«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!

·70·Sport
«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!
Qisqacha

«Manchester Siti» 18 yoshli marokashlik yarimhimoyachi Ayub Buaddi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini to'liq kelishib oldi. Hozirda «Siti» va «Lill» o'rtasida transferning yakuniy summasi hamda to'lov shartlari bo'yicha muzokaralar davom etmoqda, Buaddining 2031 yilning yoziga qadar shartnoma imzolashi kutilmoqda. Buaddi «Lill» safida 96 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta golli uzatmani amalga oshirgan.

Angliyaning «Manchester Siti» klubi Fransiyaning «Lill» jamoasi yarimhimoyachisi, iqtidorli Ayub Buaddini o‘z safiga qo‘shib olishga juda yaqin turibdi. Bu haqda mashhur insayder va sport jurnalisti Fabritsio Romano xabar berdi.

Enso Mareska jamoasi kelajak avlod vakillari orasida eng iqtidorli deb baholanayotgan yosh futbolchini qo‘lga kiritish bo‘yicha raqobatda peshqadamlik qilmoqda.

Shaxsiy shartnoma va 2031 yilgacha mo‘ljallangan bitim

Manba berayotgan ma’lumotlarga ko‘ra:

  • «Shaharliklar» 18 yoshli marokashlik yarimhimoyachi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini to‘liq kelishib olishgan.

  • Hozirda klublar o‘rtasida transferning yakuniy summasi va to‘lov shartlari bo‘yicha muzokaralarning so‘nggi bosqichi kechmoqda.

  • Ayub Buaddi Manchester klubi bilan 2031 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnomaga qo‘l qo‘yishi kutilmoqda.

«Lill»dagi statistika va JCH-2026'dagi porloq o‘yin

Ayub Buaddi juda yosh bo‘lishiga qaramay, allaqachon yuqori darajadagi katta tajribaga ega bo‘lib ulgurgan.

U «Lill» klubining asosiy tarkibida 96 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan.

Shuningdek, yarimhimoyachi 2026 yilgi Jahon chempionatida Marokash milliy terma jamoasining asosiy figuralaridan biriga aylandi. U musobaqadagi 5 ta o‘yinning barchasida maydonga asosiy tarkibda tushib, o‘zining ishonchli va mazmunli o‘yini bilan top-klublar e’tiborini tortishga erishdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Manchester CityAyyoub BouaddiLilleFabrizio RomanoMorocco
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaMark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaBugun, 09:58Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiShomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 06:50Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Bugun, 06:20Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiRonald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiBugun, 02:40Barselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBarselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBugun, 02:34Mikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiMikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 02:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)