Barselona mavsum oldidan gol urish muammosiga duch kelmoqda
Hansi Fik boshchiligidagi Barselona mavsumoldi uchta o'yinda hujumdagi muammolarni namoyon qilib, atigi uchta gol urdi. Ushbu gollarning ikkitasi penaltidan, bittasi esa qaytgan to'pdan kiritildi, Hamza Abdelkarim ikkita, Raphinha esa bitta gol muallifi bo'ldi. Robert Levandovskining ketishi va har mavsumda 20 taga yaqin gol uradigan Ferran Torresning Pari Sen-Jermenga o'tish istagi hujumdagi bo'shliqni kuchaytirmoqda.
Mundo Deportivo nashri xabar berishicha, Hansi Fik boshchiligidagi Barselona jamoasining mavsumoldi oʻrtoqlik oʻyinlari tarkibdagi jiddiy muammoni — hujum chizigʻidagi gollar yetishmovchiligini oshkor qildi. Robert Levandovskining ketishi va Ferran Torresning ehtimoliy transferi kataloniyaliklar uchun hujumda katta boʻshliqni yuzaga keltirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionati sababli xalqaro miqyosdagi futbolchilarning lagersga kechikib qaytishi bosh murabbiy Hansi Fik uchun oʻziga xos bosh ogʻrigʻiga aylandi. Futbolchilarning oxirgi guruhi jamoa safiga 12-avgust kuni kelib qoʻshildi. Mavsum oldidan oʻtkazilgan ilk uchta uchrashuv jamoaning hujumdagi zaif tomonlarini yaqqol koʻrsatib qoʻydi.
Hujumdagi muammolar va qoniqarsiz statistikaBirmingem, Nottingem Forest va Udineze jamoalariga qarshi bahslar va ularning natijalari muxlislarni xavotirga solmoqda. Xususan, dastlabki uchta oʻyindan ikkitasi bor-yoʻgʻi 45 daqiqa davom etdi va barcha uchrashuvlarda jamoaga aniq zarbalar yetishmayotgani maʼlum boʻldi. Bazel hamda Joan Gamper kubogi bahslari oldidan Barselona atigi uchta gol urishga muvaffaq boʻldi.
Ushbu gollarning aksariyati standart vaziyatlardan kelib chiqdi. Xususan, kiritilgan uchta golning ikkitasi penaltidan, qolgani esa qaytgan toʻpni darvozaga kiritish evaziga yuzaga keldi. Misrlik isteʼdod egasi Hamza Abdelkarim ikkita golga mualliflik qilgan boʻlsa, braziliyalik vinger Raphinha yana bitta golni oʻz hisobiga yozdirib qoʻydi.
Yetakchilarning ketishi va transfer rejalariGol urish borasidagi bu pasayish toʻrt mavsum davomida Barselona safida har yili oʻrtacha 30 tadan gol urgan Robert Levandovskining ketishi bilan bevosita bogʻliq. V vaziyatni yanada ogʻirlashtirib, har mavsumda 20 taga yaqin gol uradigan Ferran Torres ham klubni tark etish istagini bildirgan. Hujumchi allaqachon Pari Sen-Jermen safiga qoʻshilishni xohlayotganini rahbariyatga maʼlum qilgan.
Udineze bilan bahsda Fik Raphinha, Fermin, Ademi, Bessie va Hamza kabi futbolchilarga suyandi. Germaniyalik mutaxassis hozircha jamoaning asosiy gol mualliflari boʻlgan Lamine Yamal va Dani Olmo safga qaytishini kutmoqda. Biroq yuzaga kelgan vaziyat klub sport direksiyasini zudlik bilan harakat qilishga majbur qilmoqda.
Hozirgi paytda Julian Alvarez kabi futbolchilarni transfer qilish yoki muqobil rejani topish Barselona uchun eng dolzarb vazifaga aylandi. Oldinda turgan rasmiy uchrashuvlarga qadar murabbiylar shtabi hujum chizigʻidagi samaradorlikni oshirish yoʻllarini topishi shart.
…