OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqda
OnePlus Yevropa va Shimoliy Amerika bozorlaridan rasman chiqishini tasdiqladi. Kompaniya Buyuk Britaniya, Germaniya, Ispaniya va Fransiyadagi foydalanuvchilariga 50 vatt quvvatga ega AIRVOOC magnit simsiz quvvatlash moslamasini bepul taqdim etadi, biroq sovg'alar soni 5600 dona bilan cheklangan.
OnePlus kompaniyasi Yevropa va Shimoliy Amerika bozorlaridan rasman ketishini tasdiqladi va ushbu mintaqalardagi sodiq mijozlari uchun maxsus xayrlashuv aksiyasini boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend qurilmalari egalariga 50 vatt quvvatga ega AIRVOOC nomli magnit simsiz quvvatlash moslamasi bepul taqdim etiladi, biroq sovgʻalar soni qatʼiy cheklangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur aksiya Buyuk Britaniya, Germaniya, Ispaniya va Fransiya kabi yirik yevropalik bozorlarni qamrab olgan. Ushbu qimmatbaho aksessuarni qoʻlga kiritish uchun foydalanuvchilar kompaniyaning mintaqaviy sayti orqali Oppo xabarnomasiga obuna boʻlishlari hamda oʻzlarining OnePlus akkauntini Oppo hisob qaydnomasiga ulashlari talab etiladi.
Cheklangan kvota va shartlarQayd etilishicha, Yevropadagi barcha toʻrtta davlat uchun atigi 5600 dona AIRVOOC 50W quvvatlagichi ajratilgan xolos. Bunda har bir alohida bozor uchun maxsus kvotalar belgilanmagan boʻlib, sovgʻalar barcha ishtirokchilar oʻrtasida faqat ariza topshirish navbati tartibida taqsimlanadi. Natijada, zaxiradagi barcha qurilmalar tarqatib boʻlingach, aksiya muddatidan oldin yakunlanadi.
Aksiyaning asosiy shartlaridan biri boʻlgan OnePlus va Oppo akkauntlarini oʻzaro bogʻlash talabi ramziy maʼnoga ega. Mutaxassislarning fikricha, bu orqali OnePlus foydalanuvchilariga amalda Oppo ekotizimiga oʻtish taklif etilmoqda va brendlar oʻrtasidagi integratsiya yanada kuchaymoqda.
Qoʻshimcha imtiyozlar va kelajakBepul quvvatlash moslamalaridan tashqari, aksiyada qatnashgan foydalanuvchilarga Oppo mahsulotlari uchun qoʻshimcha chegirmalar taqdim etilishi ham vaʼda qilingan. Biroq ushbu chegirmali aksiyalarga smartfonlar kiritilmagani eʼtiborga molik jihatdir.
OnePlus kompaniyasining Gʻarbiy bozorlardagi faoliyatini bosqichma-bosqich qisqartirishi texnologiya bozorida muhim oʻzgarishlar yuz berayotganidan dalolat beradi. Mazkur xayrlashuv aksiyasi kompaniya mahsulotlarini yillar davomida qoʻllab-quvvatlab kelgan yevropalik xaridorlarga oʻziga xos minnatdorchilik belgisi sifatida esda qoladi.
…