OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqda

·51·Texno
OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqda
Qisqacha

OnePlus Yevropa va Shimoliy Amerika bozorlaridan rasman chiqishini tasdiqladi. Kompaniya Buyuk Britaniya, Germaniya, Ispaniya va Fransiyadagi foydalanuvchilariga 50 vatt quvvatga ega AIRVOOC magnit simsiz quvvatlash moslamasini bepul taqdim etadi, biroq sovg'alar soni 5600 dona bilan cheklangan.

OnePlus kompaniyasi Yevropa va Shimoliy Amerika bozorlaridan rasman ketishini tasdiqladi va ushbu mintaqalardagi sodiq mijozlari uchun maxsus xayrlashuv aksiyasini boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend qurilmalari egalariga 50 vatt quvvatga ega AIRVOOC nomli magnit simsiz quvvatlash moslamasi bepul taqdim etiladi, biroq sovgʻalar soni qatʼiy cheklangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur aksiya Buyuk Britaniya, Germaniya, Ispaniya va Fransiya kabi yirik yevropalik bozorlarni qamrab olgan. Ushbu qimmatbaho aksessuarni qoʻlga kiritish uchun foydalanuvchilar kompaniyaning mintaqaviy sayti orqali Oppo xabarnomasiga obuna boʻlishlari hamda oʻzlarining OnePlus akkauntini Oppo hisob qaydnomasiga ulashlari talab etiladi.

Cheklangan kvota va shartlar

Qayd etilishicha, Yevropadagi barcha toʻrtta davlat uchun atigi 5600 dona AIRVOOC 50W quvvatlagichi ajratilgan xolos. Bunda har bir alohida bozor uchun maxsus kvotalar belgilanmagan boʻlib, sovgʻalar barcha ishtirokchilar oʻrtasida faqat ariza topshirish navbati tartibida taqsimlanadi. Natijada, zaxiradagi barcha qurilmalar tarqatib boʻlingach, aksiya muddatidan oldin yakunlanadi.

Aksiyaning asosiy shartlaridan biri boʻlgan OnePlus va Oppo akkauntlarini oʻzaro bogʻlash talabi ramziy maʼnoga ega. Mutaxassislarning fikricha, bu orqali OnePlus foydalanuvchilariga amalda Oppo ekotizimiga oʻtish taklif etilmoqda va brendlar oʻrtasidagi integratsiya yanada kuchaymoqda.

Qoʻshimcha imtiyozlar va kelajak

Bepul quvvatlash moslamalaridan tashqari, aksiyada qatnashgan foydalanuvchilarga Oppo mahsulotlari uchun qoʻshimcha chegirmalar taqdim etilishi ham vaʼda qilingan. Biroq ushbu chegirmali aksiyalarga smartfonlar kiritilmagani eʼtiborga molik jihatdir.

OnePlus kompaniyasining Gʻarbiy bozorlardagi faoliyatini bosqichma-bosqich qisqartirishi texnologiya bozorida muhim oʻzgarishlar yuz berayotganidan dalolat beradi. Mazkur xayrlashuv aksiyasi kompaniya mahsulotlarini yillar davomida qoʻllab-quvvatlab kelgan yevropalik xaridorlarga oʻziga xos minnatdorchilik belgisi sifatida esda qoladi.

OnePlusOppoAIRVOOCYevropaSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58Nvidia RTX Spark N1X protsessori Geekbench sinovida raqobatchilarini ortda qoldirdiNvidia RTX Spark N1X protsessori Geekbench sinovida raqobatchilarini ortda qoldirdiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi