Dietmar Xamann Bruno Gimaraesning transferiga baho berdi

·46·Sport
Dietmar Xamann Bruno Gimaraesning transferiga baho berdi
Qisqacha

Dietmar Xamann Bruno Gimaraesning Arsenalga 75 million funt-sterlingga transferi futbolchi uchun asosiy sinov bo'lishini aytdi. Uning fikricha, braziliyalik yarim himoyachi haqiqiy jahon darajasidagi o'yinchi ekanini isbotlashi uchun hali o'zini ko'rsatishi kerak. Xamann Arsenal undan yarim himoyadan ko'proq gol va tashabbuskorlik kutayotganini ta'kidladi.

Liverpul klubining sobiq yarim himoyachisi Dietmar Xamann Arsenal safini toʻldirgan Bruno Gimaraesning 75 million funt-sterlinglik transferi yuzasidan ehtiyotkorona fikr bildirdi. Uning fikricha, braziliyalik futbolchi haqiqiy jahon darajasidagi oʻyinchi maqomiga erishish uchun hali oldinda bajarishi kerak boʻlgan vazifalarga ega va bu transfer uning uchun asosiy sinov boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sports Mole nashriga bergan intervyusida 2005 yilgi Chempionlar ligasi gʻolibi Nyuokasl Yunayted safida sardor boʻlgan va jamoani oldinga boshlagan futbolchining xizmatlarini eʼtirof etdi. Biroq u mavsumlar oraligʻidagi yirik narxni va oʻyinchining obroʻsini toʻliq oqlash uchun futbolchi hali oʻzini koʻrsatishi lozimligini taʼkidladi.

Maydondagi ishonchlilik va ijodkorlik

Xamann oʻz tahlilida Bruno Gimaraesning oʻyin uslubiga eʼtibor qaratdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchi ishonchli va masʼuliyatli oʻyin koʻrsatsa-da, uning Jahon chempionatidagi chiqishlari va Braziliya terma jamoasining markazidagi ayrim muammolar hali u toʻlaqonli elit darajadagilar qatorida ekanini isbotlashga yetarli emasligini koʻrsatgan.

Arsenal oʻtgan mavsumda ochiq oʻyindan yetarlicha gol ura olmagani va koʻproq standart vaziyatlarga tayanib qolgani sababli, London klubi yarim himoyadan koʻproq gol va tashabbuskorlik kutmoqda. Xamannning fikricha, braziliyalik yarim himoyachi maydonda biroz dadilroq harakat qilib, aynan shu yetishmayotgan xavflilikni jamoaga olib kelishi kerak.

Arsenal tarkibidagi yangi vazifalar

Arsenal sport direktori Andrea Berta Mikel Arteta boshchiligidagi jamoaning taktik evolyutsiyasida braziliyalik futbolchining koʻp qirraliligi va yetakchilik fazilatlari muhimligini alohida taʼkidlagan edi. Biroq Dietmar Xamann Deklan Rays va boshqa kuchli oʻyinchilar borligini eslatib, futbolchi yangi jamoasida oʻz oʻrnini topishi va haqiqiy top-darajadagiligini aynan Emirates Stadiumʼda isbotlashi lozimligini qoʻshimcha qildi.

Transfer oynasining eng shov-shuvli bitimlaridan biri boʻlgan bu kelishuv Arsenaldagi tarkibni yanada kuchaytirishga qaratilgan boʻlib, mavsumoldi Borussiya Dortmund jamoasiga qarshi oʻyin oldidan jamoaning yangi aʼzosi sifatida tanishtirilgan edi.

ArsenalBruno GimaraesDietmar XamannAPLTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)