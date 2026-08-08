Ferran Torres Barselona bilan xayrlashib, Parijga yoʻl olishni xohlamoqda

·44·Sport
Ferran Torres Barselona bilan xayrlashib, Parijga yoʻl olishni xohlamoqda
Qisqacha

Ferran Torres joriy yozgi transfer oynasida Barselonani tark etish istagini bildirgan va Pari Sen-Jermen bilan shaxsiy shartnoma shartlari bo'yicha kelishib olgan. Barselona amaldagi shartnomasining yakunlanishiga bir yil qolgan futbolchini parijliklar talab etilgan transfer summasini to'lasa, qo'yib yuborishga tayyor. Torres 2021-yilda Manchester Sitidan taxminan 55 million yevro evaziga o'tgan va besh mavsumda 207 ta uchrashuvda 65 ta gol urgan.

Ispaniyaning Barselona klubi hujumchisi Ferran Torres joriy yozgi transfer oynasida jamoani tark etish istagi borligini rahbariyatga maʼlum qildi. ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 26 yoshli futbolchi Fransiya chempioni Pari Sen-Jermen bilan shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha allaqachon kelishib olgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer amalga oshsa, Torres oʻz vaqtida Ispaniya terma jamoasida ustozlik qilgan Luis Enrike qoʻl ostida yana toʻp tepish imkoniyatiga ega boʻladi. Parijliklar murabbiylar shtabi hujum chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida ayniqsa ispanistonlik futbolchining xizmatlariga katta eʼtibor qaratmoqda.

Kataloniya klubining pozitsiyasi va moliyaviy manfaatlar

Barselona bilan amaldagi shartnomaning yakunlanishiga atigi bir yil qolgani sababli, klub rahbariyatida futbolchining kelajagi borasida tezkor qaror qabul qilish majburiyati yuzaga kelgan. Ispaniya chempionlari Pari Sen-Jermen klubi talab etiladigan transfer summasini toʻlasa, oʻyinchini qoʻyib yuborishga tayyor ekanini bildirgan.

Eslatib oʻtamiz, Ferran Torres 2021-yilda Manchester Siti safidan taxminan 55 million yevro evaziga Kataloniya klubiga koʻchib oʻtgan edi. Dastlab qanot yarim himoyachisi sifatida harakat qilgan boʻlsa-da, soʻnggi mavsumlarda markaziy hujumchi pozitsiyasiga moslashib, jamoa uchun muhim gollarni kiritib keldi.

Hansi Flik jamoasidagi oʻzgarishlar va yangi qadamlar

Robert Levandovski MLS vakili Chikago Fayr safiga yoʻl olganidan soʻng, bosh murabbiy Hansi Flick ixtiyorida hujum chizigʻida imkoniyatlar cheklanib qoldi. Torresning ketishi esa Barselona klubini yangi yuqori saviyadagi hujumchini izlash ishlarini tezlashtirishga majbur qilmoqda.

Klub ustuvor maqsad sifatida Atletiko Madrid hujumchisi Julián Alvarez nomzodini koʻrib chiqayotgan edi. Biroq poytaxtliklarning oʻz yetakchisini sotishni istamayotgani Kataloniya grandini eʼtiborni boshqa variantlarga qaratishga undashi mumkin. Torresning oʻzi esa AQShdagi targʻibot safari chogʻida yozda jamoani tark etishi mumkinligiga ishora qilgan edi.

Maʼlumot uchun, Ferran Torres besh mavsum davomida Blaugrana safida jami 207 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻz nomiga 65 ta gol yozdirib qoʻydi. U oʻtgan mavsumda 49 ta oʻyinda 21 marta raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan boʻlsa, undan oldingi mavsumda 45 ta bahsda 19 ta gol kiritgandi.

Ferran TorresBarselonaPari Sen-JermenLuis EnrikeTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)