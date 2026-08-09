Barselona mavsum oldidan gol urish muammosiga duch kelmoqda

·55·Sport
Barselona mavsum oldidan gol urish muammosiga duch kelmoqda
Qisqacha

Hansi Fik boshchiligidagi Barselona mavsumoldi uchta o'yinda hujumdagi muammolarni namoyon qilib, atigi uchta gol urdi. Ushbu gollarning ikkitasi penaltidan, bittasi esa qaytgan to'pdan kiritildi, Hamza Abdelkarim ikkita, Raphinha esa bitta gol muallifi bo'ldi. Robert Levandovskining ketishi va har mavsumda 20 taga yaqin gol uradigan Ferran Torresning Pari Sen-Jermenga o'tish istagi hujumdagi bo'shliqni kuchaytirmoqda.

Mundo Deportivo nashri xabar berishicha, Hansi Fik boshchiligidagi Barselona jamoasining mavsumoldi oʻrtoqlik oʻyinlari tarkibdagi jiddiy muammoni — hujum chizigʻidagi gollar yetishmovchiligini oshkor qildi. Robert Levandovskining ketishi va Ferran Torresning ehtimoliy transferi kataloniyaliklar uchun hujumda katta boʻshliqni yuzaga keltirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionati sababli xalqaro miqyosdagi futbolchilarning lagersga kechikib qaytishi bosh murabbiy Hansi Fik uchun oʻziga xos bosh ogʻrigʻiga aylandi. Futbolchilarning oxirgi guruhi jamoa safiga 12-avgust kuni kelib qoʻshildi. Mavsum oldidan oʻtkazilgan ilk uchta uchrashuv jamoaning hujumdagi zaif tomonlarini yaqqol koʻrsatib qoʻydi.

Hujumdagi muammolar va qoniqarsiz statistika

Birmingem, Nottingem Forest va Udineze jamoalariga qarshi bahslar va ularning natijalari muxlislarni xavotirga solmoqda. Xususan, dastlabki uchta oʻyindan ikkitasi bor-yoʻgʻi 45 daqiqa davom etdi va barcha uchrashuvlarda jamoaga aniq zarbalar yetishmayotgani maʼlum boʻldi. Bazel hamda Joan Gamper kubogi bahslari oldidan Barselona atigi uchta gol urishga muvaffaq boʻldi.

Ushbu gollarning aksariyati standart vaziyatlardan kelib chiqdi. Xususan, kiritilgan uchta golning ikkitasi penaltidan, qolgani esa qaytgan toʻpni darvozaga kiritish evaziga yuzaga keldi. Misrlik isteʼdod egasi Hamza Abdelkarim ikkita golga mualliflik qilgan boʻlsa, braziliyalik vinger Raphinha yana bitta golni oʻz hisobiga yozdirib qoʻydi.

Yetakchilarning ketishi va transfer rejalari

Gol urish borasidagi bu pasayish toʻrt mavsum davomida Barselona safida har yili oʻrtacha 30 tadan gol urgan Robert Levandovskining ketishi bilan bevosita bogʻliq. V vaziyatni yanada ogʻirlashtirib, har mavsumda 20 taga yaqin gol uradigan Ferran Torres ham klubni tark etish istagini bildirgan. Hujumchi allaqachon Pari Sen-Jermen safiga qoʻshilishni xohlayotganini rahbariyatga maʼlum qilgan.

Udineze bilan bahsda Fik Raphinha, Fermin, Ademi, Bessie va Hamza kabi futbolchilarga suyandi. Germaniyalik mutaxassis hozircha jamoaning asosiy gol mualliflari boʻlgan Lamine Yamal va Dani Olmo safga qaytishini kutmoqda. Biroq yuzaga kelgan vaziyat klub sport direksiyasini zudlik bilan harakat qilishga majbur qilmoqda.

Hozirgi paytda Julian Alvarez kabi futbolchilarni transfer qilish yoki muqobil rejani topish Barselona uchun eng dolzarb vazifaga aylandi. Oldinda turgan rasmiy uchrashuvlarga qadar murabbiylar shtabi hujum chizigʻidagi samaradorlikni oshirish yoʻllarini topishi shart.

BarselonaHansi FlickRobert LevandovskiHamza AbdelkarimPari Sen-Jermen
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)