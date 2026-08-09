Barselona Frenki de Yongning qaroridan norozi

·95·Sport
Barselona Frenki de Yongning qaroridan norozi
Qisqacha

Barselona rahbariyati Frenki de Yongning klub tibbiy shtabi tavsiya qilgan jarrohlik amaliyotini rad etayotganidan norozi. Konservativ davolanishni davom ettirsa, 29 yoshli futbolchi yana to'rt oydan olti oygacha maydonga tusha olmaydi. Uning uzoq muddat safdan chiqishi Xansi Flikning yangi mavsum rejalari va jamoa markazidagi raqobatga ta'sir qilmoqda.

Ispaniyaning Barselona klubi rahbariyati yarim himoyachi Frenki de Yongning oyoq jarohatini davolash borasidagi qat'iy pozitsiyasidan qattiq norozi bo'la boshladi. SPORT nashri xabar qilishicha, niderlandiyalik futbolchi klub tibbiy shtabining jarrohlik amaliyotini o'tkazish haqidagi tavsiyalarini mutlaqo rad etmoqda va bu vaziyat tomonlar o'rtasida keskinlik keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

O'tgan mavsumning hal qiluvchi bosqichidan buyon maydonga tushmayotgan 29 yoshli futbolchi hozircha jismoniy holatini yaxshilash belgilarini ko'rsatmayapti. Agar u konservativ davolanish usulida qolsa, yana kamida to'rt oydan olti oygacha bo'lgan muddatni yashil maydondan tashqarida o'tkazishga majbur bo'ladi. Klub shifokorlari esa muammoni to'liq bartaraf etishning yagona yo'li sifatida operatsiyani ko'rsatmoqda.

Taktika va tarkibdagi o'zgarishlar

Mazkur tibbiy ziddiyat bosh murabbiy Xansi Flikning yangi mavsum uchun tuzgan taktik rejalariga jiddiy zarba bermoqda. Murabbiy jamoaning markaziy chizig'ini qaytadan shakllantirayotgan bir paytda, muhim o'yinchining safdan chiqqani muammolarni ko'paytirmoqda. Shuningdek, Kamp Nou ofislarida futbolchining o'tgan oylardagi ustuvor vazifalari borasida ham norozilik kayfiyati mavjud.

Klubda de Yong o'tgan mavsum oxirida bor kuchini Barselona uchun emas, balki Niderlandiya terma jamoasi safida Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rishga qaratgan degan fikrlar ustunlik qilmoqda. Eslatib o'tamiz, futbolchi mavsumning so'nggi ikki o'yinida ishtirok etmay, darhol Ronald Kuman boshchiligidagi terma jamoaga qo'shilib ketgan edi.

Raqobat va transfer rejalari

De Yongning yo'qligi va uning jarohati davom etayotgan bir paytda, jamoada boshqa iqtidorli futbolchilarning nufuzi oshib bordi. Mark Bernalning porlashi va Gavining safga qaytishi niderlandiyalik futbolchining himoyadan hujumga o'tishdagi so'zsiz yetakchilik maqomini xavf ostiga qo'ydi. Shu bois, uning jamoadagi kelajagi so'roq ostida qolmoqda.

Vaziyatning yana bir nozik jihati Barselomaning Manchester Siti yulduzi Rodrini qo'lga kiritish yo'lidagi faol harakatlari bilan bog'liq. Ispaniyalik yarim himoyachi kataloniyaliklarning tayanch zonasi uchun asosiy nishoni bo'lib turibdi. Agar klub moliyaviy fair-play cheklovlarini chetlab o'tib, Rodri bilan shartnoma imzolasa, bu de Yongning jamoadagi o'rniga bevosita ta'sir ko'rsatadi va markaziy chiziqda jiddiy raqobatni yuzaga keltiradi.

BarselonaFrenki de YongLa LigaFutbol yangiliklariXansi Flik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)