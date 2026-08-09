Mikel Arteta Arsenalning transfer bozoridagi rejalari haqida gapirdi
Mikel Arteta yozgi transferlar oynasi yopilgunga qadar Arsenal tarkibiga yangi futbolchilar kelib qo'shilishi mumkinligini tasdiqladi. Klub Illan Melye, Xristos Tsolis va Pero Inkapi bilan shartnoma imzolagan, shuningdek, Nyukasl Yunayteddan 75 million funt sterling evaziga Bruno Gimaraesni sotib olgan.
Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta yozgi transferlar oynasi yopilgunga qadar jamoaga yangi futbolchilar kelib qoʻshilishi mumkinligini tasdiqladi. Evening Standard nashrining xabar berishicha, Nyukasl Yunayted safidan 75 million funt sterling evaziga sotib olingan Bruno Gimaraes rasman tanishtirilganiga qarammay, klub rahbariyati tarkibni yanada kuchaytirish ustida faol ishlamoqda. Bu esa jamoaning boʻlajak mavsumda nufuzli sovrinlar uchun kurashish borasidagi qatʼiy niyatidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yozgi transferlar davrida Arsenal allaqachon Illan Melye, Xristos Tsolis va Pero Inkapi kabi futbolchilar bilan shartnoma imzolab ulgurdi. Biroq Mikel Arteta mavsum oldidan tarkibga qoʻshimcha sifat va raqobat olib kelish niyatida. Xususan, himoya chizigʻidagi muammolar va jamoaning universal oʻyinchilarga ehtiyoji murabbiyni transfer bozorida yanada faol boʻlishga undamoqda.
Himoyadagi muammolar va jamoaviy masʼuliyatPre-mavsum tayyorgarlik uchrashuvlarida Arsenal himoyasida ayrim zaif tomonlar koʻzga tashlandi. Xususan, Borussiya Dortmundga qarshi bahsda uchta gol oʻtkazib yuborilgan boʻlsa, Dublin shahrida Real Betis bilan kechgan oʻyinda ham shuncha gol oʻtkazib yuborildi. Ayni paytda Jurrien Timber va Vilyam Saliba jarohat sababli maydonga tusha olmayotgani himoya chizigʻidagi imkoniyatlarni cheklab qoʻygan.
Shunga qaramay, Mikel Arteta muammoni faqatgina himoyachilar zimmasiga yuklamasdan, bu jamoaviy masʼuliyat ekanini alohida taʼkidladi. Murabbiyning fikricha, oʻyinni yaxshilash va yoʻl qoʻyilgan xatolarni toʻgʻrilash ustida bor eʼtibor mavjud futbolchilar bilan birgalikda ishlanadi. Agar transfer bozorida jamoani yanada kuchaytira oladigan munosib nomzod topilsa, klub harakat qilishga tayyor.
Bruno Gimaraesdan katta umidlarMikel Arteta yangi yulduz Bruno Gimaraesning mashgʻulotlardagi ishtiyoqi va koʻrsatayotgan oʻyinidan hayratda ekanini yashirmadi. Mutaxassis braziliyalik yarim himoyachining xarakteri, maydondagi harakatchanligi va universal xususiyatlari jamoani yangi bosqichga olib chiqishiga ishonch bildirgan.
"Biz uni darhol mashgʻulotlarda namoyon etgan energiya, ochkoʻzlik va klub tarixida katta iz qoldirish istagi orqali yaqqol koʻrdik", — deya taʼkidladi Arteta. Shuningdek, murabbiy futbolchining toʻpni olib qoʻyishdagi sezgirligi, tezkor qaror qabul qilishi va hujumlarni yakunlash salohiyati jamoaga katta foyda keltirishini qoʻshimcha qildi.
…