Samsung yangi buklama telefonlari Yevropada rekord oʻrnatdi

·84·Texno
Samsung yangi buklama telefonlari Yevropada rekord oʻrnatdi
Qisqacha

Samsungning yangi avlod buklama smartfonlari Yevropada dastlabki buyurtmalar bo'yicha oldingi rekorddan 17 foiz yuqori natija qayd etdi. Galaxy Z Fold8 va Fold8 Ultra modellariga qiziqish o'tgan yillarga nisbatan 70 foizga oshdi. Barcha dastlabki buyurtmalarning 40 foizi Galaxy Z Fold8 modeliga to'g'ri keldi. Samsung yangi qurilmalarni Yevropa mamlakatlarida rasman sotuvga chiqardi.

Samsung kompaniyasining yangi avlod buklama smartfonlari Yevropa bozorida misli koʻrilmagan qiziqishga sabab boʻlib, dastlabki buyurtmalar soni boʻyicha mutlaq rekordni yangiladi. GSM Arena nashrining maʼlumot berishicha, Janubiy Koreya giganti oʻzining eng soʻnggi gadjetlari oldingi yutuqlardan naq 17 foizga oshib tushganini rasman maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yevropa mintaqasida boshlangan oldindan buyurtma berish jarayoni kompaniya kutganidan ham yuqori natijalarni koʻrsatdi. Yangi turdagi qurilmalar isteʼmolchilar orasida katta talabga ega boʻlib, xaridorlarning afzalliklari turli modellar kesimida sezilarli darajada farq qilganini namoyon etdi.

Modellar boʻyicha talab va qiziqish

Tahliliy maʼlumotlarga koʻra, eng soʻnggi flagmanlardan boʻlgan Galaxy Z Fold8 hamda Fold8 Ultra modellariga qiziqish oʻtgan yillardagiga nisbatan 70 foizga oshgan. Bu esa foydalanuvchilarning mukammallashtirilgan buklama texnologiyalariga boʻlgan ishonchi ortib borayotganidan dalolat beradi.

Ayniqsa, butunlay oʻzgacha dizayn va yangi shakl-faktorga ega boʻlgan Galaxy Z Fold8 modeli xaridorlar eʼtiborini eng koʻp tortdi. Mazkur qurilmaning oʻziga birgina Yevropa boʻyicha barcha dastlabki buyurtmalarning naq 40 foizi toʻgʻri kelgani uning bozorda yetakchiga aylanganini koʻrsatadi.

Sotuvlar va kelgusidagi kutilmalar

Mazkur rekord koʻrsatkichlardan soʻng, Samsung kompaniyasi Yevropa mamlakatlarida oʻzining yangi buklama smartfonlarini rasman savdoga chiqardi. Yangi qurilmalar allaqachon xaridorlar qoʻliga yetib bora boshladi.

Mutaxassislarning fikricha, dastlabki buyurtmalardagi yuqori faollik yaqin kunlarda boshlanadigan real savdo hajmlarida ham oʻz aksini topadi. Samsung tez orada ushbu gadjetlarning ilk savdo natijalari boʻyicha ham yangi moliyaviy va ommaboplik yutuqlarini eʼlon qilishi kutilmoqda.

SamsungGalaxy Z Fold8SmartfonlarYevropaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi