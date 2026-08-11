Xitoyda firibgarlar RTX 5080 videolarini RTX 3060 kartasiga almashtirishdi
Uxan shahrida ikki nafar shaxs kibersport mehmonxonalaridagi NVIDIA RTX 5080 videokartalarini RTX 3060 modellariga almashtirgani uchun qo'lga olindi. Ular kompyuter korpuslarini o'yin yoki dam olish niqobi ostida ochib, bu jinoyatni joriy yilning iyul oyidan beri jami to'rt marta sodir etgan. Mehmonxona xodimlari korpus vintlaridagi izlarni payqab, qimmatbaho qurilmalar almashtirilganini aniqlagan.
Xitoyning Uxan shahrida yuqori unumdorlikka ega oʻyin kompyuterlari jihozlangan kibersport mehmonxonalaridan qimmatbaho butlovchi qismlarni oʻgʻirlab ketgan ikki nafar shaxs qoʻlga olindi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ular eng soʻnggi rusumdagi kuchli grafik kartalarni eskiroq budjet modellarga almashtirish boʻyicha oʻziga xos jinoiy sxemani amalga oshirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, gumonlanuvchilar kuchli oʻyin kompyuterlari mavjud boʻlgan mehmonxona xonalariga bir necha bor joylashishgan. Ular oʻyin jarayoni yoki dam olish niqobi ostida kompyuter korpuslarini ochib, zamonaviy NVIDIA RTX 5080 video-kartalarini oldindan sotib olingan arzonroq RTX 3060 modellariga almashtirib kelishgan. Qizigʻi shundaki, RTX 3060 hali ham maqbul darajadagi unumdorlikni taʼminlagani bois, bunday tovlamachilikni darhol sezish qiyin boʻlgan.
Jinoiy sxemaning fosh etilishiMazkur noqonuniy harakat mehmonxona xodimlarining hushyorligi tufayli fosh etildi. Xodimlardan biri ikkita kompyuter korpusidagi vintlar atrofida burab yechilgan izlarni payqab qolgan. Shundan soʻng darhol ichki tekshiruv oʻtkazilib, original qimmatbaho jihozlar yoʻqolgani va ularning oʻrniga eski modellar oʻrnatib ketilgani aniqlangan.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bitta RTX 5080 grafika kartasining narxi butun oʻyin kompyuterining yarmidan koʻproq qiymatini tashkil qilgan. Shu sababli, har bir shunday almashtirish mehmonxona boshqaruviga oʻta jiddiy moddiy zarar yetkazgan. Oʻgʻirlangan uskunalarning umumiy qiymati taxminan 80 ming yuanni tashkil etgan.
Politsiya harakatlari va huquqiy oqibatlarMehmonxona maʼmuriyati xabar berganidan soʻng, huquq-tartibot idoralari xodimlari tezkor qidiruv tadbirlarini boshlab yuborgan. Mehmonxonaga roʻyxatdan oʻtish maʼlumotlari asosida gumonlanuvchilarning shaxsi tezda aniqlangan. Politsiya ularni Guangbutun kompyuterlar tumani hududida qoʻlga olgan.
Soʻroq paytida erkaklar oʻz ayblarini toʻliq tan olib, joriy yilning iyul oyidan beri Uxan shahridagi bir nechta kibersport mehmonxonalarida jami toʻrt marotaba shunday jinoyat sodir etganliklarini maʼlum qilishgan. Hozirgi vaqtda ikkala figurant ham qamoqqa olingan boʻlib, ularga nisbatan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
…