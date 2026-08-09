Real Madrid va Maykl Olise transferi atrofidagi vaziyat oydinlashdi
Real Madrid hozircha Maykl Olise uchun katta mablag' sarflash rejasini to'xtatib turibdi. Bavariya futbolchini sotish niyatida emas va hatto 200 million yevrodan ortiq taklifni ham rad etishi mumkin. 24 yoshli Olise 2025/26 yilgi mavsumda klub va terma jamoa safida 66 ta samarali harakatni amalga oshirgan.
Madridning Real klubi Bavariya yetakchisi Maykl Olise uchun rekord darajadagi mablag‘ sarflashga tayyor ekanligi haqidagi xabarlar futbol jamoatchiligida katta qiziqish uyg‘otdi. Biroq, Germaniya grandi bu futbolchini sotish niyatida emasligi va hatto 200 million yevrodan ortiq taklifni ham rad etishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Ispaniya grandi yangi "Galaktikos"larni yig'ish yo'lida fransuz vingeri uchun transfer bozorida ulkan mablag' sarflashga tayyorgarlik ko'rayotgandi. 24 yoshli futbolchi klub va terma jamoa safidagi 2025/26 yilgi mavsumda 66 ta samarali harakatni amalga oshirib, dunyoning eng yorqin o'yinchilaridan biriga aylandi vaqtda bu qiziqish yanada kuchaydi.
Madrid klubidagi o'zgarishlar va transfer istiqbollariBiroq, Real Madrid bu rejalarini hozircha vaqtincha to'xtatib turgani aytilmoqda. Unga ko'ra, avvalroq Arsenal bilan aloqadorligi aytilgan Vinicius Junior klub bilan foydali yangi shartnoma imzoladi. Shuningdek, qanotlar uchun ivuarlik hujumchi Yan Diomande 140 million yevrolik kelishuv asosida tarkibga qo'shildi.
Shu boisdan, qirollik klubining hozirgi transfer oynasida Olise uchun katta pul sarflashga ehtiyoji yo'q. Garchi futbolchining o'zi ham Santiago Bernabeu stadioni tomonidan bo'layotgan e'tibordan boshi aylangani va Madridga intilayotgani aytilsa-da, hozirgi sharoitda bu transferning amalga oshishi qiyin ko'rinmoqda.
Bavariya klubining qat'iy pozitsiyasiBavariya sobiq yarim himoyachisi Dietmar Xaman Goal nashriga bergan intervyusidamy klubning bu boradagi qat'iy mavqeyini tushuntirib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, my klub prezidenti Uli Xeness avvalroq Bavariya hech qachon futbolchi sotuvchi klub emasligini qat'iy ta'kidlagan va ular faqat o'zlari xohlagandagina futbolchilarni sotishadi.
Xamanning fikricha, agar futbolchining o'zi my klubga kelib ketish istagini ochiq bildirmasa, vaziyat o'zgarmaydi. Biroq hozirgi vaziyatda, Yan Diomande Madridga yo'l olayotgan ekan va Vini Jr jamoada qolayotgan ekan, Olisening ham bir vaqtning o'zida u yerga yo'l olishi ehtimoldan yiroq.
Mutaxassis my klub Osiyodagi safaridan qaytishi bilan Olise yaqin kunlarda mashg'ulotlarga qo'shilishini va u kelasi mavsumda ham Bavariya safida to'p surishini qayd etdi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Real Madrid fransuz futbolchisi uchun 223 million yevro to'lab, uni Neymarning 2017-yilda Barselona safidan Pari Sen-Jermen klubiga o'tishidagi rekordni yangilovchi dunyodagi eng qimmat futbolchiga aylantirishi mumkinligi xabar qilingandi.
…