Milan tarkibni tozalashda davom etmoqda: Tomori va Fofana sotuvga qoʻyildi
Milan Ruben Amorim kelgusidagi loyihasiga kirmaydigan Fikayo Tomori va Fofanani transfer bozoriga qo'ydi. Chelsiga qarshi uchrashuvda har ikki futbolchi bir daqiqa ham maydonga tushmadi. Milan Tomori uchun kamida 15 million yevro, Fofana uchun esa 20 million yevrodan kam bo'lmagan narx belgilagan. Tomoriga Koventri, Nyukasl va Yuventus, Fofanaga esa Kristal Pelas qiziqish bildirmoqda.
Milan klubida bosh murabbiy Ruben Amorim kelgusidagi loyihasiga kirmaydigan futbolchilar bilan xayrlashish jarayonini boshlab yubordi. GOAL.com xabar berishicha, Chelsiga qarshi kechgan bahsda Fofana va Fikayo Tomori bir daqiqa ham maydonga tushirilmadi. Portugaliyalik mutaxassis tarkib haddan tashqari kattaligini ochiq aytib, yaqin kunlarda yakuniy qarorlar qabul qilinishini taʼkidlagandi. Zahirada qoldirilgan har ikki futbolchi endi yangi jamoa izlashga majbur. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ruben Amorim matbuot anjumanida jamoada oʻzgarishlar boʻlishi va kimlar jamoada qolishi haqida shaxsan ogohlantirishini aytgandi. Shanba kungi uchrashuvda esa bu soʻzlar amalda oʻz tasdiqini topdi. Ikkinchi boʻlimdagi koʻplab almashtirishlarga qaramay, ingliz himoyachisi va yarim himoyachi zaxiradan maydonga tusha olmadi. Bu holat murabbiyning ushbu oʻyinchilarga ishonch bildirmasligi hamda ular transfer bozoriga chiqarilganini aniq koʻrsatib qoʻydi.
Himoyadagi oʻzgarishlar va Tomorining qiymatiFikayo Tomorini sotish Milan klubiga himoya chizigʻida yangi boʻsh joylar ochish va tarkibni kuchaytirish imkonini beradi. Amorim mudofaa markazida yetakchilik qila oladigan, toʻpni ortdan yaxshi boshlay oladigan va xalqaro tajribaga ega boʻlgan futbolchini koʻrishni istaydi. Rahbariyat ingliz futbolchisi uchun kamida 15 million yevro talab qilmoqda va tez orada uning agenti bilan muzokaralarga kirishadi.
Tomoriga daʼvogarlar safi ham tobora kengayib bormoqda. Koventri va Nyukasl klublari dastlabki qiziqishlarni bildirgan boʻlsa, Yuventus uni Lyukumi uchun zaxira rejasi sifatida kuzatmoqda. Shuningdek, chet ellik xaridorlardan ham yangi qoʻngʻiroqlar boʻlishi kutilmoqda va transfer oynasining soʻnggi kunlari qizgʻin kechishi aniq.
Fofana taqdiri va boshqa daʼvogarlarFofana dosyeasida ham Ruben Amorim va uning murabbiylar shtabi yakuniy qarorga keldi. Monakoning sobiq futbolchisi uchun Milan rahbariyati 20 million yevrodan kam boʻlmagan narx belgilagan. Fransiyalik yarim himoyachiga Angliya klublari orasida Kristal Pelas jamoasi jiddiy qiziqish bildirmoqda va transfer poygasida yetakchilik qilmoqda.
Agar Pyer-Emil Xeybyerg Nyukaslga yoʻl oladigan boʻlsa, Marsel klubi ham Fofanani oʻz safiga qoʻshib olish uchun harakatni boshlashi mumkin. Hozirda Milan klubi oʻz futbolchilarini transfer bozorida faol ravishda sotish va yangi moliyaviy imkoniyatlar yaratish ustida ish olib bormoqda.
…