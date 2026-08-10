«Ijtimoiy daftarlar» doirasida 82 mlrd so‘mdan ortiq mablag‘ undirildi

·68·Jamiyat
«Ijtimoiy daftarlar» doirasida 82 mlrd so‘mdan ortiq mablag‘ undirildi
Qisqacha

«Temir daftar», «Yoshlar daftari» va «Ayollar daftari» doirasidagi qarzdorliklarni undirish natijasida 82 mlrd so'mdan ortiq mablag' undirildi. Mazkur yo'nalishda jami 1 418 ta aktiv savdoga chiqarilib, shundan 739 tasi banklar foydasiga, 540 tasi soliq qarzdorligi bo'yicha va 139 tasi boshqa toifadagi hujjatlar asosida sotuvga qo'yildi.

Ijtimoiy ahamiyatga ega «Temir daftar», «Yoshlar daftari» va «Ayollar daftari» doirasidagi ishlarni samarali tashkil etish, shuningdek, mavjud qarzdorliklarni undirish bo‘yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida 82 mlrd so‘mdan ortiq mablag‘ undirildi.

Mazkur yo‘nalishda jami 1 418 ta aktiv savdoga chiqarilgan bo‘lib, shundan 739 tasi banklar foydasiga, 540 tasi soliq qarzdorligi bo‘yicha, 139 tasi esa boshqa toifadagi hujjatlar asosida savdoga chiqarilgan.

Amalga oshirilgan ishlar ijtimoiy daftarlarga kiritilgan fuqarolar va oilalarni qo‘llab-quvvatlash, mavjud muammolarni bartaraf etish hamda ajratilgan mablag‘lardan samarali foydalanishni ta’minlashga qaratilgan.

Temir daftarYoshlar daftariAyollar daftari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Izzat Nazarbek» laqabli shaxs qamoqqa olindi: IIBB detallarni ochiqladi«Izzat Nazarbek» laqabli shaxs qamoqqa olindi: IIBB detallarni ochiqladiBugun, 00:04Xabib Nurmagomedovdan muhim maslahat: «Shunchaki uni chetga suring!»Xabib Nurmagomedovdan muhim maslahat: «Shunchaki uni chetga suring!»Kecha, 18:04Valyuta xaridida yangi yengillik: limit 5 baravar oshdiValyuta xaridida yangi yengillik: limit 5 baravar oshdiKecha, 16:01Qimor reklamasiga aralashgan o‘zbekistonlik bloger qidiruvga berildiQimor reklamasiga aralashgan o‘zbekistonlik bloger qidiruvga berildiKecha, 14:28Denovda uyi buzilgan oilaga yangi uy quriladiDenovda uyi buzilgan oilaga yangi uy quriladiKecha, 12:58Boshqaruv servis kompaniyalari foydasiga undiruvlar tashkil qilinmoqdaBoshqaruv servis kompaniyalari foydasiga undiruvlar tashkil qilinmoqdaKecha, 12:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi