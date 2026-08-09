Barselona Rodri transferi ustida ishlamoqda va jamoada oʻzgarishlar kutilmoqda

·70·Sport
Barselona Rodri transferi ustida ishlamoqda va jamoada oʻzgarishlar kutilmoqda
Qisqacha

Barselona Manchester Siti yarim himoyachisi Rodrini o'z safiga qo'shib olish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Rodrining kelishi Hansi Flik jamoasidagi maydon markazi uchun raqobatni kuchaytirib, Gavi va Pedriga ta'sir qilmasligi kutilmoqda. Jarohatdan so'ng tiklanayotgan Frenki de Xong asosiy tarkibdagi o'rnini saqlab qolish uchun kurashishiga to'g'ri kelishi mumkin.

Sport nashri maʼlumotiga koʻra, Kataloniyaning Barselona klubi Manchester Siti yarim himoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Ushbu transfer Hansi Flik boshchilik qilayotgan jamoa loyihasini yangi bosqichga olib chiqishi hamda maydon markazidagi raqobat muhitini tubdan oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda dunyoning eng yaxshi tayanch yarim himoyachilaridan biri deb eʼtirof etilayotgan Rodrining transferi nafaqat maydondagi oʻyin sifatini oshiradi, balki jamoaga yetakchilik xususiyatlarini ham olib kiradi. Biroq, bunday darajadagi yulduzning kelishi kataloniyaliklar tarkibidagi boshqa futbolchilarning taqdiriga jiddiy taʼsir koʻrsatishi muqarrar.

Tarkibdagi oʻzgarishlar va jabrllanuvchilar

Manbaga koʻra, Rodrining kelishi Gavi va Pedri kabi asosiy figuralarga taʼsir qilmaydi, biroq boshqa bir qator futbolchilar oʻz oʻrnini yoʻqotish xavfi bilan yuzma-yuz keladi. Xususan, jarohatdan soʻq tiklanish jarayonini boshdan kechirayotgan Frenki de Xong eng koʻp jabr koʻruvchilardan biri boʻlishi kutilmoqda.

Niderlandiya terma jamoasi safida jahon chempionatida qatnashish uchun katta kuch sarflagan Frenki de Xong tizzasidagi jiddiy jarohatdan keyin safga qaytmoqda. Biroq tibbiy ruxsat olgach, u ilgari deyarli kafolatlangan asosiy tarkibdagi oʻrnini saqlab qolish uchun ancha qiyin kurash olib borishiga toʻgʻri keladi.

Mark Kasadoning kelajagi

Rodri transferining ikkinchi qurboni sifatida Mark Kasado qayd etilmoqda. Murabbiy Hansi Flik oʻtgan mavsum oxirida futbolchiga boshqa jamoa topish maqsadga muvofiqligini ochiq aytgan edi. Shunga qaramay, yosh yarim himoyachi Spotify Camp Nouʼda muvaffaqiyat qozonish orzusidan voz kechmagani va kurashni davom ettirmoqchi ekanini maʼlum qilgan.

Agar transfer muvaffaqiyatli yakunlansa, Barselona yarim himoya chizigʻidagi kadrlar siyosati jiddiy oʻzgarishlarga uchraydi. Bu esa mavsum davomidagi rotatsiya jarayonlariga va ayrim futbolchilarning klubdagi kelajagiga bevosita taʼsir koʻrsatishi aniq.

BarselonaRodriFrenki de XongHansi FlikManchester Siti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)