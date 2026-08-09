Xabib Nurmagomedov oktagondagi "yashirin taktika"sini ochiqladi

·90·Sport
Xabib Nurmagomedov oktagondagi "yashirin taktika"sini ochiqladi
Qisqacha

Xabib Nurmagomedov oktagonda raqiblari bilan tinimsiz suhbatlashib, ularga psixologik bosim o'tkazganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, kameralar bu suhbatlarning faqat ayrim lahzalarini qayd etgan, aslida esa ular raqiblarining kayfiyati va harakatlariga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Nurmagomedov so'nggi jangini 2020 yil 24 oktyabr kuni UFC 254 turnirida Jastin Getjiga qarshi o'tkazib, ikkinchi raundda g'alaba qozongan va faoliyatini 29-0 rekordi bilan yakunlagan.

UFC Shon-shuhrat zali a’zosi, yengil vazn sobiq chempioni Xabib Nurmagomedov oktagon ichida raqiblariga psixologik ta’sir o‘tkazish uchun qo‘llagan usuli haqida so‘zlab berdi. Ma’lum bo‘lishicha, dog‘istonlik afsonaviy jangchi bahs vaqtida raqiblari bilan tinimsiz suhbatlashgan va bu ularning ruhiyatiga jiddiy bosim o‘tkazgan.

Bu haqda sportchining bayonotiga tayanib, FREAK MMA akkaunti X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘ida xabar berdi.

«Kameralar faqat ayrim lahzalarni qayd etgan»

Nurmagomedov o‘zining oktagondagi chiqishlarida raqiblarini nafaqat jismoniy, balki psixologik tomondan ham jilovlashga harakat qilganini ta’kidladi:

«Oktagon ichida men raqiblarim bilan ko‘p gaplashardim. Kameralar buni faqat bir necha martagina qayd etgan, xolos. Lekin aslida men va raqiblarim o‘rtasida ko‘plab suhbatlar bo‘lib o‘tardi va bu ularning kayfiyati va harakatlariga kuchli ta’sir qilardi», — deydi Xabib Nurmagomedov.

«Burgut»ning so‘nggi jangi va 29-0 tarixiy rekord

Eslatib o‘tamiz, «Burgut» laqabli yengilmas jangchi o‘zining so‘nggi professional jangini 2020 yil 24 oktyabr kuni Abu-Dabidagi (BAA) Yas orolida o‘tkazilgan UFC 254 turnirida o‘tkazgan edi.

  • Raqib: UFC'ning yengil vazn toifasidagi vaqtinchalik chempioni, amerikalik Jastin Getji;

  • Natija: Xabib ikkinchi raundda raqibini bo‘g‘ish usuli (treugolnik) bilan mag‘lub etdi;

  • Rekord: Bu uning faoliyatidagi 29-g‘alabasi (29-0) bo‘ldi.

Ushbu jangdagi zafardan so‘ng Nurmagomedov sportdagi faoliyatini butunlay yakunlaganini e’lon qilgan edi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Khabib NurmagomedovUFCJustin GaethjeAbu DhabiUnited Arab Emirates
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)