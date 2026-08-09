Barselona Frenki de Yongning qaroridan norozi
Barselona rahbariyati Frenki de Yongning klub tibbiy shtabi tavsiya qilgan jarrohlik amaliyotini rad etayotganidan norozi. Konservativ davolanishni davom ettirsa, 29 yoshli futbolchi yana to'rt oydan olti oygacha maydonga tusha olmaydi. Uning uzoq muddat safdan chiqishi Xansi Flikning yangi mavsum rejalari va jamoa markazidagi raqobatga ta'sir qilmoqda.
Ispaniyaning Barselona klubi rahbariyati yarim himoyachi Frenki de Yongning oyoq jarohatini davolash borasidagi qat'iy pozitsiyasidan qattiq norozi bo'la boshladi. SPORT nashri xabar qilishicha, niderlandiyalik futbolchi klub tibbiy shtabining jarrohlik amaliyotini o'tkazish haqidagi tavsiyalarini mutlaqo rad etmoqda va bu vaziyat tomonlar o'rtasida keskinlik keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
O'tgan mavsumning hal qiluvchi bosqichidan buyon maydonga tushmayotgan 29 yoshli futbolchi hozircha jismoniy holatini yaxshilash belgilarini ko'rsatmayapti. Agar u konservativ davolanish usulida qolsa, yana kamida to'rt oydan olti oygacha bo'lgan muddatni yashil maydondan tashqarida o'tkazishga majbur bo'ladi. Klub shifokorlari esa muammoni to'liq bartaraf etishning yagona yo'li sifatida operatsiyani ko'rsatmoqda.
Taktika va tarkibdagi o'zgarishlarMazkur tibbiy ziddiyat bosh murabbiy Xansi Flikning yangi mavsum uchun tuzgan taktik rejalariga jiddiy zarba bermoqda. Murabbiy jamoaning markaziy chizig'ini qaytadan shakllantirayotgan bir paytda, muhim o'yinchining safdan chiqqani muammolarni ko'paytirmoqda. Shuningdek, Kamp Nou ofislarida futbolchining o'tgan oylardagi ustuvor vazifalari borasida ham norozilik kayfiyati mavjud.
Klubda de Yong o'tgan mavsum oxirida bor kuchini Barselona uchun emas, balki Niderlandiya terma jamoasi safida Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rishga qaratgan degan fikrlar ustunlik qilmoqda. Eslatib o'tamiz, futbolchi mavsumning so'nggi ikki o'yinida ishtirok etmay, darhol Ronald Kuman boshchiligidagi terma jamoaga qo'shilib ketgan edi.
Raqobat va transfer rejalariDe Yongning yo'qligi va uning jarohati davom etayotgan bir paytda, jamoada boshqa iqtidorli futbolchilarning nufuzi oshib bordi. Mark Bernalning porlashi va Gavining safga qaytishi niderlandiyalik futbolchining himoyadan hujumga o'tishdagi so'zsiz yetakchilik maqomini xavf ostiga qo'ydi. Shu bois, uning jamoadagi kelajagi so'roq ostida qolmoqda.
Vaziyatning yana bir nozik jihati Barselomaning Manchester Siti yulduzi Rodrini qo'lga kiritish yo'lidagi faol harakatlari bilan bog'liq. Ispaniyalik yarim himoyachi kataloniyaliklarning tayanch zonasi uchun asosiy nishoni bo'lib turibdi. Agar klub moliyaviy fair-play cheklovlarini chetlab o'tib, Rodri bilan shartnoma imzolasa, bu de Yongning jamoadagi o'rniga bevosita ta'sir ko'rsatadi va markaziy chiziqda jiddiy raqobatni yuzaga keltiradi.
…