Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqda
Manchester Yunayted transfer oynasining yakuniy haftalarida chap qanot himoyachisi pozitsiyasini kuchaytirish uchun muqobil nomzodlarni ko'rib chiqmoqda. Klubning dastlabki asosiy nishoni Lyuis Holl bo'lgan, biroq Nyukasl Yunayted uni qo'yib yubormasligini bildirgani sababli muzokaralar to'xtagan. Endi RB Leypsig va Germaniya terma jamoasi himoyachisi David Raum eng jiddiy nomzodlardan biri bo'lib turibdi.
TEAMtalk nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, transfer oynasining yakuniy haftalarida tarkibni kuchaytirish harakatlarini davom ettirayotgan Manchester Yunayted klubi chap qanot himoyachisi pozitsiyasi uchun muqobil nomzodlarni jiddiy ravishda oʻrganib chiqmoqda. Avvalroq yarim himoya chizigʻini mustahkamlab olgan ingliz grandi yozgi transferlar vaqtida yangi qanot himoyachisini sotib olishni asosiy ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilagan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Dastlabki rejalarga koʻra, Old Trafford jamoasining asosiy nishoni Lyuis Holl boʻlgan. Ingliz futbolchining oʻzi ham Manchester klubiga oʻtishga qarshi emasligi va transferga ijobiy munosabatda ekanligi taʼkidlangan edi. Biroq, Nyukasl Yunayted rahbariyati oʻz futbolchisini qoʻyib yuborish niyatida emasligini qatʼiy koʻrsatdi va bu boradagi muzokaralarni hozircha toʻxtatib qoʻyishga majbur qildi.
David Raum asosiy nomzodlardan biriVaziyatning murakkablashuvi fonida sport direktori Jeyson Uilkoks boshchiligidagi seleksiya boʻlimi boshqa muqobil variantlarni tahlil qilishni boshladi. Xususan, Germaniyaning RB Leypsig klubi va Germaniya terma jamoasi aʼzosi David Raum Manchester Yunayted eʼtibor markazidagi eng jiddiy nomzodlardan biri boʻlib turibdi.
28 yoshli futbolchining amaldagi shartnomasi yakuniga yetib borayotgani bu transferni ingliz klubi uchun yanada jozibador qilmoqda. Manbaga koʻra, himoyachining shartnomasida taxminan 34 million funt sterling miqdoridagi tovvon puli koʻrsatilgan, biroq shartnoma uzaytirilmasa, transfer qiymati 30 million funtdan ham pastroq boʻlishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.
Shaxsiy muzokaralar va raqobatTEAMtalk xabariga koʻra, David Raum allaqachon Manchester Yunayted vakillari bilan dastlabki muzokaralarni oʻtkazib ulgurgan. Nemis futbolchisi ingliz jamoasiga koʻchib oʻtishni va asosiy tarkib uchun Lyuk Shou bilan raqobat qilishga tayyor ekanini bildirgan.
Manchester Yunayted transfer oynasining oxirigacha qanot himoyasi muammosini hal qilish uchun bor imkoniyatlarini ishga solmoqda. Agar Nyukasl oʻz pozitsiyasini oʻzgartirmasa, klub eʼtiborini toʻliq toʻliq David Raum transferiga qaratishi kutilmoqda.
…