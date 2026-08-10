Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqda

·184·Sport
Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqda
Qisqacha

Manchester Yunayted transfer oynasining yakuniy haftalarida chap qanot himoyachisi pozitsiyasini kuchaytirish uchun muqobil nomzodlarni ko'rib chiqmoqda. Klubning dastlabki asosiy nishoni Lyuis Holl bo'lgan, biroq Nyukasl Yunayted uni qo'yib yubormasligini bildirgani sababli muzokaralar to'xtagan. Endi RB Leypsig va Germaniya terma jamoasi himoyachisi David Raum eng jiddiy nomzodlardan biri bo'lib turibdi.

TEAMtalk nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, transfer oynasining yakuniy haftalarida tarkibni kuchaytirish harakatlarini davom ettirayotgan Manchester Yunayted klubi chap qanot himoyachisi pozitsiyasi uchun muqobil nomzodlarni jiddiy ravishda oʻrganib chiqmoqda. Avvalroq yarim himoya chizigʻini mustahkamlab olgan ingliz grandi yozgi transferlar vaqtida yangi qanot himoyachisini sotib olishni asosiy ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilagan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dastlabki rejalarga koʻra, Old Trafford jamoasining asosiy nishoni Lyuis Holl boʻlgan. Ingliz futbolchining oʻzi ham Manchester klubiga oʻtishga qarshi emasligi va transferga ijobiy munosabatda ekanligi taʼkidlangan edi. Biroq, Nyukasl Yunayted rahbariyati oʻz futbolchisini qoʻyib yuborish niyatida emasligini qatʼiy koʻrsatdi va bu boradagi muzokaralarni hozircha toʻxtatib qoʻyishga majbur qildi.

David Raum asosiy nomzodlardan biri

Vaziyatning murakkablashuvi fonida sport direktori Jeyson Uilkoks boshchiligidagi seleksiya boʻlimi boshqa muqobil variantlarni tahlil qilishni boshladi. Xususan, Germaniyaning RB Leypsig klubi va Germaniya terma jamoasi aʼzosi David Raum Manchester Yunayted eʼtibor markazidagi eng jiddiy nomzodlardan biri boʻlib turibdi.

28 yoshli futbolchining amaldagi shartnomasi yakuniga yetib borayotgani bu transferni ingliz klubi uchun yanada jozibador qilmoqda. Manbaga koʻra, himoyachining shartnomasida taxminan 34 million funt sterling miqdoridagi tovvon puli koʻrsatilgan, biroq shartnoma uzaytirilmasa, transfer qiymati 30 million funtdan ham pastroq boʻlishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.

Shaxsiy muzokaralar va raqobat

TEAMtalk xabariga koʻra, David Raum allaqachon Manchester Yunayted vakillari bilan dastlabki muzokaralarni oʻtkazib ulgurgan. Nemis futbolchisi ingliz jamoasiga koʻchib oʻtishni va asosiy tarkib uchun Lyuk Shou bilan raqobat qilishga tayyor ekanini bildirgan.

Manchester Yunayted transfer oynasining oxirigacha qanot himoyasi muammosini hal qilish uchun bor imkoniyatlarini ishga solmoqda. Agar Nyukasl oʻz pozitsiyasini oʻzgartirmasa, klub eʼtiborini toʻliq toʻliq David Raum transferiga qaratishi kutilmoqda.

Manchester YunaytedDavid RaumAPLTransferlarLyuis Holl
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaMark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaBugun, 09:58Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiShomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 06:50Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Bugun, 06:20Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiRonald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiBugun, 02:40Barselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBarselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBugun, 02:34Mikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiMikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 02:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)