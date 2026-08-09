Jeremy Jacquet “Liverpul” safida maydonga tushishga tayyorlanmoqda
“Liverpul” bosh murabbiyi Andoni Iraola 60 million funt sterlinggacha baholangan Jeremy Jacquet tez orada jamoa safida debyut qilishga tayyor bo‘lishini tasdiqladi. Yelkasidagi muammo sabab mavsumoldi uchrashuvlarini o‘tkazib yuborgan 21 yoshli fransiyalik himoyachi “Komo”ga qarshi bo‘lajak ikki o‘yinlik bahsda maydonga tushishi kutilmoqda. Murabbiylar shtabi va tibbiy xodimlar futbolchining tiklanish jarayonini ijobiy baholamoqda.
“Liverpul” bosh murabbiyi Andoni Iraola yozgi transfer oynasining yirik xaridlaridan biri Jeremy Jacquet tez orada jamoadagi ilk debyutini o‘tkazishini tasdiqladi. Fransiyalik himoyachi mavsumoldi yig‘inlarida ehtiyotkorlik bilan boshqarib kelinayotgan edi va endilikda uning “Komo”ga qarshi bo‘lajak ikki o‘yinlik bahsda maydonga tushishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
LFCTV xabar berishicha, “qizillar” muxlislari yangi himoya qo‘rg‘oni xizmatidan foydalanish uchun biroz kutishga majbur bo‘lishdi. Qiymati 60 million funt sterlinggacha baholangan 21 yoshli futbolchi jamoaning mavsumoldi dasturidagi dastlabki uchrashuvlarni jarohat sabab o‘tkazib yuborishga majbur bo‘lgandi.
Himoyachining tiklanish jarayoniFrantsiyaning “Renn” klubidan kelib qo‘shilgan futbolchi yakshanba kuni Enfildda Monakoga qarshi kechgan va 3:2 hisobidagi mag‘lubiyat bilan yakunlangan o‘yinda ham qatnashmadi. Bu holat Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi oldidan uning jismoniy tayyorgarligi borasida qator savollarni tug‘dirgandi.
So‘nggi hafta davomida Jacquet yelkasidagi muammo tufayli reabilitatsiya kursini o‘tib, asosiy guruhdan alohida shug‘ullandi. Biroq murabbiylar shtabi uning ahvolini ijobiy baholamoqda va tibbiy xodimlar futbolchining tiklanish jarayonidan mamnun.
Murabbiyning izohlariAndoni Iraola “Monako”ga qarshi o‘yindan keyin bergan intervyusida fransiyalik futbolchining holatiga aniqlik kiritib o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, murabbiylar shtabi futbolchini ushbu o‘yinga kiritish yoki kiritmaslik borasida ikkilangan, biroq tavakkal qilmaslikka qaror qilingan.
“Jереmy bilan bog‘liq vaziyatda biz uni bugun tarkibga kiritish yoki kiritmasligimiz borasida ikkilandik va oxir-oqibat uni tushirmaslikni ma'qul ko‘rdik. Ammo u navbatdagi o‘yingacha to‘liq tayyor bo‘lishi kerak”, – dedi Iraola klub televideniyesiga.
Himoya chizig‘idagi muammolarKlub rahbariyatining bu qadar ehtiyotkorona yondashuvi Jacquetning o‘tgan qishda transfer kelishuvidan darhol keyin boshidan kechirgan yelka operatsiyasi bilan bog‘liq. Mavsumoldi mashg‘ulotlarini yaxshi boshlagan himoyachi keyinchalik biroz noqulaylik sezgan va Joe Gomez jarohat olganidan so‘ng “Liverpul” shifokorlari unga e'tibor kuchaytirilgan rejimda qarashgan.
Ushbu ijobiy xabar “qizillar” uchun juda muhim pallada keldi. “Monako”ga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida Virgil van Dijk va Ifeanyi Ndukwe jamoaning tayyor bo‘lgan yagona sof markaziy himoyachilari bo‘lib turgandi.
…