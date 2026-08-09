Rayhon Ulasenova kelini Azizaxonga shirinlik yedirdi (video)

·558·Madaniyat
Rayhon Ulasenova kelini Azizaxonga shirinlik yedirdi (video)
Qisqacha

Rayhon Ulasenova 7 avgust kuni to'yi bo'lib o'tgan o'g'li Azizbek va kelini Azizaxonni xonadonda kutib olib, qaynona-kelin an'anasiga ko'ra unga shokolad yedirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda to'y yakunlangach, kelin-kuyovning xonadonga qaytgan paytidagi samimiy lahzalar aks etgan. Marosimni boshqargan Shahloxonim shirinlikni birgalikda yeyish mehr-oqibatni mustahkamlashini aytib, Azizaxonga shokoladning ta'mi bir umr og'zida qolishini tiladi.

Aktrisa Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li Azizbek va kelini Azizaxonning 7 avgust kuni to‘yi bo‘lib o‘tdi. Hashamatli to‘ydan tarqalgan chiroyli lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda ko‘pchilikning e’tiborini tortmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan birida to‘y yakunlanib, kelin-kuyov xonadonga qaytgan paytdagi samimiy lahzalar aks etgan. Ularni xonadonda Rayhon Ulasenovaning o‘zi kutib olgan.

Shu paytda xalqimiz orasida qadimdan saqlanib kelayotgan qaynona va kelin o‘rtasidagi shirinlik bilan bog‘liq an’analardan biri ham bajarilgan. Marosimni Shahloxonim boshqarib, Rayhon Ulasenovaga keliniga shokolad yedirishni taklif qilgan.

Shahloxonim qo‘liga shokolad olib, qaynona va kelin o‘rtasidagi mehr-oqibat yanada mustahkam bo‘lishi niyatida shirinlikni birgalikda yeyishlarini aytgan. Rayhon Ulasenova ham bu niyatni bajonidil qabul qilib, shokoladning bir uchini og‘ziga olib, ikkinchi uchini keliniga yedirgan.

Shundan so‘ng Shahloxonim kelin Azizaxonga qarata, “Qaynonangiz yedirgan ushbu shokoladning ta’mi og‘zingizda bir umr qolsin”, deya chiroyli tilak bildirgan.

Samimiyatga boy ushbu lahzalar ijtimoiy tarmoqlarda iliq kutib olinib, ko‘pchilik tomonidan kelin-kuyovga yaxshi tilaklar yo‘llangan.

Rayhon UlasenovaAzizbekAzizakhonShahloxonim
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ra’no Zokirova 57 yoshni qarshi oldi: o‘g‘li va kelinidan kutilmagan sovg‘a (video)Ra’no Zokirova 57 yoshni qarshi oldi: o‘g‘li va kelinidan kutilmagan sovg‘a (video)Kecha, 12:40Rayhon Ulasenovaning "kelin salom" marosimidan chiroyli lavhalar (video)Rayhon Ulasenovaning "kelin salom" marosimidan chiroyli lavhalar (video)Kecha, 12:35“Dunyo go‘zali” Ayshvariya Ray 15 yoshli qizi bilan ko‘rinish berdi (video)“Dunyo go‘zali” Ayshvariya Ray 15 yoshli qizi bilan ko‘rinish berdi (video)Kecha, 12:10Bir kunda 1 milliard so‘mdan ortiq: "O‘rgimchak odam: Yangi kun" O‘zbekistonda rekord yangilandiBir kunda 1 milliard so‘mdan ortiq: "O‘rgimchak odam: Yangi kun" O‘zbekistonda rekord yangilandiKecha, 06:08BLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdiBLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdiKecha, 05:50Yulduz Usmonova “Ummon”ning Buxoroda bekor qilingan konsertiga o‘zining keskin fikrlarini bildirdi (video)Yulduz Usmonova “Ummon”ning Buxoroda bekor qilingan konsertiga o‘zining keskin fikrlarini bildirdi (video)08.08, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!