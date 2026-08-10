Xalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindi

·64·Texno
Xalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindi
Qisqacha

Xalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarishning yakuniy bosqichi AQSh zimmasiga yuklatilgan va bu vazifa uchun maxsus kosmik kema ishlab chiqilmoqda. Stansiyaning fazodagi holati va orientatsiyasini boshqarishda Rossiyaning ikkita «Progress» yuk kemasidan foydalanish rejalashtirilgan. Roskosmos kosmonavtlar otryadi komandiri va Kosmonavtlarni tayyorlash markazi boshlig'i Oleg Kononenko ma'lum qilishicha, texnik va tashkiliy ishlar muvofiqlashtirilmoqda.

Xalqaro kosmik stansiyani (MKS) orbitadan chiqarishning yakuniy bosqichi AQSh zimmasiga yuklatilgan boʻlib, hozirda bu vazifa uchun maxsus kosmik kema faol ravishda ishlab chiqilmoqda. Bu haqda Roskosmos kosmonavtlar otryadi komandiri, Kosmonavtlarni tayyorlash markazi boshligʻi Oleg Kononenko maʼlum qildi, deya xabar beradi ixbt.com. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassisning taʼkidlashicha, stansiyaning fazodagi holati va orientatsiyasini boshqarish uchun Rossiyaning ikkita «Progress» yuk kemasidan foydalanish rejalashtirilgan. Texnik va tashkiliy ishlar hozirda oʻzaro muvofiqlashtirilgan holda olib borilmoqda hamda barcha muddatlar qatʼiy sinxronlashtirilmoqda.

Kelgusi missiya insoniyat kosmonavtika tarixi uchun eng muhim va koʻlamli loyihalardan biri boʻlishi kutilmoqda. Mazkur jarayonning asosiy oʻziga xosligi shundaki, u orbitadagi eng yirik sunʼiy obyektning oʻttiz yillik faoliyatiga yakun yasaydi.

Rossiya orbitasidagi yangi bosqich

Avvalroq MKSni orbitadan chiqarishga qaratilgan tayyorgarlik ishlari boshlangani maʼlum qilingan edi. Tasdiqlangan rejalarga koʻra, 2028-yilda Rossiyaning «Prichal» tugun moduli navbatdagi «Progress» transport kemasi bilan birgalikda Tinch okeaniga choʻktiriladi.

Ushbu modulning oʻrniga yangi Rossiya orbital stansiyasining (ROS) universal tugun moduli oʻrnatilishi koʻzda tutilgan. Shundan soʻng orbitaga ROSning ilmiy-energetik moduli joʻnatilib, 2030-yilda ushbu modullar hamda «Nauka» koʻp funksiyali laboratoriya moduli mustaqil parvozga chiqadi.

Mutasaddilarning rejasiga koʻra, yangi Rossiya orbital stansiyasini toʻliq shakllantirish ishlari 2034-yilga borib yakunlanishi kerak. Shu tariqa, jahon kosmonavtikasida yangi texnologik davr boshlanadi.

MKSKosmosAQShRoskosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi