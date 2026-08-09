Samsung Galaxy Z Fold 8 chidamlilik sinovidan oʻtdi

·286·Texno
Samsung Galaxy Z Fold 8 chidamlilik sinovidan oʻtdi
Qisqacha

Samsung Galaxy Z Fold 8 JerryRigEverything o'tkazgan chidamlilik sinovidan muvaffaqiyatli o'tib, jismoniy ta'sirlarga yuqori mustahkamlik ko'rsatdi. IP48 standartiga ega qurilma sharnir mexanizmiga ko'p miqdorda qum solinganida ham ishlashda davom etdi. Biroq ichki egiluvchan AMOLED-displey yumshoq plastmassa qoplamasi sabab oson chizildi. Qalinligi 4,5 millimetr bo'lgan korpus teskari tomonga egilganda sezilarli deformatsiyaga uchradi, ammo butunlay sinmadi.

Zamonamizdagi eng ilgʻor buklama telefonlardan biri boʻlgan Samsung Galaxy Z Fold 8 taniqli bloger JerryRigEverything tomonidan oʻtkazilgan shafqatsiz chidamlilik sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, juda yupqa korpus va murakkab konstruksiyaga qaramay, flagman jismoniy taʼsirlarga nisbatan yuqori mustahkamlik koʻrsatib, mutaxassislarni hayratda qoldirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, buklama qurilmalar uchun chang va qum zarralari hamisha asosiy muammo boʻlib kelgan. Yangi model IP48 standartidagi suvdan himoyaga ega boʻlsa-da, mayda zarrachalardan toʻliq berkirilmagan. Sinov jarayonida qurilmaning sharnir mexanizmiga maxsus koʻp miqdorda qum solib yuborildi. Biroq, kutilmaganda, mexanizm ishdan chiqmadi va oʻz vazifasini bajarishda davom etdi.

Mustahkamlik va zaif jihatlar

Qurilmaning ichki egiluvchan AMOLED-displeyi eng nozik qism boʻlib qolayotgani sinovda oʻz tasdiqini topdi. Uning sirti oddiy oynalarga qaraganda osonroq chiziladigan yumshoq plastmassa qoplama bilan himoyalangan. Ekran ostidagi yangi Flex Titanium qatlamlari konstruksiyaning umumiy qattiqligini sezilarli darajada oshirsa-da, sirtni mexanik shikastlanishlardan toʻlaqonli asray olmaydi.

Sinovning eng kulminatsion nuqtasi buklama smartfonni qarama-qarshi tomonga egishga urinish boʻldi. Maʼlum boʻlishicha, ochiq holatdagi korpus qalinligi atigi 4,5 millimetrni tashkil etishiga qaramay, bloger uni qoʻl kuchi bilan teskari tomonga egishga harakat qilganida, korpus sezilarli darajada deformatsiyaga uchradi, biroq butunlay sinib ketmadi.

Mazkur test natijalari Samsung kompaniyasining buklama texnologiyalari birinchi avlod qurilmalariga nisbatan naqadar ilgarilab ketganini yaqqol koʻrsatib berdi. Galaxy Z Fold 8 tashqi muhit taʼsirlari, jumladan, qum tushishi va jiddiy mexanik bosimlarga ancha chidamli boʻlib bormoqda.

Shunga qaramay, qurilmaning ayrim zaif nuqtalari saqlanib qolmoqda. Xususan, ichki ekranni chizish osonligi hamda mayda qum zarralaridan toʻliq himoya yoʻqligi kelgusidagi avlodlar ustida hali ham ishash kerakligini anglatadi. Shunga qaramay, erishilgan natijalar zamonaviy texnologiyalar yupqa korpusda ham yuqori mustahkamlikni taʼminlay olishini isbotladi.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartfonTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi