Dietmar Xamann Bruno Gimaraesning transferiga baho berdi
Dietmar Xamann Bruno Gimaraesning Arsenalga 75 million funt-sterlingga transferi futbolchi uchun asosiy sinov bo'lishini aytdi. Uning fikricha, braziliyalik yarim himoyachi haqiqiy jahon darajasidagi o'yinchi ekanini isbotlashi uchun hali o'zini ko'rsatishi kerak. Xamann Arsenal undan yarim himoyadan ko'proq gol va tashabbuskorlik kutayotganini ta'kidladi.
Liverpul klubining sobiq yarim himoyachisi Dietmar Xamann Arsenal safini toʻldirgan Bruno Gimaraesning 75 million funt-sterlinglik transferi yuzasidan ehtiyotkorona fikr bildirdi. Uning fikricha, braziliyalik futbolchi haqiqiy jahon darajasidagi oʻyinchi maqomiga erishish uchun hali oldinda bajarishi kerak boʻlgan vazifalarga ega va bu transfer uning uchun asosiy sinov boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sports Mole nashriga bergan intervyusida 2005 yilgi Chempionlar ligasi gʻolibi Nyuokasl Yunayted safida sardor boʻlgan va jamoani oldinga boshlagan futbolchining xizmatlarini eʼtirof etdi. Biroq u mavsumlar oraligʻidagi yirik narxni va oʻyinchining obroʻsini toʻliq oqlash uchun futbolchi hali oʻzini koʻrsatishi lozimligini taʼkidladi.
Maydondagi ishonchlilik va ijodkorlikXamann oʻz tahlilida Bruno Gimaraesning oʻyin uslubiga eʼtibor qaratdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchi ishonchli va masʼuliyatli oʻyin koʻrsatsa-da, uning Jahon chempionatidagi chiqishlari va Braziliya terma jamoasining markazidagi ayrim muammolar hali u toʻlaqonli elit darajadagilar qatorida ekanini isbotlashga yetarli emasligini koʻrsatgan.
Arsenal oʻtgan mavsumda ochiq oʻyindan yetarlicha gol ura olmagani va koʻproq standart vaziyatlarga tayanib qolgani sababli, London klubi yarim himoyadan koʻproq gol va tashabbuskorlik kutmoqda. Xamannning fikricha, braziliyalik yarim himoyachi maydonda biroz dadilroq harakat qilib, aynan shu yetishmayotgan xavflilikni jamoaga olib kelishi kerak.
Arsenal tarkibidagi yangi vazifalarArsenal sport direktori Andrea Berta Mikel Arteta boshchiligidagi jamoaning taktik evolyutsiyasida braziliyalik futbolchining koʻp qirraliligi va yetakchilik fazilatlari muhimligini alohida taʼkidlagan edi. Biroq Dietmar Xamann Deklan Rays va boshqa kuchli oʻyinchilar borligini eslatib, futbolchi yangi jamoasida oʻz oʻrnini topishi va haqiqiy top-darajadagiligini aynan Emirates Stadiumʼda isbotlashi lozimligini qoʻshimcha qildi.
Transfer oynasining eng shov-shuvli bitimlaridan biri boʻlgan bu kelishuv Arsenaldagi tarkibni yanada kuchaytirishga qaratilgan boʻlib, mavsumoldi Borussiya Dortmund jamoasiga qarshi oʻyin oldidan jamoaning yangi aʼzosi sifatida tanishtirilgan edi.
…