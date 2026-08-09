Real Madrid va Maykl Olise transferi atrofidagi vaziyat oydinlashdi

·107·Sport
Real Madrid va Maykl Olise transferi atrofidagi vaziyat oydinlashdi
Qisqacha

Real Madrid hozircha Maykl Olise uchun katta mablag' sarflash rejasini to'xtatib turibdi. Bavariya futbolchini sotish niyatida emas va hatto 200 million yevrodan ortiq taklifni ham rad etishi mumkin. 24 yoshli Olise 2025/26 yilgi mavsumda klub va terma jamoa safida 66 ta samarali harakatni amalga oshirgan.

Madridning Real klubi Bavariya yetakchisi Maykl Olise uchun rekord darajadagi mablag‘ sarflashga tayyor ekanligi haqidagi xabarlar futbol jamoatchiligida katta qiziqish uyg‘otdi. Biroq, Germaniya grandi bu futbolchini sotish niyatida emasligi va hatto 200 million yevrodan ortiq taklifni ham rad etishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Ispaniya grandi yangi "Galaktikos"larni yig'ish yo'lida fransuz vingeri uchun transfer bozorida ulkan mablag' sarflashga tayyorgarlik ko'rayotgandi. 24 yoshli futbolchi klub va terma jamoa safidagi 2025/26 yilgi mavsumda 66 ta samarali harakatni amalga oshirib, dunyoning eng yorqin o'yinchilaridan biriga aylandi vaqtda bu qiziqish yanada kuchaydi.

Madrid klubidagi o'zgarishlar va transfer istiqbollari

Biroq, Real Madrid bu rejalarini hozircha vaqtincha to'xtatib turgani aytilmoqda. Unga ko'ra, avvalroq Arsenal bilan aloqadorligi aytilgan Vinicius Junior klub bilan foydali yangi shartnoma imzoladi. Shuningdek, qanotlar uchun ivuarlik hujumchi Yan Diomande 140 million yevrolik kelishuv asosida tarkibga qo'shildi.

Shu boisdan, qirollik klubining hozirgi transfer oynasida Olise uchun katta pul sarflashga ehtiyoji yo'q. Garchi futbolchining o'zi ham Santiago Bernabeu stadioni tomonidan bo'layotgan e'tibordan boshi aylangani va Madridga intilayotgani aytilsa-da, hozirgi sharoitda bu transferning amalga oshishi qiyin ko'rinmoqda.

Bavariya klubining qat'iy pozitsiyasi

Bavariya sobiq yarim himoyachisi Dietmar Xaman Goal nashriga bergan intervyusidamy klubning bu boradagi qat'iy mavqeyini tushuntirib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, my klub prezidenti Uli Xeness avvalroq Bavariya hech qachon futbolchi sotuvchi klub emasligini qat'iy ta'kidlagan va ular faqat o'zlari xohlagandagina futbolchilarni sotishadi.

Xamanning fikricha, agar futbolchining o'zi my klubga kelib ketish istagini ochiq bildirmasa, vaziyat o'zgarmaydi. Biroq hozirgi vaziyatda, Yan Diomande Madridga yo'l olayotgan ekan va Vini Jr jamoada qolayotgan ekan, Olisening ham bir vaqtning o'zida u yerga yo'l olishi ehtimoldan yiroq.

Mutaxassis my klub Osiyodagi safaridan qaytishi bilan Olise yaqin kunlarda mashg'ulotlarga qo'shilishini va u kelasi mavsumda ham Bavariya safida to'p surishini qayd etdi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Real Madrid fransuz futbolchisi uchun 223 million yevro to'lab, uni Neymarning 2017-yilda Barselona safidan Pari Sen-Jermen klubiga o'tishidagi rekordni yangilovchi dunyodagi eng qimmat futbolchiga aylantirishi mumkinligi xabar qilingandi.

Real MadridMaykl OliseBavariyaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)