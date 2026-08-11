Xitoyda firibgarlar RTX 5080 videolarini RTX 3060 kartasiga almashtirishdi

·51·Texno
Xitoyda firibgarlar RTX 5080 videolarini RTX 3060 kartasiga almashtirishdi
Qisqacha

Uxan shahrida ikki nafar shaxs kibersport mehmonxonalaridagi NVIDIA RTX 5080 videokartalarini RTX 3060 modellariga almashtirgani uchun qo'lga olindi. Ular kompyuter korpuslarini o'yin yoki dam olish niqobi ostida ochib, bu jinoyatni joriy yilning iyul oyidan beri jami to'rt marta sodir etgan. Mehmonxona xodimlari korpus vintlaridagi izlarni payqab, qimmatbaho qurilmalar almashtirilganini aniqlagan.

Xitoyning Uxan shahrida yuqori unumdorlikka ega oʻyin kompyuterlari jihozlangan kibersport mehmonxonalaridan qimmatbaho butlovchi qismlarni oʻgʻirlab ketgan ikki nafar shaxs qoʻlga olindi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ular eng soʻnggi rusumdagi kuchli grafik kartalarni eskiroq budjet modellarga almashtirish boʻyicha oʻziga xos jinoiy sxemani amalga oshirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, gumonlanuvchilar kuchli oʻyin kompyuterlari mavjud boʻlgan mehmonxona xonalariga bir necha bor joylashishgan. Ular oʻyin jarayoni yoki dam olish niqobi ostida kompyuter korpuslarini ochib, zamonaviy NVIDIA RTX 5080 video-kartalarini oldindan sotib olingan arzonroq RTX 3060 modellariga almashtirib kelishgan. Qizigʻi shundaki, RTX 3060 hali ham maqbul darajadagi unumdorlikni taʼminlagani bois, bunday tovlamachilikni darhol sezish qiyin boʻlgan.

Jinoiy sxemaning fosh etilishi

Mazkur noqonuniy harakat mehmonxona xodimlarining hushyorligi tufayli fosh etildi. Xodimlardan biri ikkita kompyuter korpusidagi vintlar atrofida burab yechilgan izlarni payqab qolgan. Shundan soʻng darhol ichki tekshiruv oʻtkazilib, original qimmatbaho jihozlar yoʻqolgani va ularning oʻrniga eski modellar oʻrnatib ketilgani aniqlangan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bitta RTX 5080 grafika kartasining narxi butun oʻyin kompyuterining yarmidan koʻproq qiymatini tashkil qilgan. Shu sababli, har bir shunday almashtirish mehmonxona boshqaruviga oʻta jiddiy moddiy zarar yetkazgan. Oʻgʻirlangan uskunalarning umumiy qiymati taxminan 80 ming yuanni tashkil etgan.

Politsiya harakatlari va huquqiy oqibatlar

Mehmonxona maʼmuriyati xabar berganidan soʻng, huquq-tartibot idoralari xodimlari tezkor qidiruv tadbirlarini boshlab yuborgan. Mehmonxonaga roʻyxatdan oʻtish maʼlumotlari asosida gumonlanuvchilarning shaxsi tezda aniqlangan. Politsiya ularni Guangbutun kompyuterlar tumani hududida qoʻlga olgan.

Soʻroq paytida erkaklar oʻz ayblarini toʻliq tan olib, joriy yilning iyul oyidan beri Uxan shahridagi bir nechta kibersport mehmonxonalarida jami toʻrt marotaba shunday jinoyat sodir etganliklarini maʼlum qilishgan. Hozirgi vaqtda ikkala figurant ham qamoqqa olingan boʻlib, ularga nisbatan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Video-kartaRTX 5080KibersportOʻgʻirlikXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 19:28Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi