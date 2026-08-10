Xalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindi
Xalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarishning yakuniy bosqichi AQSh zimmasiga yuklatilgan va bu vazifa uchun maxsus kosmik kema ishlab chiqilmoqda. Stansiyaning fazodagi holati va orientatsiyasini boshqarishda Rossiyaning ikkita «Progress» yuk kemasidan foydalanish rejalashtirilgan. Roskosmos kosmonavtlar otryadi komandiri va Kosmonavtlarni tayyorlash markazi boshlig'i Oleg Kononenko ma'lum qilishicha, texnik va tashkiliy ishlar muvofiqlashtirilmoqda.
Xalqaro kosmik stansiyani (MKS) orbitadan chiqarishning yakuniy bosqichi AQSh zimmasiga yuklatilgan boʻlib, hozirda bu vazifa uchun maxsus kosmik kema faol ravishda ishlab chiqilmoqda. Bu haqda Roskosmos kosmonavtlar otryadi komandiri, Kosmonavtlarni tayyorlash markazi boshligʻi Oleg Kononenko maʼlum qildi, deya xabar beradi ixbt.com. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassisning taʼkidlashicha, stansiyaning fazodagi holati va orientatsiyasini boshqarish uchun Rossiyaning ikkita «Progress» yuk kemasidan foydalanish rejalashtirilgan. Texnik va tashkiliy ishlar hozirda oʻzaro muvofiqlashtirilgan holda olib borilmoqda hamda barcha muddatlar qatʼiy sinxronlashtirilmoqda.
Kelgusi missiya insoniyat kosmonavtika tarixi uchun eng muhim va koʻlamli loyihalardan biri boʻlishi kutilmoqda. Mazkur jarayonning asosiy oʻziga xosligi shundaki, u orbitadagi eng yirik sunʼiy obyektning oʻttiz yillik faoliyatiga yakun yasaydi.
Rossiya orbitasidagi yangi bosqichAvvalroq MKSni orbitadan chiqarishga qaratilgan tayyorgarlik ishlari boshlangani maʼlum qilingan edi. Tasdiqlangan rejalarga koʻra, 2028-yilda Rossiyaning «Prichal» tugun moduli navbatdagi «Progress» transport kemasi bilan birgalikda Tinch okeaniga choʻktiriladi.
Ushbu modulning oʻrniga yangi Rossiya orbital stansiyasining (ROS) universal tugun moduli oʻrnatilishi koʻzda tutilgan. Shundan soʻng orbitaga ROSning ilmiy-energetik moduli joʻnatilib, 2030-yilda ushbu modullar hamda «Nauka» koʻp funksiyali laboratoriya moduli mustaqil parvozga chiqadi.
Mutasaddilarning rejasiga koʻra, yangi Rossiya orbital stansiyasini toʻliq shakllantirish ishlari 2034-yilga borib yakunlanishi kerak. Shu tariqa, jahon kosmonavtikasida yangi texnologik davr boshlanadi.
…