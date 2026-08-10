O‘zbekiston ortiqcha vazn bo‘yicha MDHda 1-o‘ringa chiqdi: Xavotirli statistika
O'zbekiston katta yoshli aholi orasida ortiqcha vazn tarqalishi bo'yicha MDH mamlakatlari orasida birinchi o'rinni egalladi: aholining qariyb 64 foizi ortiqcha vazndan aziyat chekmoqda. Aholisi 1 million kishidan ortiq mamlakatlar orasida O'zbekiston ushbu ko'rsatkich bo'yicha dunyoda 48-o'rinda turibdi. Ortiqcha vazn yurak-qon tomir kasalliklari, 2-tur qandli diabet va gipertoniya xavfini oshiradi.
O‘zbekiston katta yoshli aholi orasida ortiqcha vaznning tarqalishi ko‘rsatkichi bo‘yicha Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi (MDH) mamlakatlari orasida birinchi o‘rinni egalladi. Nufuzli Xalqaro «Our World in Data» portalining Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma’lumotlariga tayanib bergan xabariga ko‘ra, mamlakatimizda katta yoshdagi aholining qariyb 64 foizi ortiqcha vazndan aziyat chekmoqda.
Global miqyosda olganda, aholisi 1 million kishidan ortiq bo‘lgan mamlakatlar orasida O‘zbekiston ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha dunyoda 48-o‘rinni egallab turibdi.
Yurak-qon tomir kasalliklari va o‘lim xavfi
Tibbiyot mutaxassislarining ta’kidlashicha, ortiqcha vazn va semizlik shunchaki estetik muammo emas, balki inson hayoti uchun bevosita tahdid soluvchi surunkali xastaliklarning asosiy omili hisoblanadi.
Ushbu holat quyidagi kasalliklar rivojlanish xavfini keskin oshiradi:
Yurak-qon tomir kasalliklari;
2-tur qandli diabet;
Gipertoniya (qon bosimining oshishi) va boshqa og‘ir asoratlar.
Achchiq statistikaga ko‘ra, O‘zbekiston aynan yurak-qon tomir kasalliklaridan o‘lim ko‘rsatkichi bo‘yicha ham jahonda afsuski yetakchi o‘rinlarda bormoqda — mamlakatimizda har 100 ming aholiga 513 ta o‘lim holati to‘g‘ri kelmoqda.
Shifokorlar va tibbiyot ekspertlarining tavsiyalari
Sog‘liqni saqlash sohasi vakillari va tajribali shifokorlar aholi o‘rtasida kasalliklarning oldini olish uchun quyidagi hayot tarziga o‘tishni qat’iy tavsiya etishadi:
Ratsion va ovqatlanish madaniyati: Nosog‘lom, yog‘li va shakarga boy taomlardan voz kechib, sog‘lom ovqatlanish tartibiga rioya qilish;
Jismoniy faollik: Kundalik hayotda piyoda yurish va jismoniy harakatlarni oshirish;
Erta nazorat: Vazn ortishining ilk bosqichlaridanoq tana vaznini muntazam nazorat qilib borish.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…