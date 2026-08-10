Meta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdi

·37·Texno
Meta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdi
Qisqacha

Meta kompaniyasi iste'molchi qurilmalarida lokal ishlaydigan va ko'p bosqichli vazifalarni bajarishga mo'ljallangan ochiq vaznli Glimmer modelini taqdim etdi. O'ttiz milliard parametrli model Apache 2.0 litsenziyasi asosida chiqarilib, dasturchilarga uni o'z ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi.

Meta kompaniyasi isteʼmolchi qurilmalarida lokal tarzda ishlaydigan hamda koʻp bosqichli vazifalarni bajarishga moʻljallangan yangi ochiq vaznli Glimmer modelini omborga chiqardi. Ixbt.com va boshqa texnologiya nashrlarining yozishicha, ushbu qadam Mark Sukerbergning shaxsiy sunʼiy intellekt kelajagi borasidagi qarashlarini yaqqol namoyon etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi model Meta kompaniyasining aprel oyida taqdim etilgan eng quvvatli yopiq modeli — Muse Sparkʼning ochiq versiyasi hisoblanadi. Oʻttiz milliard parametrga ega boʻlgan Glimmer modeli dasturchilarga oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib oʻzgartirishlar kiritish imkonini beruvchi Apache 2.0 litsenziyasi asosida taqdim etildi.

Glimmer modelining imkoniyatlari

Ushbu sunʼiy intellekt modeli Mac yoki PC kompyuterlarida bitta oddiy isteʼmolchi grafik protsessori (GPU) yordamida lokal tarzda ishlashga moʻljallangan. Glimmer matn va tasvirlarni qoʻllab-quvvatlaydi hamda yuzdan ortiq tillarda oʻqitilgan.

Model foydalanuvchining shaxsiy maʼlumotlarini bulutli serverlarga yubormasdan, bevosita qurilmaning oʻzida qayta ishlaydi. Bu esa rejalarni boshqarish, xabarlar qoralamasini yozish va fayllarni tartibga solish kabi kundalik yumushlarda maxfiylikni taʼminlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, tizim internet aloqasi boʻlgan yoki boʻlmagan sharoitda ham istalgan joyda doimiy ravishda faol boʻlish imkoniyatiga ega.

Mark Sukerbergning shaxsiy intellekt konsepsiyasi

Meta rahbari Mark Sukerberg ilgari ilgari surgan gʻoyalariga koʻra, ilgʻor sunʼiy intellekt cheklangan doiradagi kompaniyalar qoʻlida toʻplanib qolmasligi va oddiy insonlarga ham imkoniyat berishi kerak. Dushanba kuni eʼlon qilingan yangi maktubida u ushbu qarashni yana bir bor tasdiqladi.

Sukerbergning fikricha, sunʼiy intellektni keng tarqatish insoniyatga oʻz salohiyatini toʻla namoyon etish, shaxsiy munosabatlar, sogʻliq, karyera va moliyaviy masalalarni yaxshilash imkonini beradi. Shu bilan birga, Meta kelgusida qaysi modellar ochiq kodli boʻlishi va qaysilari nazorat ostida qolishini diqqat bilan belgilab bormoqda.

Xabarga koʻra, eng quvvatli Muse Spark modeli yopiqligicha qolayotgan bir paytda, kichikroq Glimmer modeli foydalanuvchilarning shaxsiy qurilmalarida ishlashi uchun ochiq holda taqdim etilmoqda.

MetaGlimmerSunʼiy intellektMark SukerbergTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi