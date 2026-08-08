Ferran Torres Barselona bilan xayrlashib, Parijga yoʻl olishni xohlamoqda
Ferran Torres joriy yozgi transfer oynasida Barselonani tark etish istagini bildirgan va Pari Sen-Jermen bilan shaxsiy shartnoma shartlari bo'yicha kelishib olgan. Barselona amaldagi shartnomasining yakunlanishiga bir yil qolgan futbolchini parijliklar talab etilgan transfer summasini to'lasa, qo'yib yuborishga tayyor. Torres 2021-yilda Manchester Sitidan taxminan 55 million yevro evaziga o'tgan va besh mavsumda 207 ta uchrashuvda 65 ta gol urgan.
Ispaniyaning Barselona klubi hujumchisi Ferran Torres joriy yozgi transfer oynasida jamoani tark etish istagi borligini rahbariyatga maʼlum qildi. ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 26 yoshli futbolchi Fransiya chempioni Pari Sen-Jermen bilan shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha allaqachon kelishib olgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer amalga oshsa, Torres oʻz vaqtida Ispaniya terma jamoasida ustozlik qilgan Luis Enrike qoʻl ostida yana toʻp tepish imkoniyatiga ega boʻladi. Parijliklar murabbiylar shtabi hujum chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida ayniqsa ispanistonlik futbolchining xizmatlariga katta eʼtibor qaratmoqda.
Kataloniya klubining pozitsiyasi va moliyaviy manfaatlarBarselona bilan amaldagi shartnomaning yakunlanishiga atigi bir yil qolgani sababli, klub rahbariyatida futbolchining kelajagi borasida tezkor qaror qabul qilish majburiyati yuzaga kelgan. Ispaniya chempionlari Pari Sen-Jermen klubi talab etiladigan transfer summasini toʻlasa, oʻyinchini qoʻyib yuborishga tayyor ekanini bildirgan.
Eslatib oʻtamiz, Ferran Torres 2021-yilda Manchester Siti safidan taxminan 55 million yevro evaziga Kataloniya klubiga koʻchib oʻtgan edi. Dastlab qanot yarim himoyachisi sifatida harakat qilgan boʻlsa-da, soʻnggi mavsumlarda markaziy hujumchi pozitsiyasiga moslashib, jamoa uchun muhim gollarni kiritib keldi.
Hansi Flik jamoasidagi oʻzgarishlar va yangi qadamlarRobert Levandovski MLS vakili Chikago Fayr safiga yoʻl olganidan soʻng, bosh murabbiy Hansi Flick ixtiyorida hujum chizigʻida imkoniyatlar cheklanib qoldi. Torresning ketishi esa Barselona klubini yangi yuqori saviyadagi hujumchini izlash ishlarini tezlashtirishga majbur qilmoqda.
Klub ustuvor maqsad sifatida Atletiko Madrid hujumchisi Julián Alvarez nomzodini koʻrib chiqayotgan edi. Biroq poytaxtliklarning oʻz yetakchisini sotishni istamayotgani Kataloniya grandini eʼtiborni boshqa variantlarga qaratishga undashi mumkin. Torresning oʻzi esa AQShdagi targʻibot safari chogʻida yozda jamoani tark etishi mumkinligiga ishora qilgan edi.
Maʼlumot uchun, Ferran Torres besh mavsum davomida Blaugrana safida jami 207 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻz nomiga 65 ta gol yozdirib qoʻydi. U oʻtgan mavsumda 49 ta oʻyinda 21 marta raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan boʻlsa, undan oldingi mavsumda 45 ta bahsda 19 ta gol kiritgandi.
…