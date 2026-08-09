Mikel Arteta Arsenalning transfer bozoridagi rejalari haqida gapirdi

·53·Sport
Mikel Arteta Arsenalning transfer bozoridagi rejalari haqida gapirdi
Qisqacha

Mikel Arteta yozgi transferlar oynasi yopilgunga qadar Arsenal tarkibiga yangi futbolchilar kelib qo'shilishi mumkinligini tasdiqladi. Klub Illan Melye, Xristos Tsolis va Pero Inkapi bilan shartnoma imzolagan, shuningdek, Nyukasl Yunayteddan 75 million funt sterling evaziga Bruno Gimaraesni sotib olgan.

Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta yozgi transferlar oynasi yopilgunga qadar jamoaga yangi futbolchilar kelib qoʻshilishi mumkinligini tasdiqladi. Evening Standard nashrining xabar berishicha, Nyukasl Yunayted safidan 75 million funt sterling evaziga sotib olingan Bruno Gimaraes rasman tanishtirilganiga qarammay, klub rahbariyati tarkibni yanada kuchaytirish ustida faol ishlamoqda. Bu esa jamoaning boʻlajak mavsumda nufuzli sovrinlar uchun kurashish borasidagi qatʼiy niyatidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yozgi transferlar davrida Arsenal allaqachon Illan Melye, Xristos Tsolis va Pero Inkapi kabi futbolchilar bilan shartnoma imzolab ulgurdi. Biroq Mikel Arteta mavsum oldidan tarkibga qoʻshimcha sifat va raqobat olib kelish niyatida. Xususan, himoya chizigʻidagi muammolar va jamoaning universal oʻyinchilarga ehtiyoji murabbiyni transfer bozorida yanada faol boʻlishga undamoqda.

Himoyadagi muammolar va jamoaviy masʼuliyat

Pre-mavsum tayyorgarlik uchrashuvlarida Arsenal himoyasida ayrim zaif tomonlar koʻzga tashlandi. Xususan, Borussiya Dortmundga qarshi bahsda uchta gol oʻtkazib yuborilgan boʻlsa, Dublin shahrida Real Betis bilan kechgan oʻyinda ham shuncha gol oʻtkazib yuborildi. Ayni paytda Jurrien Timber va Vilyam Saliba jarohat sababli maydonga tusha olmayotgani himoya chizigʻidagi imkoniyatlarni cheklab qoʻygan.

Shunga qaramay, Mikel Arteta muammoni faqatgina himoyachilar zimmasiga yuklamasdan, bu jamoaviy masʼuliyat ekanini alohida taʼkidladi. Murabbiyning fikricha, oʻyinni yaxshilash va yoʻl qoʻyilgan xatolarni toʻgʻrilash ustida bor eʼtibor mavjud futbolchilar bilan birgalikda ishlanadi. Agar transfer bozorida jamoani yanada kuchaytira oladigan munosib nomzod topilsa, klub harakat qilishga tayyor.

Bruno Gimaraesdan katta umidlar

Mikel Arteta yangi yulduz Bruno Gimaraesning mashgʻulotlardagi ishtiyoqi va koʻrsatayotgan oʻyinidan hayratda ekanini yashirmadi. Mutaxassis braziliyalik yarim himoyachining xarakteri, maydondagi harakatchanligi va universal xususiyatlari jamoani yangi bosqichga olib chiqishiga ishonch bildirgan.

"Biz uni darhol mashgʻulotlarda namoyon etgan energiya, ochkoʻzlik va klub tarixida katta iz qoldirish istagi orqali yaqqol koʻrdik", — deya taʼkidladi Arteta. Shuningdek, murabbiy futbolchining toʻpni olib qoʻyishdagi sezgirligi, tezkor qaror qabul qilishi va hujumlarni yakunlash salohiyati jamoaga katta foyda keltirishini qoʻshimcha qildi.

ArsenalMikel ArtetaBruno GimaraesAPLTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)