O‘zbekiston ortiqcha vazn bo‘yicha MDHda 1-o‘ringa chiqdi: Xavotirli statistika

·24·Salomatlik
O‘zbekiston ortiqcha vazn bo‘yicha MDHda 1-o‘ringa chiqdi: Xavotirli statistika
Qisqacha

O'zbekiston katta yoshli aholi orasida ortiqcha vazn tarqalishi bo'yicha MDH mamlakatlari orasida birinchi o'rinni egalladi: aholining qariyb 64 foizi ortiqcha vazndan aziyat chekmoqda. Aholisi 1 million kishidan ortiq mamlakatlar orasida O'zbekiston ushbu ko'rsatkich bo'yicha dunyoda 48-o'rinda turibdi. Ortiqcha vazn yurak-qon tomir kasalliklari, 2-tur qandli diabet va gipertoniya xavfini oshiradi.

O‘zbekiston katta yoshli aholi orasida ortiqcha vaznning tarqalishi ko‘rsatkichi bo‘yicha Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi (MDH) mamlakatlari orasida birinchi o‘rinni egalladi. Nufuzli Xalqaro «Our World in Data» portalining Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma’lumotlariga tayanib bergan xabariga ko‘ra, mamlakatimizda katta yoshdagi aholining qariyb 64 foizi ortiqcha vazndan aziyat chekmoqda.

Global miqyosda olganda, aholisi 1 million kishidan ortiq bo‘lgan mamlakatlar orasida O‘zbekiston ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha dunyoda 48-o‘rinni egallab turibdi.

Yurak-qon tomir kasalliklari va o‘lim xavfi

Tibbiyot mutaxassislarining ta’kidlashicha, ortiqcha vazn va semizlik shunchaki estetik muammo emas, balki inson hayoti uchun bevosita tahdid soluvchi surunkali xastaliklarning asosiy omili hisoblanadi.

Ushbu holat quyidagi kasalliklar rivojlanish xavfini keskin oshiradi:

  • Yurak-qon tomir kasalliklari;

  • 2-tur qandli diabet;

  • Gipertoniya (qon bosimining oshishi) va boshqa og‘ir asoratlar.

Achchiq statistikaga ko‘ra, O‘zbekiston aynan yurak-qon tomir kasalliklaridan o‘lim ko‘rsatkichi bo‘yicha ham jahonda afsuski yetakchi o‘rinlarda bormoqda — mamlakatimizda har 100 ming aholiga 513 ta o‘lim holati to‘g‘ri kelmoqda.

Shifokorlar va tibbiyot ekspertlarining tavsiyalari

Sog‘liqni saqlash sohasi vakillari va tajribali shifokorlar aholi o‘rtasida kasalliklarning oldini olish uchun quyidagi hayot tarziga o‘tishni qat’iy tavsiya etishadi:

  1. Ratsion va ovqatlanish madaniyati: Nosog‘lom, yog‘li va shakarga boy taomlardan voz kechib, sog‘lom ovqatlanish tartibiga rioya qilish;

  2. Jismoniy faollik: Kundalik hayotda piyoda yurish va jismoniy harakatlarni oshirish;

  3. Erta nazorat: Vazn ortishining ilk bosqichlaridanoq tana vaznini muntazam nazorat qilib borish.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekistonJahon sog'liqni saqlash tashkilotiTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

90 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?90 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?Kecha, 12:44«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...Kecha, 01:1450 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?08.08, 18:16Kuniga ikkita banan yeyilsa, organizmda qanday o‘zgarish bo‘ladi?Kuniga ikkita banan yeyilsa, organizmda qanday o‘zgarish bo‘ladi?05.08, 09:21Tana bergan 7 signal: Tanangiz nimani bildirmoqchi?Tana bergan 7 signal: Tanangiz nimani bildirmoqchi?02.08, 17:45Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?02.08, 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?
Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?
«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...
«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...
Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuli
Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuli
Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?
Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?
Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi
Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi
Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot
Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...