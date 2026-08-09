Samsung yangi buklama telefonlari Yevropada rekord oʻrnatdi
Samsungning yangi avlod buklama smartfonlari Yevropada dastlabki buyurtmalar bo'yicha oldingi rekorddan 17 foiz yuqori natija qayd etdi. Galaxy Z Fold8 va Fold8 Ultra modellariga qiziqish o'tgan yillarga nisbatan 70 foizga oshdi. Barcha dastlabki buyurtmalarning 40 foizi Galaxy Z Fold8 modeliga to'g'ri keldi. Samsung yangi qurilmalarni Yevropa mamlakatlarida rasman sotuvga chiqardi.
Samsung kompaniyasining yangi avlod buklama smartfonlari Yevropa bozorida misli koʻrilmagan qiziqishga sabab boʻlib, dastlabki buyurtmalar soni boʻyicha mutlaq rekordni yangiladi. GSM Arena nashrining maʼlumot berishicha, Janubiy Koreya giganti oʻzining eng soʻnggi gadjetlari oldingi yutuqlardan naq 17 foizga oshib tushganini rasman maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yevropa mintaqasida boshlangan oldindan buyurtma berish jarayoni kompaniya kutganidan ham yuqori natijalarni koʻrsatdi. Yangi turdagi qurilmalar isteʼmolchilar orasida katta talabga ega boʻlib, xaridorlarning afzalliklari turli modellar kesimida sezilarli darajada farq qilganini namoyon etdi.
Modellar boʻyicha talab va qiziqishTahliliy maʼlumotlarga koʻra, eng soʻnggi flagmanlardan boʻlgan Galaxy Z Fold8 hamda Fold8 Ultra modellariga qiziqish oʻtgan yillardagiga nisbatan 70 foizga oshgan. Bu esa foydalanuvchilarning mukammallashtirilgan buklama texnologiyalariga boʻlgan ishonchi ortib borayotganidan dalolat beradi.
Ayniqsa, butunlay oʻzgacha dizayn va yangi shakl-faktorga ega boʻlgan Galaxy Z Fold8 modeli xaridorlar eʼtiborini eng koʻp tortdi. Mazkur qurilmaning oʻziga birgina Yevropa boʻyicha barcha dastlabki buyurtmalarning naq 40 foizi toʻgʻri kelgani uning bozorda yetakchiga aylanganini koʻrsatadi.
Sotuvlar va kelgusidagi kutilmalarMazkur rekord koʻrsatkichlardan soʻng, Samsung kompaniyasi Yevropa mamlakatlarida oʻzining yangi buklama smartfonlarini rasman savdoga chiqardi. Yangi qurilmalar allaqachon xaridorlar qoʻliga yetib bora boshladi.
Mutaxassislarning fikricha, dastlabki buyurtmalardagi yuqori faollik yaqin kunlarda boshlanadigan real savdo hajmlarida ham oʻz aksini topadi. Samsung tez orada ushbu gadjetlarning ilk savdo natijalari boʻyicha ham yangi moliyaviy va ommaboplik yutuqlarini eʼlon qilishi kutilmoqda.
…