Boeing 777F yuk samolyoti oraliq qoʻnishsiz rekord masofani bosib oʻtdi

·74·Texno
Boeing 777F yuk samolyoti oraliq qoʻnishsiz rekord masofani bosib oʻtdi
Qisqacha

National Airlines kompaniyasiga tegishli Boeing 777F yuk samolyoti Shri-Lankaning Prestvik shahridan Avstraliyaning Melburn shahrigacha oraliq qo'nishsiz 16 986 kilometr masofani bosib o'tib, tijorat yuk reyslari bo'yicha rekord o'rnatdi. Parvoz 19 soat-u 23 daqiqa davom etdi va bu Airbus A350-1000ULR samolyotining yaqindagi sinov parvozidan taxminan 98 kilometrga ko'pdir.

Aviatsiya tarixida tijorat yuk reyslari boʻyicha mutlaq masofa rekordi oʻrnatildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, National Airlines kompaniyasiga tegishli Boeing 777F yuk samolyoti Shri-Lankaning Prestvik shahridan Avstraliyaning Melburn shahriga qadar oraliq qoʻnishni amalga oshirmasdan parvozni muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu transkontinental parvoz aviatsiya sanoatida yangi sahifa ochib, zamonaviy samolyotlarning texnik imkoniyatlari naqadar ulkan ekanini yaqqol namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, havo kemasi ikki aeroport orasidagi eng qisqa traektoriya boʻyicha 16 986 kilometr yoki 9 172 dengiz milini tashkil etgan masofani 19 soat-u 23 daqiqada bosib oʻtgan. Mazkur koʻrsatkich Airbus A350-1000ULR samolyotining Tuluzadan Melburnga amalga oshirgan yaqindagi sinov parvozidan taxminan 98 kilometrga koʻpdir. Biroq mazkur reysning asosiy oʻziga xos jihati shundaki, bu sinov yoki sertifikatsiyalash missiyasi emas, balki toʻgʻridan-toʻgʻri tijorat yuk tashish reysi boʻlgan.

Minimal yuk va maksimal yoqilgʻi

Garchi parvoz masofasi boʻyicha rekord oʻrnatilgan boʻlsa-da, samolyot bortidagi yuk hajmi juda ramziy xususiyatga ega edi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Boeing 777F oʻz ichiga General Electric GEnx dvigateli uchun ehtiyot qismlar yuklangan atigi bitta pallitni olib chiqqan. Ushbu detallar Melburn shahrida taʼmirlanayotgan Jetstar aviakompaniyasining Boeing 787-8 samolyoti uchun zarur boʻlgan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, aynan minimal yuk ogʻirligi samolyotga yoqilgʻi zaxirasini maksimal darajada olish hamda oraliq qoʻnishsiz bunchalik uzun masofani bosib oʻtish imkonini bergan. Parvoz davomiyligi boʻyicha esa mutlaq rekord yangilangani yoʻq. Bu boradagi yetakchilik hali ham Qantas kompaniyasiga tegishli: 2019 yilda uning Boeing 787-9 samolyoti Londondan Sidneyga 50 nafar yoʻlovchi bilan 19 soat-u 30 daqiqada yetib borgan edi.

Yangi texnologiyalar va kelajak istiqbollari

Ayniqsa, ushbu rekord parvoz deyarli mutlaqo yangi havo kemasi tomonidan bajarilgani eʼtiborga molikdir. Reysni N792CA roʻyxat raqamiga va MSN 70548 seria raqamiga ega Boeing 777F amalga oshirgan. Mazkur samolyot 2026 yilda qurib bitkazilgan boʻlib, National Airlines ixtiyoriga shu yilning may oyida kelib tushgan. Demak, rekord parvoz vaqtida u uch oydan ortiq vaqt davomida foydalanilmagan edi.

Eslatib oʻtamiz, Boeing 777F — bu uzoq masofali yuk yoʻnalishlari uchun maxsus yaratilgan, ikkita GE90 dvigateliga ega 777 oilasining yuk tashuvchi versiyasidir. Biroq ushbu turdagi havo kemasining eʼlon qilingan maksimal masofasi foydali yuk massasiga bevosita bogʻliq boʻladi. Yuk qanchalik ogʻir boʻlsa, yoqilgʻi uchun joy va imkoniyat shunchalik kamayib, toʻgʻridan-toʻgʻri parvoz masofasi ham shunchaga qisqarib boradi.

Boeing 777FAviatsiyaRekordNational AirlinesYuk reysi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi