligini sezilarli darajada oshirsa-da, sirtni mexanik shikastlanishlardan toʻlaqonli asray olmaydi.
Sinovning eng kulminatsion nuqtasi buklama smartfonni qarama-qarshi tomonga egishga urinish boʻldi. Maʼlum boʻlishicha, ochiq holatdagi korpus qalinligi atigi 4,5 millimetrni tashkil etishiga qaramay, bloger uni qoʻl kuchi bilan teskari tomonga egishga harakat qilganida, korpus sezilarli darajada deformatsiyaga uchradi, biroq butunlay sinib ketmadi.
Mazkur test natijalari Samsung kompaniyasining buklama texnologiyalari birinchi avlod qurilmalariga nisbatan naqadar ilgarilab ketganini yaqqol koʻrsatib berdi. Galaxy Z Fold 8 tashqi muhit taʼsirlari, jumladan, qum tushishi va jiddiy mexanik bosimlarga ancha chidamli boʻlib bormoqda.
Shunga qaramay, qurilmaning ayrim zaif nuqtalari saqlanib qolmoqda. Xususan, ichki ekranni chizish osonligi hamda mayda qum zarralaridan toʻliq himoya yoʻqligi kelgusidagi avlodlar ustida hali ham ishash kerakligini anglatadi. Shunga qaramay, erishilgan natijalar zamonaviy texnologiyalar yupqa korpusda ham yuqori mustahkamlikni taʼminlay olishini isbotladi.
…