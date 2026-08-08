Milan tarkibni tozalashda davom etmoqda: Tomori va Fofana sotuvga qoʻyildi

·45·Sport
Milan tarkibni tozalashda davom etmoqda: Tomori va Fofana sotuvga qoʻyildi
Qisqacha

Milan Ruben Amorim kelgusidagi loyihasiga kirmaydigan Fikayo Tomori va Fofanani transfer bozoriga qo'ydi. Chelsiga qarshi uchrashuvda har ikki futbolchi bir daqiqa ham maydonga tushmadi. Milan Tomori uchun kamida 15 million yevro, Fofana uchun esa 20 million yevrodan kam bo'lmagan narx belgilagan. Tomoriga Koventri, Nyukasl va Yuventus, Fofanaga esa Kristal Pelas qiziqish bildirmoqda.

Milan klubida bosh murabbiy Ruben Amorim kelgusidagi loyihasiga kirmaydigan futbolchilar bilan xayrlashish jarayonini boshlab yubordi. GOAL.com xabar berishicha, Chelsiga qarshi kechgan bahsda Fofana va Fikayo Tomori bir daqiqa ham maydonga tushirilmadi. Portugaliyalik mutaxassis tarkib haddan tashqari kattaligini ochiq aytib, yaqin kunlarda yakuniy qarorlar qabul qilinishini taʼkidlagandi. Zahirada qoldirilgan har ikki futbolchi endi yangi jamoa izlashga majbur. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ruben Amorim matbuot anjumanida jamoada oʻzgarishlar boʻlishi va kimlar jamoada qolishi haqida shaxsan ogohlantirishini aytgandi. Shanba kungi uchrashuvda esa bu soʻzlar amalda oʻz tasdiqini topdi. Ikkinchi boʻlimdagi koʻplab almashtirishlarga qaramay, ingliz himoyachisi va yarim himoyachi zaxiradan maydonga tusha olmadi. Bu holat murabbiyning ushbu oʻyinchilarga ishonch bildirmasligi hamda ular transfer bozoriga chiqarilganini aniq koʻrsatib qoʻydi.

Himoyadagi oʻzgarishlar va Tomorining qiymati

Fikayo Tomorini sotish Milan klubiga himoya chizigʻida yangi boʻsh joylar ochish va tarkibni kuchaytirish imkonini beradi. Amorim mudofaa markazida yetakchilik qila oladigan, toʻpni ortdan yaxshi boshlay oladigan va xalqaro tajribaga ega boʻlgan futbolchini koʻrishni istaydi. Rahbariyat ingliz futbolchisi uchun kamida 15 million yevro talab qilmoqda va tez orada uning agenti bilan muzokaralarga kirishadi.

Tomoriga daʼvogarlar safi ham tobora kengayib bormoqda. Koventri va Nyukasl klublari dastlabki qiziqishlarni bildirgan boʻlsa, Yuventus uni Lyukumi uchun zaxira rejasi sifatida kuzatmoqda. Shuningdek, chet ellik xaridorlardan ham yangi qoʻngʻiroqlar boʻlishi kutilmoqda va transfer oynasining soʻnggi kunlari qizgʻin kechishi aniq.

Fofana taqdiri va boshqa daʼvogarlar

Fofana dosyeasida ham Ruben Amorim va uning murabbiylar shtabi yakuniy qarorga keldi. Monakoning sobiq futbolchisi uchun Milan rahbariyati 20 million yevrodan kam boʻlmagan narx belgilagan. Fransiyalik yarim himoyachiga Angliya klublari orasida Kristal Pelas jamoasi jiddiy qiziqish bildirmoqda va transfer poygasida yetakchilik qilmoqda.

Agar Pyer-Emil Xeybyerg Nyukaslga yoʻl oladigan boʻlsa, Marsel klubi ham Fofanani oʻz safiga qoʻshib olish uchun harakatni boshlashi mumkin. Hozirda Milan klubi oʻz futbolchilarini transfer bozorida faol ravishda sotish va yangi moliyaviy imkoniyatlar yaratish ustida ish olib bormoqda.

MilanRuben AmorimFikayo TomoriFofanaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)