Boeing 777F yuk samolyoti oraliq qoʻnishsiz rekord masofani bosib oʻtdi
National Airlines kompaniyasiga tegishli Boeing 777F yuk samolyoti Shri-Lankaning Prestvik shahridan Avstraliyaning Melburn shahrigacha oraliq qo'nishsiz 16 986 kilometr masofani bosib o'tib, tijorat yuk reyslari bo'yicha rekord o'rnatdi. Parvoz 19 soat-u 23 daqiqa davom etdi va bu Airbus A350-1000ULR samolyotining yaqindagi sinov parvozidan taxminan 98 kilometrga ko'pdir.
Aviatsiya tarixida tijorat yuk reyslari boʻyicha mutlaq masofa rekordi oʻrnatildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, National Airlines kompaniyasiga tegishli Boeing 777F yuk samolyoti Shri-Lankaning Prestvik shahridan Avstraliyaning Melburn shahriga qadar oraliq qoʻnishni amalga oshirmasdan parvozni muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu transkontinental parvoz aviatsiya sanoatida yangi sahifa ochib, zamonaviy samolyotlarning texnik imkoniyatlari naqadar ulkan ekanini yaqqol namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, havo kemasi ikki aeroport orasidagi eng qisqa traektoriya boʻyicha 16 986 kilometr yoki 9 172 dengiz milini tashkil etgan masofani 19 soat-u 23 daqiqada bosib oʻtgan. Mazkur koʻrsatkich Airbus A350-1000ULR samolyotining Tuluzadan Melburnga amalga oshirgan yaqindagi sinov parvozidan taxminan 98 kilometrga koʻpdir. Biroq mazkur reysning asosiy oʻziga xos jihati shundaki, bu sinov yoki sertifikatsiyalash missiyasi emas, balki toʻgʻridan-toʻgʻri tijorat yuk tashish reysi boʻlgan.
Minimal yuk va maksimal yoqilgʻiGarchi parvoz masofasi boʻyicha rekord oʻrnatilgan boʻlsa-da, samolyot bortidagi yuk hajmi juda ramziy xususiyatga ega edi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Boeing 777F oʻz ichiga General Electric GEnx dvigateli uchun ehtiyot qismlar yuklangan atigi bitta pallitni olib chiqqan. Ushbu detallar Melburn shahrida taʼmirlanayotgan Jetstar aviakompaniyasining Boeing 787-8 samolyoti uchun zarur boʻlgan.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, aynan minimal yuk ogʻirligi samolyotga yoqilgʻi zaxirasini maksimal darajada olish hamda oraliq qoʻnishsiz bunchalik uzun masofani bosib oʻtish imkonini bergan. Parvoz davomiyligi boʻyicha esa mutlaq rekord yangilangani yoʻq. Bu boradagi yetakchilik hali ham Qantas kompaniyasiga tegishli: 2019 yilda uning Boeing 787-9 samolyoti Londondan Sidneyga 50 nafar yoʻlovchi bilan 19 soat-u 30 daqiqada yetib borgan edi.
Yangi texnologiyalar va kelajak istiqbollariAyniqsa, ushbu rekord parvoz deyarli mutlaqo yangi havo kemasi tomonidan bajarilgani eʼtiborga molikdir. Reysni N792CA roʻyxat raqamiga va MSN 70548 seria raqamiga ega Boeing 777F amalga oshirgan. Mazkur samolyot 2026 yilda qurib bitkazilgan boʻlib, National Airlines ixtiyoriga shu yilning may oyida kelib tushgan. Demak, rekord parvoz vaqtida u uch oydan ortiq vaqt davomida foydalanilmagan edi.
Eslatib oʻtamiz, Boeing 777F — bu uzoq masofali yuk yoʻnalishlari uchun maxsus yaratilgan, ikkita GE90 dvigateliga ega 777 oilasining yuk tashuvchi versiyasidir. Biroq ushbu turdagi havo kemasining eʼlon qilingan maksimal masofasi foydali yuk massasiga bevosita bogʻliq boʻladi. Yuk qanchalik ogʻir boʻlsa, yoqilgʻi uchun joy va imkoniyat shunchalik kamayib, toʻgʻridan-toʻgʻri parvoz masofasi ham shunchaga qisqarib boradi.
…