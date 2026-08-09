Jeremy Jacquet “Liverpul” safida maydonga tushishga tayyorlanmoqda

·57·Sport
Jeremy Jacquet “Liverpul” safida maydonga tushishga tayyorlanmoqda
Qisqacha

“Liverpul” bosh murabbiyi Andoni Iraola 60 million funt sterlinggacha baholangan Jeremy Jacquet tez orada jamoa safida debyut qilishga tayyor bo‘lishini tasdiqladi. Yelkasidagi muammo sabab mavsumoldi uchrashuvlarini o‘tkazib yuborgan 21 yoshli fransiyalik himoyachi “Komo”ga qarshi bo‘lajak ikki o‘yinlik bahsda maydonga tushishi kutilmoqda. Murabbiylar shtabi va tibbiy xodimlar futbolchining tiklanish jarayonini ijobiy baholamoqda.

Liverpul” bosh murabbiyi Andoni Iraola yozgi transfer oynasining yirik xaridlaridan biri Jeremy Jacquet tez orada jamoadagi ilk debyutini o‘tkazishini tasdiqladi. Fransiyalik himoyachi mavsumoldi yig‘inlarida ehtiyotkorlik bilan boshqarib kelinayotgan edi va endilikda uning “Komo”ga qarshi bo‘lajak ikki o‘yinlik bahsda maydonga tushishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

LFCTV xabar berishicha, “qizillar” muxlislari yangi himoya qo‘rg‘oni xizmatidan foydalanish uchun biroz kutishga majbur bo‘lishdi. Qiymati 60 million funt sterlinggacha baholangan 21 yoshli futbolchi jamoaning mavsumoldi dasturidagi dastlabki uchrashuvlarni jarohat sabab o‘tkazib yuborishga majbur bo‘lgandi.

Himoyachining tiklanish jarayoni

Frantsiyaning “Renn” klubidan kelib qo‘shilgan futbolchi yakshanba kuni Enfildda Monakoga qarshi kechgan va 3:2 hisobidagi mag‘lubiyat bilan yakunlangan o‘yinda ham qatnashmadi. Bu holat Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi oldidan uning jismoniy tayyorgarligi borasida qator savollarni tug‘dirgandi.

So‘nggi hafta davomida Jacquet yelkasidagi muammo tufayli reabilitatsiya kursini o‘tib, asosiy guruhdan alohida shug‘ullandi. Biroq murabbiylar shtabi uning ahvolini ijobiy baholamoqda va tibbiy xodimlar futbolchining tiklanish jarayonidan mamnun.

Murabbiyning izohlari

Andoni Iraola “Monako”ga qarshi o‘yindan keyin bergan intervyusida fransiyalik futbolchining holatiga aniqlik kiritib o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, murabbiylar shtabi futbolchini ushbu o‘yinga kiritish yoki kiritmaslik borasida ikkilangan, biroq tavakkal qilmaslikka qaror qilingan.

“Jереmy bilan bog‘liq vaziyatda biz uni bugun tarkibga kiritish yoki kiritmasligimiz borasida ikkilandik va oxir-oqibat uni tushirmaslikni ma'qul ko‘rdik. Ammo u navbatdagi o‘yingacha to‘liq tayyor bo‘lishi kerak”, – dedi Iraola klub televideniyesiga.

Himoya chizig‘idagi muammolar

Klub rahbariyatining bu qadar ehtiyotkorona yondashuvi Jacquetning o‘tgan qishda transfer kelishuvidan darhol keyin boshidan kechirgan yelka operatsiyasi bilan bog‘liq. Mavsumoldi mashg‘ulotlarini yaxshi boshlagan himoyachi keyinchalik biroz noqulaylik sezgan va Joe Gomez jarohat olganidan so‘ng “Liverpul” shifokorlari unga e'tibor kuchaytirilgan rejimda qarashgan.

Ushbu ijobiy xabar “qizillar” uchun juda muhim pallada keldi. “Monako”ga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida Virgil van Dijk va Ifeanyi Ndukwe jamoaning tayyor bo‘lgan yagona sof markaziy himoyachilari bo‘lib turgandi.

LiverpulJeremy JacquetAndoni IraolaAPLFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)