Xabib Nurmagomedov oktagondagi "yashirin taktika"sini ochiqladi
Xabib Nurmagomedov oktagonda raqiblari bilan tinimsiz suhbatlashib, ularga psixologik bosim o'tkazganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, kameralar bu suhbatlarning faqat ayrim lahzalarini qayd etgan, aslida esa ular raqiblarining kayfiyati va harakatlariga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Nurmagomedov so'nggi jangini 2020 yil 24 oktyabr kuni UFC 254 turnirida Jastin Getjiga qarshi o'tkazib, ikkinchi raundda g'alaba qozongan va faoliyatini 29-0 rekordi bilan yakunlagan.
UFC Shon-shuhrat zali a’zosi, yengil vazn sobiq chempioni Xabib Nurmagomedov oktagon ichida raqiblariga psixologik ta’sir o‘tkazish uchun qo‘llagan usuli haqida so‘zlab berdi. Ma’lum bo‘lishicha, dog‘istonlik afsonaviy jangchi bahs vaqtida raqiblari bilan tinimsiz suhbatlashgan va bu ularning ruhiyatiga jiddiy bosim o‘tkazgan.
Bu haqda sportchining bayonotiga tayanib, FREAK MMA akkaunti X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘ida xabar berdi.
«Kameralar faqat ayrim lahzalarni qayd etgan»
Nurmagomedov o‘zining oktagondagi chiqishlarida raqiblarini nafaqat jismoniy, balki psixologik tomondan ham jilovlashga harakat qilganini ta’kidladi:
«Oktagon ichida men raqiblarim bilan ko‘p gaplashardim. Kameralar buni faqat bir necha martagina qayd etgan, xolos. Lekin aslida men va raqiblarim o‘rtasida ko‘plab suhbatlar bo‘lib o‘tardi va bu ularning kayfiyati va harakatlariga kuchli ta’sir qilardi», — deydi Xabib Nurmagomedov.
«Burgut»ning so‘nggi jangi va 29-0 tarixiy rekord
Eslatib o‘tamiz, «Burgut» laqabli yengilmas jangchi o‘zining so‘nggi professional jangini 2020 yil 24 oktyabr kuni Abu-Dabidagi (BAA) Yas orolida o‘tkazilgan UFC 254 turnirida o‘tkazgan edi.
Raqib: UFC'ning yengil vazn toifasidagi vaqtinchalik chempioni, amerikalik Jastin Getji;
Natija: Xabib ikkinchi raundda raqibini bo‘g‘ish usuli (treugolnik) bilan mag‘lub etdi;
Rekord: Bu uning faoliyatidagi 29-g‘alabasi (29-0) bo‘ldi.
Ushbu jangdagi zafardan so‘ng Nurmagomedov sportdagi faoliyatini butunlay yakunlaganini e’lon qilgan edi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…