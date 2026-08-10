Meta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdi
Meta kompaniyasi iste'molchi qurilmalarida lokal ishlaydigan va ko'p bosqichli vazifalarni bajarishga mo'ljallangan ochiq vaznli Glimmer modelini taqdim etdi. O'ttiz milliard parametrli model Apache 2.0 litsenziyasi asosida chiqarilib, dasturchilarga uni o'z ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi.
Meta kompaniyasi isteʼmolchi qurilmalarida lokal tarzda ishlaydigan hamda koʻp bosqichli vazifalarni bajarishga moʻljallangan yangi ochiq vaznli Glimmer modelini omborga chiqardi. Ixbt.com va boshqa texnologiya nashrlarining yozishicha, ushbu qadam Mark Sukerbergning shaxsiy sunʼiy intellekt kelajagi borasidagi qarashlarini yaqqol namoyon etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi model Meta kompaniyasining aprel oyida taqdim etilgan eng quvvatli yopiq modeli — Muse Sparkʼning ochiq versiyasi hisoblanadi. Oʻttiz milliard parametrga ega boʻlgan Glimmer modeli dasturchilarga oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib oʻzgartirishlar kiritish imkonini beruvchi Apache 2.0 litsenziyasi asosida taqdim etildi.
Glimmer modelining imkoniyatlariUshbu sunʼiy intellekt modeli Mac yoki PC kompyuterlarida bitta oddiy isteʼmolchi grafik protsessori (GPU) yordamida lokal tarzda ishlashga moʻljallangan. Glimmer matn va tasvirlarni qoʻllab-quvvatlaydi hamda yuzdan ortiq tillarda oʻqitilgan.
Model foydalanuvchining shaxsiy maʼlumotlarini bulutli serverlarga yubormasdan, bevosita qurilmaning oʻzida qayta ishlaydi. Bu esa rejalarni boshqarish, xabarlar qoralamasini yozish va fayllarni tartibga solish kabi kundalik yumushlarda maxfiylikni taʼminlashga xizmat qiladi.
Shuningdek, tizim internet aloqasi boʻlgan yoki boʻlmagan sharoitda ham istalgan joyda doimiy ravishda faol boʻlish imkoniyatiga ega.
Mark Sukerbergning shaxsiy intellekt konsepsiyasiMeta rahbari Mark Sukerberg ilgari ilgari surgan gʻoyalariga koʻra, ilgʻor sunʼiy intellekt cheklangan doiradagi kompaniyalar qoʻlida toʻplanib qolmasligi va oddiy insonlarga ham imkoniyat berishi kerak. Dushanba kuni eʼlon qilingan yangi maktubida u ushbu qarashni yana bir bor tasdiqladi.
Sukerbergning fikricha, sunʼiy intellektni keng tarqatish insoniyatga oʻz salohiyatini toʻla namoyon etish, shaxsiy munosabatlar, sogʻliq, karyera va moliyaviy masalalarni yaxshilash imkonini beradi. Shu bilan birga, Meta kelgusida qaysi modellar ochiq kodli boʻlishi va qaysilari nazorat ostida qolishini diqqat bilan belgilab bormoqda.
Xabarga koʻra, eng quvvatli Muse Spark modeli yopiqligicha qolayotgan bir paytda, kichikroq Glimmer modeli foydalanuvchilarning shaxsiy qurilmalarida ishlashi uchun ochiq holda taqdim etilmoqda.
…