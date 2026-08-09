Yuventus yarim himoyani kuchaytirish uchun Matias Galarzani kuzatmoqda

·54·Sport
Yuventus yarim himoyani kuchaytirish uchun Matias Galarzani kuzatmoqda
Qisqacha

Yuventus yarim himoyani kuchaytirish uchun Paraguaylik futbolchi Matias Galarza transferini jiddiy o'rganmoqda. 2002 yilda Asunsyonda tug'ilgan Galarza faoliyati davomida Vasko de Gama, Koritiba, Talleres, River Pleyt va Atlanta Yunayted klublari safida to'p surgan. River Pleyt futbolchini 6 million yevroga sotishga tayyor.

Tuttosport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Italiyaning Yuventus klubi tarkibni kuchaytirish maqsadida janubiy amerikalik istiqbolli yarim himoyachilardan biri Matias Galarza nomzodini jiddiy oʻrganib chiqmoqda. Paraguaylik futbolchi Turin klubi rahbariyatiga taklif qilingan boʻlib, hozirda uning transferi atroflicha tahlil qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda Yuventus tarkibida maydon markazida oʻyinni bogʻlaydigan va hujumlarni oʻz vaqtida yoʻnaltirib turadigan klassik pleymeyker yetishmayapti. Aynan shu sababli ham mazkur futbolchi murabbiylar shtabi eʼtiborini tortgan. Shuningdek, uning narxi ancha hamyonb Galarzaning transferi klub uchun moliyaviy jihatdan ham qulay variant boʻlishi mumkin.

Futbolchining faoliyati va xususiyatlari

2002 yilda Paragvay poytaxti Asunsyon shahrida tugʻilgan Matias Galarza oʻz vaqtida Olimpia Asunsyon akademiyasida taʼlim olgan. Keyinchalik u Braziliyaning Vasko de Gama klubiga koʻchib oʻtib, 2021–2023 yillar davomida 58 ta uchrashuvda maydonga tushgan va 5 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Shuningdek, u Koritiba safida ham ijara asosida toʻp surgan.

Faoliyatini Argentinada davom ettirib, Talleres va River Pleyt sharafini himoya qilgan yarim himoyachining soʻnggi manzili AQShning Atlanta Yunayted klubi boʻldi. Paragvay milliy terma jamoasi safida esa u 19 ta oʻyinda qatnashib, 4 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan.

Transferdagi ustuvor vazifalar va shartlar

Goal.com xabar berishicha, River Pleyt futbolchini atigi 6 million yevro evaziga sotishga tayyor. Biroq Yuventus uchun hozirda boshqa ustuvor vazifalar mavjud boʻlib, klub birinchi navbatda himoya chizigʻi hamda yangi darvozabon masalasini hal qilishni rejalashtirgan.

Shuningdek, yana bir yarim himoyachini tarkibga qoʻshib olishdan avval Artur, Kopmeyners yoki Mirettidan biri klubni tark etishi talab etiladi. Avstraliyadek oʻtgan oʻртоqlik uchrashuvi ham Turin jamoasiga markazda chuqur pleymeyker yetishmayotganini yaqqol koʻrsatib qoʻydi.

YuventusMatias GalarzaTransferA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)